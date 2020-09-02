曾帶領獨裁西班牙華麗轉身的老國王，如今為何踏上流亡之路？

文：張淑英（清大外語系教授）

自我放逐的前國王：璜・卡洛斯一世

西班牙已退位的名譽國王璜・卡洛斯一世（Juan Carlos I, 1938-），今（2020）年八月三日遞交一封聲明書給王室，也就是給他的兒子，現任國王菲利普六世（Felipe VI）。這封「內心百感交集，但十分平靜」的公開信，提到各方近來針對「一些過去的事情」對他的批評，讓他選擇離開西班牙，以便菲利普六世國王可以心無旁騖，全心為西班牙人民盡更大的力量，致力更好的服務。

曾高高在上的國王，為何踏上流亡之路？

退位國王一封簡短的「家書」，身上背著尚未了結的司法官司，啟人疑竇的海外瑞士帳戶（沙烏地阿拉伯國王捐一億），和丹麥裔德籍紅粉佳人柯琳娜（Corinna Larsen）的財、色糾葛（一億捐款中，6500萬給了這位金屋藏嬌），經年累月個人財富至少20億歐元的鉅款。

西班牙王室預算撥給他的高額薪俸（年俸20萬歐元），逼得菲利普六世國王在三月十五日緊急切割，停止薪俸以外，另聲明放棄所有財產繼承權。

璜・卡洛斯最終選擇「流亡」，是自我放逐？逃避司法？還是無顏見江東父老？踉蹌離開祖國，迄今全國上下不知老國王落腳何處，傳言有三處：阿拉伯聯合大公國，多明尼加或葡萄牙（註）。在上者三緘其口，在下者目瞪口呆，但是內心都「百感交集，怒不可遏」，真是叫全國人民情何以堪。

​​ 註釋：兩個多星期後，王室證實璜・卡洛斯國王落腳阿拉伯聯合大公國。 ​​ ​​

政客逮到機會，鼓動「廢除王室」

老國王頭也不回地出走，西班牙人民抬不起頭地沈默或跺腳──約翰・克勞（John A. Crow）的《西班牙的靈魂》（The Root and the Flower. An Interpretation of Spain and the Spanish People），貫穿千年歷史的研究早已洞察透底，這個國家曾繁花似錦，卻總要等到爛根才覺醒。

國際許多媒體評論璜・卡洛斯出走事件與他過去的貢獻，提問是否可以功過相抵？或瑕不掩瑜？或該當何罪？西班牙難得有新聞引起全球關注，國際一聚焦時又都是壞消息。外人通常不會留意正面的事蹟，貢獻難有所感，也無心關注。

璜・卡洛斯一世的歷史定位和功過，恐怕只有和他同在政治舞台上交手、以及經歷那個時代的西班牙人民可以置喙。新世代目睹的泰半是貪，嗔、癡、色，也難怪要群起抗爭，呼籲廢除君主立憲制，推翻王室。

曾經的民主國王，帶領西班牙從獨裁華麗轉身

璜・卡洛斯一世出生於羅馬，1969年經佛朗哥和國會通過，為國家領導繼承人，跳過了本來可以成為國王的父親璜三世（Juan III）。1977年，沒有當上國王的璜宣布放棄王位，讓兒子璜・卡洛斯繼位，成為西班牙歷經內戰與獨裁體制40年後，君主立憲的第一位國王。

璜・卡洛斯戰戰兢兢，戮力捍衛經歷千瘡百孔的西班牙，迅速修復她的容顏與內在。近代史上，少有像西班牙這樣從獨裁到民主過渡如此成功，發展又如此完備的典範，因此，璜・卡洛斯被譽為是西班牙的「民主國王」。

Photo Credit: 英語島 在歐元問世以前，西班牙使用「比塞塔」為正統貨幣。推出的最後一款面額10000的比塞塔紙鈔，上頭印有璜・卡洛斯一世的肖像。可見他當時對西班牙的重要性。（西班牙國幣印製，除了王室，所有人像必須是已逝世的賢達）

1981年，軍方和巴斯克恐怖份子組織（ETA）聯手軍事政變，璜・卡洛斯在不流血的和平方式下，成功敉平了軍事和政經的危機與暴動。

這是他正式繼位四年後最亮眼的膽識展現，《時代》雜誌以「20世紀罕見令人驚艷且極具啟發性的英雄人物」描寫他。《就這樣過渡到民主》（Así se hizo la Transición）專書，也特別記載他在位39年，對西班牙的再造與重生的貢獻。截至2008年，全國人民的滿意度不曾低於74％。

貪污、外遇、大肆揮霍，老國王晚年爭議不斷

政治人物有權可握時顧權（暗裡顧錢），無權可掌時，明著玩錢。權錢在握時，就以為世界只有自己。於是，璜・卡洛斯國王的聲名如江河日下。

首先是2010年，大女婿貪污入獄（經查證貪污一事獲得岳父丈人──國王陛下默許）。2012年，西班牙已經是知名「歐豬五國」的蕭條經濟，他去非洲狩獵，受傷返國住院，與柯琳娜「遠離非洲」揮金如土的奢華行徑於是曝光，更讓蘇菲亞王后境遇難堪又尷尬。

女人一出現，所有的不堪就如冰山雪崩，不僅壓垮，還要凍死。璜・卡洛斯國王難敵媒體、國人與政黨壓力交迫，更重要的是，要延續波旁王朝的命脈，於是2014年宣布退位，由菲利普繼位。2019年更宣布退出王室所有的責任，不再參與任何官方正式活動。

一手打造自由西班牙，卻無法享受民主果實

如今，老國王天外再飛來一筆離家出走這齣戲，要讓西班牙人民記得他的好也難。雖然少數經他授權的傳記《國王陛下》（El rey），以及英國記者史考特（Selina Scott）的《在西班牙的一年》（A year in Spain）都忠於事實，對璜・卡洛斯正面表述。

但老國王這個類似「拋棄」國人的舉動，不像他的父親，當時是佛朗哥體制下被迫流亡，他在自己承襲建立的民主制度下離開西班牙，讓官方啞巴吃黃蓮，讓人民愛恨糾葛，再聽到他的消息時，恐怕已奔向天堂的一角。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航