美豬「瘦肉精」之所以會成為食安問題，完全是被捏造出來的

「瘦肉精」是一個中文特有的名詞，儘管網路上有人在問它的英文是什麼，答案卻要嘛不知所云，要嘛錯得離譜。事實上，這世界上沒有人知道「瘦肉精」的英文是什麼，更諷刺的是，儘管台灣人把「美牛美豬」吵到翻天，發明「美牛美豬」的美國人，卻完全不知道什麼是「瘦肉精」。

我在美國已經住了41年，從來就沒有在美國的電視或報紙裡，看過任何有關瘦肉精的報導。更諷刺的是，儘管美國的三億人口天天都在吃「美牛、美豬」，他們卻完全不知道他們天天都在吃台灣人怕得要死的「毒牛、毒豬」。

瘦肉精家族

「瘦肉精」的正式名稱是「乙型腎上腺素受體致效劑」，簡稱「乙型受體素」。這個正式名稱是翻譯自Beta-adrenergic agonist，所以，如果要搜尋有關「瘦肉精」的英文資訊或研究報告，就要用「Beta-adrenergic agonist」這個關鍵字。

「乙型受體素」並非單一的化學物質，而是一個家族。這個家族目前已知含有44個成員（不同化學物質），而其中最有名的是以下四種：

萊克多巴胺（Ractopamine） 齊帕特羅（Zipaterol） 克倫特羅（Clenbuterol） 沙丁胺醇（salbutamol）

萊克多巴胺是第一有名，因為它是第一個被美國核准可以添加在飼料裡的乙型受體素。它有三個商品名：「培林」（Paylean）是添加在豬飼料裡，「歐多福斯」（Optaflexx）是添加在牛飼料裡，「湯瑪士」（Topmax）是添加在火雞飼料裡。

齊帕特羅是第二有名，因為它是第二個被美國核准可以添加在飼料裡的乙型受體素。它的商品名是Zilmax（沒有中文翻譯），是添加在牛飼料裡。

所以，所謂的「美牛、美豬」，指的就是「用添加了萊克多巴胺或齊帕特羅的飼料，餵養出來的牛和豬」。萊克多巴胺和齊帕特羅的毒性都很低，在豬牛體內的代謝也很快，所以殘留量都很低。目前美國進口的牛肉，檢出萊克多巴胺的含量最高只有2.8 ppb。一個人一次吃下7萬5000 ppb的萊克多巴胺，都還不會中毒。

一般民眾對於「毒」有一個很嚴重的錯誤觀念，那就是以為只要是有毒物質就會對健康有害。可是，毒理學之父Paracelsus的傳世名言——「Only the dose makes the poison」，就是要告訴大家「不管是什麼化學物質，只要劑量夠大，就是毒，只要劑量夠小，就不是毒」。縱然是人類賴以為生的水，只要劑量夠大，就是毒；而縱然是大家聞之色變的砒霜，只要劑量夠小，就不是毒。

所以，反美豬人士硬要堅持的「瘦肉精零檢出」，完全是違反科學。我的一位讀者在我的網站回應：「為了一個不存在的「零檢出」吵了好幾年，始作俑者就是民進黨」。我回答：「政客都是以政治利益為首要考量，藍綠皆然。」

克倫特羅及沙丁胺醇之所以有名，是因為它們是最常被非法使用的「乙型受體素」。早在2012年台灣有條件開放含有萊克多巴胺的美牛進口之前，台灣豬農就已經有在非法使用克倫特羅及沙丁胺醇。請看我在2016年6月18日發表的台灣使用高毒性瘦肉精的證據。

克倫特羅及沙丁胺醇的毒性，比萊克多巴胺高出2000倍以上，再加上它們在動物體內代謝很慢，所以殘留量就很高。由於克倫特羅及沙丁胺醇的價格便宜，所以會被非法使用於牛猪的飼養，而大家常聽到的瘦肉精中毒的事件，就是此類乙型受體素所造成的。

例如在2001年廣東中洋飼料公司，非法生產及銷售添加克倫特羅的飼料給養豬戶，導致數百人食肉中毒。還有，根據一篇2013年發表的台北榮總臨床毒物學科發表一篇報告，有12個人一起晚餐後集體中毒，而尿檢所查出的毒物就是克倫特羅及沙丁胺醇。

反美豬人士慣用伎倆：移花接木，指鹿為馬

儘管美牛、美豬所使用的瘦肉精，是萊克多巴胺或齊帕特羅，但台灣一些所謂的「瘦肉精專家」，卻硬是要把瘦肉精說成是克倫特羅。例如李醫師在2012年3月24日，發表〈瘦肉精是什麼？對人體有何影響呢？〉，內文說「瘦肉精又叫鹽酸克倫特羅……對人體有很強的副作用，其不良反應主要有：急性中毒有心悸，面頸、四肢肌肉顫動，甚至不能站立，頭暈，頭痛，乏力，噁心，嘔吐等症狀……」

台灣另一位所謂的「瘦肉精專家」蘇醫師在2016年5月4日到立法院公聽會時，表示瘦肉精不光只影響心血管疾病，還可能讓思覺失調症、躁鬱症病情變重，甚至提高癌症轉移風險達22倍（請看〈瘦肉精有多毒？躁鬱變嚴重，癌轉移增22倍〉）。

他也說萊克多巴胺不只會對心血管疾病造成危害，也可能會對人類大腦的TRAA1接收器產生作用，因而誘發思覺失調症、躁鬱症等疾病（請看〈萊克多巴胺傷心毀腦，蘇偉碩：嚴禁瘦肉精美豬〉）。

