【關鍵時事】女童被風箏捲上天，不完全是因為「白努利原理」

議題背景

2020年8月30日下午，新竹市舉辦國際風箏節活動。後續因發生風箏將女童捲上天事件，引起社會關注與媒體報導。

報導中提到，風箏是因為物理的向上運動作用力與當時瞬間風速過大，所以才能捲起女童。但也有其他報導，用白努利原理（Bernoulli’s Principle）公式，計算得出風箏的拉力最大可捲起150公斤的物體。

對此新興科技媒體中心，邀請專家解釋風箏將人向上捲起的物理機制。

一起來看看專家怎麼說。

徐子圭（空軍航空技術學院飛機工程系講座教授）

2020年8月31日

有關8月30日的風箏事件，目前網路上所說的都有部分相關，其實並不完全是白努利原理的現象。

白努利原理用在飛行上，是指機翼之翼形因剖面上下曲度不同，造成的升力。風箏在飄的時候，或許因受風造成弧面構型，間接地產生了白努利原理升力。

但風箏會飛，其實最主要的動力來源是風造成的「揚力」，也就是在空氣動力學中常用的「庫塔升力定律」（Kutta–Joukowski theorem）。

風箏下表面受風產生高壓，使氣流遲滯流動較慢；風箏上表面因為有迎風攻角（風箏與風流動的夾角）的產生，造成由上而下的下洗氣流，使風箏上表面壓力急速降低。

風越大壓力越低，上下壓差突升產生了瞬間的巨大揚力，使得女孩被捲起。計算公式如下，其中漩流強度與風箏的飛行迎風攻角有關：

升力＝空氣密度ｘ風箏面積ｘ風速ｘ旋流強度

因此從電視新聞影片中可以看到，風箏最主要的揚力來源，是紅色鼓包狀的風箏主體，後方的長飄帶助長了揚升現象。

此外，現今有一些手機軟體可以協助判斷當下風力條件，例如UAV Forecast。這些軟體雖較常被用於判斷風力條件是否適合無人機飛行，但也可用於判斷風力條件是否適合放風箏，若平均風速達每小時10公尺，或瞬間風速達每小時15公尺，就會有被揚力拉走的風險，不宜放風箏。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航