美中經貿大戰下，美豬是台灣進入「無紅供應鍊」的門票

近日與衛福部長陳時中在政論節目同台，陳部長從科學數據與國際標準的角度，藉此論證開放美豬進口的正面意義，及其政府如何將國人食安健康風險控制的合理範圍。從功能屬性而言，陳時中已經清晰說明了政策的成本效益分析與風險管理的基本作為。

值得注意的是，陳先前接受電台專訪強調「開放是建立台灣國際地位」的說法，卻被部分人士模糊焦點，刻意將他的原意往「利益交換」、「對美輸誠」的方向歪樓，我認為這是欠缺國際政治經濟學（IPE)相關知識所致，否則就是刻意進行的轉移焦點的政治操作。

原則上，民主政治與資本主義國家都願意遵守貿易自由化這類「國際建制」（international regime)的規範，認為可透過建立制度與協商談判的方式，一方面排除人為貿易障礙，另一方面降低關稅壁壘，帶來平等互惠的實質利益。

然而，世界貿易組織在杜哈回合陷入僵局後，這個巨大的多邊架構就難以發揮功能，取而代之的則是區域多邊經貿整合機制與雙邊的自由貿易協定，新自由制度主義論者希望透過次佳方案達到前述目標。

馬英九對美牛瘦肉精的消極態度，可看出他對FTA的立場

台灣是WTO的會員，本來應可在其自由貿易架構下，參與區域經濟的整合，或是與其他成員簽署多邊與雙邊的自由貿易協定。

然而在中共刻意的阻擾下，若不是要嚴苛的政治條件下才能參加其主導的RCEP，再不然只能與經貿小國如巴拿馬、瓜地馬拉、新加波、紐西蘭簽FTA，如此使得台灣想要經由組建「強大多數的雙邊」，替代一個「想像多邊」的目標始終無法達成。

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諷刺的是，馬英九執政時期似乎一心只想將台灣的經濟與產業鎖在中國，因此首要目標是與對岸簽署ECFA後，持續推動服貿與貨貿協議外，並積極在這個架構下融入中國所主導的一帶一路與RCEP。這種與中國為中心本位思想，使得馬政府在與美國在TIFA架構下，洽談簽署台美FTA與TPP並未如前者這般積極，這可從馬英九處理美牛瘦肉精的消極態度得到解釋。

美中經貿大戰下，這是台灣進入「無紅供應鍊」的門票

蔡英文彼時就批評馬英九單純將美牛議題單一處理，沒有透過包裹談判的戰術，在台美經貿架構下，將台灣的國貿、生產鏈、產業整合與外交與美國進行整體的談判，藉此爭取國家利益最大化。

如今民進黨執政，因為美中經貿大戰之故，使得台灣在國際地位與貿易環境上擁有「天時」與「地利」的絕佳優勢。所謂的天時在於華府企圖打造一個沒有紅色供應鏈的全球經貿體制，在這個新的經濟全球化整合中，台灣在生產供應鏈與比較利益法則中可以找到新的位置，因為新的「中心、半邊陲、邊陲」關係正在重組中。

此外，台灣政府在防疫政策中所展現的治理能力、公民社會的自主意識與企業強大的創新潛能，都使得「台灣製造」成為新的正面品牌，正值台灣因為在與國際接軌與科學專業的基礎上開放美豬，這對美國企圖重組的「安全供應鏈」與「美國經濟繁榮網絡」帶來了正面的效應。

這也是華府稱讚台灣是值得信賴的夥伴、國會議員推動簽署台美FTA，以及雙方經貿官員進行視訊對話的原因。

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回想「脫亞入歐」的明治維新，這也是台灣擺脫「中國中心」的最好時機

台美雙邊自由貿易協定朝向正面積極方向發展，其外溢效果有助於台灣與印太國家、歐盟成員簽署雙邊自由貿易協定，更為未來加入日澳主導的CPTPP創造條件。

這意味除了可以在風險高的中國市場找到替代市場外，更能讓台灣的產業直接與高技術、高收益的歐美市場對接，除了帶來產業轉型的紅利外，也為台灣的產品輸出找到了高附加價值的產地，這正是本次開放美豬進口後對台灣豬農造成的連動效應！

福澤諭吉曾以「脫亞入歐」形容明治維新對日本在觀念啟蒙與現代化的意義，在天時與地利的優勢下，台灣再次擁有跳脫中國市場過度依賴的契機，然而當下唯一欠缺的，則是朝野凝聚共識的「人和」，然而從國民黨目前的表現來看，民進黨政府政策溝通的對象應該放在民間社會與企業，因為國民黨迄今無法始終擺脫「中國中心」的迷失。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航