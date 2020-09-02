美豬進口即使科學上站得住腳，「先斬後奏」卻讓人民感受不到政府的尊重

馬英九執政時期，在野的民進黨要求「牛豬分離」，反對進口含瘦肉精美豬的主要理由是以下兩點：

國人吃豬肉的量遠高於牛肉，而且會食用萊克多巴胺含量更高的內臟。 開放前根本沒有依據國人有別於歐美的飲食習慣做過全面的評估報告。

那現在有沒有作評估？答案是有的。去年衛福部委託成大醫學院環醫所的環境微量毒物研究中心作過報告，評估的方法是依據國人飲食習慣調查，假設各年齡層男女每天吃的牛、豬相關製品「全部都是美國進口含有允許最高劑量的萊克多巴胺」，並額外評估坐月子的婦女多吃一副豬腎（260公克）及一副豬肝（360公克），結果就是這張圖。

Photo Credit: 衛福部食藥署

ADI是指每日可接受的安全攝取量，表示每天吃這個量都不會產生健康風險，評估的結果是所有年齡層暴露萊克多巴胺劑量皆佔ADI之10%以下，坐月子婦女則接近90％，所以報告的結論是風險仍可接受，但建議坐月子婦女減少內臟食用量。

而這個報告的前提是「每天吃的牛、豬肉跟內臟全部都含有CODEX最高允許劑量的萊克多巴胺」，但實際上由於台灣人習慣吃溫體豬及美豬不具價格競爭力等原因，台灣進口的美豬只佔市場的1.3％左右，而即使是美豬，也只有22％的業者會使用萊克多巴胺，冷凍內臟如豬肝、豬腎、豬肺更是完全沒有從美國進口。

因此國人實際的暴露萊克多巴胺劑量可能只有這份報告結論的1％不到，換句話說，即使是用一百倍嚴格的標準，科學上來說都不會有問題。

但民主政治一直都不只是科學，而包含了更多政府與人民的溝通。

從我們面臨了什麼樣的國際局勢需要開放萊豬，到產業界會受到多大的衝擊以及政府的因應措施，再到如何保護消費者選擇食用肉品的權利，還包含這份報告是不是足夠全面、使用的方法論有沒有問題等等，政府都應該先主動說明及說服人民，而不是先丟出結論才開始用「每天吃33份排骨吃10年才會超標」、「吃一輩子都不會有問題」這種懶人包來解釋。

即使在科學證據上站得住腳，這種先斬後奏的作法，人民在情感上也感受不到政府的尊重。

2012年，代表民進黨團發言的田秋瑾委員曾說「在野黨的反對是給執政黨談判的本錢」，言下之意，民進黨一直都知道，當CODEX訂下標準而且我們的主要競爭對手日、韓也都依循之後，台灣如果堅持不開放那只是自絕於國際市場之外，可是反對黨有反對黨的責任，這些監督是為了讓台灣在國際談判桌上增加籌碼，而不是自縛手腳。

而現在，比起立場反覆的國民黨，自顧不遐的時力及民眾黨，民進黨真正面對的監督其實來自過去的自己，即使2012年那個強調牛豬分離的民進黨可以接受現今的科學證據，可是2018年地方戰敗後的那個民進黨，會接受這次民進黨跟人民溝通的方式嗎？

過去沒標準現在有標準，過去沒研究現在有研究，過去台豬不能出口現在可以出口，這些的確是時空環境不同，但這議題上與人民溝通的失敗，卻是從陳水扁開始，跨越三代政府都沒有改變。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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