史蒂夫和戴夫很好賺嗎？從我的出金實例看etoro的真相與風險

大約是十多年前，我就已經開啟研究美國投資市場的大門。在台灣，透過網路開立美國券商的投資帳戶，是非常容易的事，但資金的匯出、匯入的相關費用不低，倒也讓我這個小額投資人做了幾回交易後，就關上了這道大門。

而就在去（2019）年下半年，我認識了史蒂夫和戴夫（註）。由於他倆代言etoro的廣告，在各種媒體上強力播送，讓我又想再一次嚐試美股投資。同樣的，在網路上辦理投資帳戶是非常流暢的過程，並且可以採用「信用卡」的方式匯入資金。

相較於使用銀行電匯（wire transfer）全額到匯，可能需要每筆NT$ 800的手續費，此為國泰世華銀行的網銀匯款的手續費價格，而各家銀行的手續費稍有差異。使用信用卡入金僅需負擔1.5％的海外刷卡手續費，對於非常小額的投資人而言，匯款手續費的費用相對低廉。

以入金US$ 1000（匯率以1:30計算）為例，採wire transfer全額到匯的話，手續費占入金費用3％，而採用信用卡入金則只需1.5％。當然，假如一次想入金超過US$ 2000以上、甚至更多，採用wire transfer全額到付的手續費則會相對低廉。

Photo Credit: 海森飽嗝財經筆記 各家銀行的電匯全額到匯手續費費用稍有不同，以各家銀行公告為準。此例採國泰世華銀行於撰文當下所公告的手續費費用。

所以，etoro用信用卡入金的模式，對於只是想湊點小錢、玩玩國外股票的人而言，會有很大的吸引力。而當我實際經驗過整個歷程後，發現不僅是對小額投資人有吸引力，對大額投資人也有非常大的吸引力。而這吸引力的來源，就在於「信用卡給予海外刷卡高額的現金或紅利回饋」。

海外刷卡高回饋，抵銷入金時的匯款手續費，還能倒賺

過去這幾年裡，台灣本土銀行的信用卡刷卡現金回饋率越衝越高，舉三張etoro刷卡入金可以刷得過的信用卡為例：台新Flygo、永豐大戶以及玉山Only卡。

Photo Credit: 海森飽嗝財經筆記 玉山Only卡的回饋等級，請詳閱玉山銀行官網。回饋加碼活動可能會有截止日，一切以發卡銀行的公告為準。

從上表可以看得出來，這三張卡的海外刷卡現金回饋率，均可以抵銷海外刷卡手續費1.5％，並且讓人倒賺1.3％（台新Flygo）、2.1％（玉山Only）、6.5％（永豐大戶）。有道是限量是殘酷的、免費則是一定要撸。

就以我個人實際的經歷，以玉山Only卡（Level 3等級）及永豐大戶卡等兩張信用卡入金，各自入金US$ 2000來做試算，會更有感。

Photo Credit: 海森飽嗝財經筆記 入金金額為虛構

從刷卡報酬來看，兩卡所得到的現金回饋，在扣除掉海外刷卡手續費，以及可以預期到的etoro會在出金時收許一筆出金手續費（US$ 5），合計仍有NT$ 4997的天外報酬，當下就為這筆資產增添4％的報酬率。

從試算表上，絕對是看起來無限美好。但假如真是這樣，我就不會花時間寫這一篇文章，畢竟這不是一篇業配文。

我的出金實例，看到「倒賺」美好後面的真相與風險

以下就先簡述我的信用卡入金、申請出金，以及最後拿到投資總額的過程。看到最後才會知道我有多幸運，堪稱小額投資人的小幸運。

我在2019年10月中旬及下旬，以信用卡入金兩次。兩次金額相當，用兩張不同的信用卡入金。第一次入金是用玉山Only卡；第二次是用永豐大戶卡。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

時隔約6.5個月後，2020年5月5日凌晨申請出金。出金金額是etoro帳戶全部的資金。出金金額大於入金金額，以美元計價的投資報酬率約5.1％，非常汗顏。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

申請全部資金出金時，系統要我填寫wire transfer的銀行帳戶資料，我是填寫華南的外幣帳戶。但申請過程中，etoro仍會以文字提醒，會優先以原先入金方式出金，也就是優先採退回原信用卡。US$ 5元出金手續費是內扣，也就是若申請出金US$ 100元，etoro會出金95元。

由於我的出金金額是大於入金金額，是否會皆退到我的兩張信用卡帳上，在詢問etoro後得到的說法是：只會將入金的金額退回到信用卡帳戶，多出來的投資報酬則是以電匯的方式回到我的銀行帳戶。

出金前發生皮夾遺失事件，導致我的only卡和大戶卡掛失重發，卡號變更。

但根據以往的經驗、以及與玉山銀行的專業客服請教後得知，就算卡號變更、停用、甚至是不再與該發卡銀行往來，刷退金額仍然會退到我的信用卡（身分證字號歸戶）的帳上。因為不管怎樣，我曾經在某張卡、某個卡號、某家銀行留下足跡，銀行仍然找得到我。最重要的是，我仍持有永豐和玉山的銀行帳戶和其他信用卡，所以一定能回到我的信用卡帳上。

2020年5月6日下午收到etoro的確認信，已處理完成。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

截至這個階段，我開始驚心地認為，這半年的操盤，可能反而讓我倒蝕一把。因此，綜合了所有的詢問，我們先以etoro針對我的個案所回覆的出金方式，也就是以原入金金額退到兩張信用卡帳戶，而投資獲利的部分則電匯至我的銀行帳戶，來做試算。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記 etoro出金手續費US$ 5，三管道平攤

