高雄14歲失聯少女於竹縣尋獲，嫌犯上月剛被判10年徒刑又涉案

高雄一名14歲劉姓少女上月29日搭車北上後失蹤，母親報警尋人，也在臉書請求網友協助。警方今（1）日早在新竹尋獲少女，並逮捕3名嫌犯，依略誘、妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦。

《中央社》報導，劉姓少女母親在臉書社團發文表示，即將升國二的女兒8月29日搭乘高鐵到新竹，與同學在下午2時50分分開，相約2小時後再會合，但劉姓少女上了1輛Toyota轎車，之後就失聯。

少女母親表示，車上的人與劉姓少女自5月初起在通訊軟體上持續聯繫，還曾寄錢給劉姓少女；劉女失聯後，對方就將聊天帳號移除。警方鎖定少女手機最後關機位置，是在台北市中正區水源路附近。

《鏡週刊》報導，有PTT網友根據少女家屬提供的對話紀錄，找到一支電話號碼，查出1名王姓男子曾在新竹縣竹東鎮張貼租屋訊息；但利用這支號碼查詢Wechat郵件信箱，卻是與1名有下藥性侵未成年前科的羅姓男子相連。

而警方也成立專案小組調查。《中央社》指出，警方偵辦後鎖定嫌犯為31歲羅姓男子、37歲盧姓男子和29歲王姓男子，昨日拘提盧嫌和王嫌；今日上午於新竹縣竹東鎮中興路一段的4樓夾層中發現羅嫌和劉姓少女，少女人身平安。

《中央社》報導，劉姓少女上月29日搭高鐵至新竹，是要應徵電玩代打工作；羅嫌利用通訊軟體騙劉女北上，教唆盧嫌至高鐵站載人，將少女帶到羅嫌母親在新竹竹東的分租透天厝；盧嫌也應羅嫌指示，將少女的手機帶到台北市與新北市交界丟棄，企圖誤導警方透過手機訊號偵查。

Photo Credit：中央社 盧姓嫌犯（灰衣者）將少女手機帶到台北丟棄。

警方昨逮捕盧嫌和管理分租透天厝的王嫌，並分析嫌犯動態，認為劉女仍在竹東，今早第3度到該透天厝搜索，才在4樓天花板夾層中發現羅嫌和劉女。夾層空間僅2坪大小，但有床和冰箱等家具。

警方表示，少女被尋獲時仍在睡覺，看到警察還相當訝異。少女曾以開學為由，向羅嫌表明想離開，但羅嫌並未放人；少女身上並無外傷或綑綁痕跡，但也不敢逃跑或爭辯。警方研判羅嫌涉嫌強制罪，當場拘捕。

根據《中央社》報導，警方調查，依少女說法透過臉書及LINE認識羅男，在說出自己會唱歌畫畫後，對方就以有正職工作機會為由，提供高鐵車費，讓少女搭車北上，接著再教唆37歲盧嫌到高鐵站載人，並把少女帶到羅嫌母親位於新竹竹東的分租透天屋。

《聯合報》報導，羅姓男子曾任台北市1間保全公司的區經理，2017年5月在網路上搜尋欲找打工的少女，以拍攝實習照片為理由邀1名少女返回住處，在飲料摻藥性侵得逞，過程還一邊錄影；同月底，羅姓男子又找另1名少女回公司，下藥後也性侵得逞，上個月才被台北地院判10年徒刑。

本案3名嫌犯將依略誘、妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦。是否有其他共犯或受害者、以及是否使用藥物控制劉女，則會再進行調查。

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責任編輯：林宜萱

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