解密對台軍售及對台六項保證文件，美國亞太助卿說明原因：「中國有扭曲歷史的習慣」

美國白宮日前解密2則與台灣相關的內部電報文件，可探究美國近期積極批准對台軍售的主因，在於反制中國逐漸對台灣加大脅迫。美國國務院助卿史達偉（David Stilwell）昨（31）日也說明，回顧歷史很重要，因為「北京有扭曲歷史的習慣」，人們應盡可能經常回頭探究事實。

2則解密電報分別與《八一七聯合公報》和《六項保證》有關；美國在台協會（AIT）昨也發表中文釋義。

美國是否減少對台軍售，取決於中國是否遵守和平承諾

第1則電報是在1982年7月10日，時任美國國務院次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）在美中簽署《八一七聯合公報》前約1個月，發送給時任美國在台協會處長李潔明（James R.Lilley），說明美國對該公報的解釋。這封電報指出，美國是否逐步減少對台軍售，取決於中國是否持續遵守「和平解決」兩岸分歧的承諾；若中國採取更敵對的態度，則美國將增加對台軍售。

這項解釋符合1982年8月17日美國前總統雷根（Ronald Reagan）針對《八一七聯合公報》草擬的備忘錄。

第2則電報是在1982年8月17日，時任美國國務卿舒茲（George Shultz）發送給時任美國在台協會處長李潔明，揭示對台六項保證：

美國未同意設定終止對台軍售的日期。 美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見。 美國不會在台北與北京之間擔任斡旋角色。 美國未同意修訂《台灣關係法》。 美國未改變關於台灣主權的立場。 美國不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。

AIT在文末強調，「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

美國眼中的「一個中國」，和中共不同

美國國務院亞太助卿史達偉昨日參加美國傳統基金會線上會議座談時表示，台灣是美國在印太地區最可靠的合作伙伴之一；在疫情爆發之前，來台旅遊的中國遊客能夠在台灣看見民主自由的權利，包含批評民選的國家領導人，這凸顯台灣在華裔社會的重要性，提醒世人「沒有任何一個人、任何一個政黨可以壟斷所有華裔人種的思想」。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國國務院亞太助卿史達偉。

史達偉指出，美國依循《台灣關係法》持續與台灣往來，維護西太平洋地區的穩定。近來，美國與台灣互動頻繁，包含美國衛生部長來台參訪台灣防疫、AIT與台灣外交部長吳釗燮共同發表5G安全聯合聲明、美國國務卿和商務部歡迎台積電在亞利桑那州投資設廠等。

基於各種交流，外界或許會質疑，美國對台政策是否發生了改變。史達偉對此表示，這些往來完全符合美國對台長期政策；近40年來，美國一直秉持《台灣關係法》、美中三個聯合公報、《六項保證》的對台原則。

史達偉表示，這些原則都很重要，但《六項保證》經常引起質疑。美國去年解密了前總統雷根於1982年撰寫之備忘錄，備忘錄裡寫道，「最重要的是，提供給台灣的武器品質和數量，必須完全取決於中國的威脅」。

此刻之所以再提這些歷史解密文件，史達偉解釋：

「回顧這些歷史很重要，因為北京有扭曲歷史的習慣。所以我們應該盡可能經常回顧歷史，從中探詢事實。」

美國一直採行「一個中國」原則，但是這個「一個中國」和中共所主張的「一個中國」不同。中共的「一個中國」主張擁有台灣主權，美國對於台灣主權則沒有立場。

美國對台長期政策沒變：中國提高對台威脅，美國就增加援助

美國與台灣保持廣泛、密切、友好的非正式關係，並依據《台灣關係法》協助台灣自衛；美國的長期政策沒有改變，近來被迫做出一些行動上的調整，有2個原因。

首要原因，是北京政府對於兩岸和平穩定的威脅越來越大。中共以外交孤立、軍事威脅、駭客、經濟壓力、「統一戰線」等活動干預台灣。這些破壞穩定的行動由北京政府發動，不是美國或台灣。

而香港成為前車之鑑，展現北京擴大獨裁、無視國際義務、箝制自由人民的野心。史達偉說，美方不再假設中國會履行和平解決兩岸問題的承諾；隨著中國軍備發展迅速，協助台灣投資和部署符合成本效益的武力、建立有效的防禦能力，越來越關鍵。

深化美台合作的第2個原因，單純是反映美國和台灣日漸增長的友誼和經貿交流，美台友好合作建立於共同的價值觀、文化親和力和商務聯繫。美國國會近來制定了《台灣旅行法》和《台北法案》等加強雙邊繁榮的努力，而美國國會反映的是美國人民的意志。

史達偉在文中強調了台灣的民主與開放，亦提到上週台灣政府開放美國牛豬肉進口的決定。史達偉肯定台灣應參與更多國際組織活動，不應再容忍2300萬人被霸凌和脅迫，美方重申政策，強調將延續現在的做法，並呼籲其他國家也能多注意台灣，與台灣進行更多交流。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