在退到信用卡帳戶的部份，首要面對的就是要把刷卡的現金回饋退回，這當然是合理的。只是人性使然，大多人對於失去「已到手」的東西，多少會覺得心疼。另外，若當初是刷可以退回1.5％海外刷卡手續費的信用卡，看起來似乎能把入金時的海外刷卡手續費補回來。

但這背後的一切，都存在著「匯率」的風險。

以我的案例來看，相隔半年，我當初入金的匯率（30.85）與出金時的匯於（29.85），已經匯損3.2％。換句話說，以原金額美元退回信用卡帳戶，然後轉換回台幣的金額，較當初已經縮水不少。再加上原先就要扣除的etoro手續費，會讓實際到帳的美元減少US$ 5。

轉換台幣後，用縮水的台幣來計算並退回刷卡手續費，讓海外刷卡手續費這一塊會有所損失。而匯損的好處，在於最後拿到的新台幣縮水，要退回的現金回饋也會跟著稍微變少，很正向樂觀地說，這部分可以正向弭補一些損失。

而在退回銀行帳戶的部份（也就是投資獲利的部份），由於必須扣除etoro出金手續費（三管道平攤計算）、電匯手續費，以及解款手續費等三筆固定的費用，因此小弟不才的投資報酬，拿到手時只剩下大約八成。但還好，我是轉到外幣帳戶，若直接進到台幣帳戶，我將會面臨3.2％的匯損。

總體而言，使用信用卡入金、出金，匯率的風險是絕對要慎重考量。其次是該張信用卡在退刷後會不會退還海外刷卡手續費。而高額的海外刷卡現金回饋，反而沒那麼重要，因為在若是在台幣升值的時候出金，看似台幣縮水、退回的現金回饋縮水，這左手進、右手出的回饋差額，並無法弭補匯損。

當然，假如是匯率操作高手，能夠在台幣貶值時出金，從匯率得到的獲利，肯定也能大大弭補退回現金回饋的損失。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

適合小額投資人的入金方式，隱藏著匯率風險

etoro的信用卡入金模式，雖能降低投資金額到帳的成本，再綁著信用卡高額的現金回饋率，能夠成功地吸引小額投資人。但從整體的試算來看，信用卡入金採台幣轉換成美金、出金則是美金轉換成台幣入帳，讓小額投資人會面對非常大的匯率風險。

當然，我這不才的投資能力與投資報酬率的案例，是無法弭補匯損及各項手續費。相對的，若小額投資人能在投資過程裡，獲取更大的正報酬，那麼匯率風險、各種手續費、退回現金回饋等，也都不成為問題。

接下來，我的出金案例將有個戲劇性地逆轉。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

2020年5月7日中午過後，我在華南網銀看到一筆待解款的金額。金額是完整的出金金額扣掉etoro的出金手續費（US$ 5），以及國外銀行的海外匯款手續費（US$ 30）。而透過華南銀行在華南網銀解款時，華南銀行會再收取200元台幣的手續費，若沒有台幣存款，則會以此筆美元匯入款項扣掉等值的美元，這次是被扣了6.69美元。

整體而言，我的出金過程總共被扣掉了41.69元的手續費，約占我總入金金額的1％。最終，我的投資報酬率降為4.1％。

私心地認為，這樣的結果是對我最優的安排。因為，原本預期是退回到兩張信用卡帳上，我的努力操作將會歸零、甚至虧損，但把出金皆循wire transfer匯回我的銀行外幣帳戶，完全控制住了匯損，也就保留了獲利。

但關於這樣的結果，我個人認為是因為我過去六個月有一直在交易，並且有段時間是全部all in。而且出金金額大於入金金額。最後，則是etoro在出金時施予我的一點小小恩惠。

最後，以我的案例可以給大家一些啟示。

不論是大額或小額投資，匯損絕對是入金前要要審慎考量的因素。

對於大額投資人而言，可以在台幣升值時，先將美金囤好，再以wire transfer全額到匯的方式做入金，如此才能降低風險、以及降低匯款成本。

若是小額投資人，etoro的信用卡入金是個很吸引人的方法，但同樣要顧慮到匯率的風險；而刷卡的現金回饋率高不高，反而不是重點，因為出金回到信用卡帳上後，你仍然要把先前領到的現金回饋退回。

而按照正常程序，採取信用卡入金、就會循信用卡出金，就算你停卡、換卡、或者不跟這家發卡行往來，依然是退得回來。而我的案例，算是神秘而無法探究，這也顯示出，etoro最後會不會採用wire transfer，完全看etoro的心情。

若想採用信用卡入金，建議使用雙幣信用卡。同樣是在美元匯率便宜的時候，先把美元囤好、放在銀行外幣帳戶，之後再刷卡入金。當然，有些銀行發行的雙幣卡可以免海外刷卡手續費、但沒有現金回饋，也有些發卡銀行是依然要收海外刷卡手續費、但會給予現金回饋或紅利補貼。不論如何，控制匯率的風險才是首要要務。

最後，我想說的是：etoro是讓你投資、而不是讓你趁機撸信用卡回饋。最終，還是得回到投資的本務上。刷哪一張卡的海外刷卡現金回饋最高，完全不重要，重要的是能不能控制匯率的風險。

附註：使用etoro平台後，每次etoro寄email來，不管是信件中或是文末，都會提醒投資人：75％的散戶在這個平台上交易會賠錢。至於什麼是CFD交易，就要請有興趣的投資人自行研究囉。所謂投資有賺有賠，要詳閱說明書。

圖片來源: 海森飽嗝財經筆記

本文經海森飽嗝授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航