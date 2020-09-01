831一周年：台北高雄人鏈撐港，高呼「光時」口號、唱「願榮光」

（中央社）香港831「太子站事件」滿一週年，一群關注香港情勢的台港「手足」（示威者對彼此的暱稱）昨晚在台北「保護傘」餐廳外發起牽手串「人鏈」撐港的活動，有超過200人響應支持。

去年8月31日反修例活動，港鐵因站內衝突報警，晚上近11時有約百名警察進入太子站月台，衝入車廂圍捕並用警棍打乘客，又噴胡椒噴劑或催淚水劑，一度向乘客舉起大口徑防暴槍。行動歷時數分鐘，多名乘客在月台被制服，有乘客頭破血流。當時警察強行封站將所有記者趕出，站內被捕示威者情況不明，多次傳出「有示威者被失蹤」，雖至今未有確實證據證實有關說法、港府也屢次澄清，但不少港人對831當天發生的事件仍蒙上極大陰影。

一群關心香港情勢的台港「手足」，昨晚6時30分在香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐於台北開設的「保護傘」餐廳外人行道上，舉辦「831台北挺香港人鏈」活動。

Photo credit: 中央社記者賴言曦攝 香港831「太子站襲擊事件」滿1週年，一群關注香港情勢的台港手足昨日在台北發起「831台北挺香港人鏈」活動，獲得200餘人響應，「人鏈」綿延兩個街口。

共同發起活動的柯同學向《中央社》記者表示，這是一場「無大台」（沒有中央指揮系統）的活動，參與的人員都是出於關心香港，所以自願投入。

Photo credit: 中央社記者賴言曦攝 香港831「太子站襲擊事件」滿1週年，一群關注香港情勢的台港手足（示威者對彼此的暱稱）31日在台北發起「831台北挺香港人鏈」活動。圖為參與者在排成831字樣的蠟燭中間，放上象徵香港「反送中」抗爭者的黃色雨傘。

前來參與活動的黃同學告訴記者，自己關注香港社會運動已久，並曾在香港831「太子站襲擊事件」後前往旺角警署的抗爭現場，參加這場聲援活動，是持續關注去年的事件。但他也直言，有感台灣社會對於香港情勢的關注度正在下降，因此想來聽看看，響應活動者的想法。

來自香港，同在活動現場響應「人鏈」活動的一對夫婦自稱剛移居來台，而促使他們移居來台的關鍵，就是香港831「太子站襲擊事件」。夫婦說，當晚他們「 一直看新聞」，心裡充滿怒火，甚至「根本睡不著覺」，對於香港警察的行動，感到「不可思議」。

那對夫婦也指出，《港區國安法》實施後，讓他們對香港情勢更沒信心，並促使他們前來參加活動，因為「現在香港已經注定無法發聲」，希望在可以發聲的時候，盡量為香港人發聲。

據記者在現場觀察，與會民眾皆手持寫有「為自由而戰（Fight for Freedom）」，「與香港同行！（Stand with HK!）」等字樣的標語，呼喊「光復香港，時代革命」的口號，並高唱香港「反送中」運動的象徵歌曲「願榮光歸香港」。截至晚間7時許，有200餘人參與活動，牽起的「人鏈」綿延2個街口。

高雄市市政府人員也加入聲援行列

（中央社）旅高或在高雄就學的香港人昨晚在高雄捷運中央公園站2號出口舉辦「831高雄挺香港人鏈」活動，百餘名港人及數十名台灣籍學生加入聲援行列，人鏈綿延數百公尺長，他們用行動支持香港爭取民主自由，還不斷高喊「香港人加油！」。

除了港人、年輕學生現身相挺港人爭取自由民主，台灣基進、時代力量也派代表聲援，高市府行政暨國際處長項賓和也加入聲援行列。

Photo credit: 中央社記者王淑芬攝 在台港生昨晚在高雄捷運中央公園出口舉辦「831高雄挺香港人鏈」活動，聲援香港人爭取自由民主，在高雄隔空送暖。

「維多利打狗」發言人Ivan表示，去年香港社運發生多宗警察暴力事件，831太子站具代表性，手無寸鐵的市民塞在地鐵車廂，無力面對施暴的港警；人民的哭泣、哀號遍布香港。

他說，時值831太子站事件1週年，如今港人因為《港區國安法》施行，白色恐怖籠罩，港人連悼念活動都會被打壓，身在海外的香港人，用行動讓世界及台人看到他們與香港的抗爭者站在同一陣線。

高雄女中3名高二女學生相偕聲援香港爭取民主，盼大家正視民主自由的可貴。去年以投資名義移民高雄的香港人黃先生也在挺港人鏈中，與年輕港生串成人鏈，高聲唱著「願榮光歸香港」抗爭者進行曲，壯烈嘹亮的歌聲中，大家齊聲高喊「香港人加油！」。

Photo credit: 中央社記者王淑芬攝 「831高雄挺香港人鏈」活動昨晚在高雄捷運中央公園站外登場，一名參與人士手持大字報，控訴港警暴力行徑，包括以催淚彈、橡膠子彈對付人民等。

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責任編輯：Alvin

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