可是，醫學文獻裡卻完全找不到萊克多巴胺對人會造成什麼躁鬱症變嚴重、癌症轉移風險提高22倍、傷心毀腦等等情事。也就是說，這些全是沒有科學證據的故事。

我也看到一篇蘇醫師的專訪，它說：「台大的賴秀穗獸醫曾對此表態認為是美國政治施壓的結果，並表示就科學角度來說萊克多巴胺是不安全的，孕婦、孩童、心血管疾病、肝病、腎臟病、癌症等病患萊尤其碰不得」。

可是，賴秀穗教授曾發表認識瘦肉精，他說：「筆者認為農政單位應重視、面對毒性高的瘦肉精在台非法使用的問題，更應邀請消費者、學者及養豬業者，研商一種雙贏的對策，朝正面思考，解除萊克多巴胺瘦肉精為禁藥的法令。如能核准使用，一方面可降低養豬成本，提高競爭力；另一方面可杜絕非法使用毒性過高的瘦肉精，來危害消費者的健康。」

所以，毫無疑問的，蘇偉碩醫師專訪裡所說的，跟賴秀穗教授所說的，正好是一百八十度背道而馳。

人道問題

「乙型受體素」的作用是類似腎上腺素。它會使豬焦躁不安，有攻擊性。而由於肌肉長期處於緊張狀態，有些豬會四肢癱軟，無法行走，或倒地不起。牛對瘦肉精的反應，目前還沒有關於情緒改變或行動不便的報導。但是，有一篇2014年的報告說，瘦肉精會使牛隻死亡率增加75－90％。這篇報告立刻遭到瘦肉精藥廠的反駁，認為研究設計有缺失。

不管瘦肉精是否對牛有害，問題在於，有必要使用瘦肉精嗎？根據瘦肉精藥廠Elanco的說法，瘦肉精的使用，可以讓養豬業者，每隻豬多賺5塊美金。但有小農戶說，只多賺1塊。不管是5塊或1塊，在不用瘦肉精的情況下，消費者大概也就只是多付幾分美金來買一磅豬肉。那有必要為這麽一點小錢，讓豬焦躁不安，四肢癱軟嗎？

在我最近（2020年8月28日）發表〈瘦肉精：科學似乎總算贏了一局〉之後，有讀者來跟我嗆聲，指責我為瘦肉精背書。可是，他們卻完全沒有看到我曾一再強調我是反對使用瘦肉精的，例如2016年6月22日發表的〈瘦肉精的人道問題及...〉只不過我反對的理由是基於對動物人道的考量，而不是對人類健康的考量（因為合法添加的瘦肉精沒有健康問題）。

假食安之名的政治問題

賴秀穗教授在2011年1月19日發表〈不要把瘦肉精政治化〉。他說：「筆者常與養豬業者接觸獲悉，贊成使用合法瘦肉精（培林）的豬農佔絕大多數，只是瘦肉精已被炒作成政治議題，誰在野就反對它的使用。」

BBC中文網也在2016年1月15日發表〈台灣大選：養豬戶稱「瘦肉精美豬不是問題重點」〉，內文寫道：

不同世代的養豬戶皆表示，「市場開放」在不論哪一黨執政下，都無可避免，售價相對低廉的「瘦肉精美豬」衝擊農民利益只是選舉時炒作的話題，台灣養豬業長久以來面臨的問題，才是業者希望未來執政者要關心的面向。

萊克多巴胺是1999年被核准作為飼料添加劑，所以至今已有21年的使用歷史。美國的三億人口，包括數十萬台灣移民，吃瘦肉精餵食的豬肉，已經吃了21年，但卻沒有任何一個發病的案例。如此無懈可擊的食安記錄，卻被一年數起食安危機的台灣詆詬為「有毒，吃不得」，真不知天理何在，世道哪尋。

更何況，當台灣的政客來美國訪問或過境，難道會跟美國東主說「你們的牛肉、豬肉有毒，我不敢吃」？又或，當他們把子女送來美國念書或拿綠卡，是否曾考慮過他們的心肝寶貝將長期遭受美牛美豬毒害？還有，如果台灣政府真的認為美牛美豬有毒，那就應該頒發勳章給駐美外交人員，以表揚他們為國犧牲健康鞠躬盡瘁。

瘦肉精之所以會成為食安問題，完全是被捏造出來的。它是政客們免本萬利的政治鬥爭工具，當需要選票時，就裝出一副痛心疾首的模樣，狠狠痛罵執政當局罔顧國民健康。而一旦選上成為執政者，就反過來，扮演縮頭烏龜，讓政敵及民眾在龜殼刻上「詐騙集團」。

在我發表〈瘦肉精：科學似乎總算贏了一局〉之後，有一位讀者回應：「如果沒問題，為何台灣禁用？如果有問題，那幹嘛開放進口？」我回答：「禁用是因為國內政治鬥爭贏了，開放是因為國際政治鬥爭輸了（即所謂的「與國際接軌」）」。

我的網站「科學的養生保健」所關心的是健康，而不是政治。我之所以會觸及政治，是不得已的。就是因為政治鬥爭，才會導致台灣民眾相信美牛美豬有毒。我之所以會談論瘦肉精，只有一個目的，那就是希望能消除大家對瘦肉精的疑慮，不要繼續活在政客們捏造的食安陰影裡。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航