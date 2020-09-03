敘利亞難民的告白：梅克爾女士，這五年來謝謝您！

文：Khalil Khalil

「我們能做到！」有些人對這句話感到憤怒，但是也有一些人認為這是一個挑戰。不管你怎麼看待梅克爾（Angela Merkel），這句話之所以成為她總理生涯中的一句名言，也是因為她在動蕩時期堅持其政策，維護了局勢的穩定。這句話使她獲得了極高的聲譽，在國外甚至高於在德國，現在仍然如此。

在有這句話之前很久，安格拉・梅克爾在我的中東祖國就早已是一個知名人物。她是女性力量的象徵。父權制國家中有無數婦女從她那裡得知，婦女同樣有能力從事通常由男人所從事的職業。

無人願意離開家園

「我們能做到！」（Wir schaffen das!）一句話說明融合是一個雙向的過程。總理所說的「我們」指的是德國社會，特別是眾多的志願者，2015年秋季我認識了他們中的很多人。這句話中的「Das」指的是像我這樣的難民。「做到」（Schaffen）是指我們所有人要共同實現的目標。現在回想起來，實際上一切都如過去五年所表明的那樣，相互信任和接受，使得很多事情都能夠做到。

沒有人願意或高興地離開自己的祖國。我們所有人對自己的家鄉都有著特殊的感情。

然而，如果你所熟悉的環境突然間只有了恐怖？如果一切都在毀滅或者是已經毀滅？如果戰爭、迫害或災難奪走了你的所有權利怎麼辦？而難民也是人，應該得到人的對待和看待，而不應只是將他們作為難民「潮」、難民「危機」或難民「問題」的一部分。這樣的概念實際上不應再被社會所接受，也不應再出現在媒體上，因為它們很傷人。

僅在2015年，就有89萬難民來到德國。迄今，幾乎只是個別人的犯罪行為引起人們的關注。當然難民是人，而不是聖人。因此，也會有一些人做出愚蠢的事情或犯罪行為。遺憾的是，如果肇事者是難民，其國籍就會被大肆報導。所有難民常常被一刀切。實際上所有國家和民族，無論他們的宗教信仰如何，都有好人和壞人、受過教育和未受過教育、尊重別人和不尊重別人以及愛好和平和熱衷暴力的人。

在梅克爾說出「我們能做到」五年之後，我們確實做到了很多。這要感謝梅克爾和政府機構中的許多人、無數的志願者、德國社會和人民的坦誠，當然也要感謝難民們的勤勞和抱負。

顯然，當人們來到一個新的國家時，必須要學習很多的東西並適應新的環境。當然首先要學習的是語言，還有風俗習慣和文化。這不是一兩天就能完成的事情，需要與當地人共同走這條路。他們與你交流，為你解釋你所不懂的事情，消除誤解。和他們在一起可以讓你生活得開心愉快。

我的朋友圈裡，幾乎每個人都走過了這條路，並取得了巨大的成就。一些公司和培訓單位已經發現，迄今能夠從敘利亞來到這裡的人，還可以做到更多！從一開始我就確定這只是時間問題。至少在新冠危機清楚地表明了移民在衛生系統的重要作用。所以每個人都應該清楚的是，移民不是所有問題的根源，而是解決問題的途徑。

我會想念您的，梅克爾女士

移民促進了經濟增長，減少了國家之間的不平等，並將不同的社會和文化聯繫在一起。說得風趣些，就是人們相互抹平了棱角。換句話說，他們進行了相互補充。

梅克爾夫人，我向您鞠躬致敬。多虧了您，我才能寫出這段文字。感謝您致力於一個開放、公正和多彩的社會。在您一年多後不再任職時，我會想念您的。

作者介紹：哈利勒（Khalil Khalil），31歲，出生於阿勒頗。自2015年底以來一直居住德國。他在敘利亞完成了大學法律學業，目前在斯圖加特西南德電台（Südwestrundfunk）接受圖像和音響師的培訓。2019年，他被授予巴登-符騰堡州家鄉獎。除接受培訓外，他還做有關逃亡、融合、語言和方言、民主和文化衝擊等議題的演講。您可以通過臉書關注哈利勒。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航