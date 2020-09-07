文：柯利弗德・皮寇弗 （Clifford A. Pickover）

〈四子連線棋〉

新南威爾斯大學的人工智慧學教授托比．沃爾許（Toby Walsh，1964-）送了他父親一套破解四子連線棋（Connect Four®）的程式當聖誕節禮物。他父親從以前就很喜歡這遊戲，還說這套程式害遊戲變得索然無味，沃爾許不得不承認確實如此。從音樂創作到小說創作，當智慧型手機在幾乎所有的遊戲和創作活動都超越人類時，將對人類的集體心理產生什麼影響？

「四子連線棋」由兩名玩家在七列六行的垂直格子板上投放小圓片（兩名玩家各自以黃色與紅色代表），圓片會沿著某一列滑落到最底部的空格子，玩家要搶先使自己的四個相鄰圓片連成一直線（水平、垂直或對角線）。這款遊戲讓人想起井字棋，但多了重力這個影響因素。

當然，四子連線棋比井字棋要複雜得多：如果考慮到遊戲格板上填有零到四十二片小圓片的所有可能情況，那麼足足有4,531,985,219,092種。事實 上，當標準7×6格板上放了n片圓片（n = 0, 1, 2, 3,⋯⋯）， 位置分配的可能情形數量增長如下：1, 7, 56, 252, 1260, 4620, 18480, 59815, 206780, 605934, 1869840, 5038572, 14164920, 35459424, 91871208, 214864650, 516936420,1134183050, 2546423880, 5252058812,11031780760, 21406686756, 42121344720,76871042612⋯⋯

一九八八年十月一日，電腦科學家詹姆士． 艾倫（James D. Allen）終於「解決」了四子連線棋。他設計了一種演算法，能讓兩名玩家在都不失誤的前提下，從任何一個可能發生的棋局配置即能預測走到最後的結果（贏、輸或平手）。兩週後，電腦科學家維克多．艾利斯（Victor Allis）獨立破解了這款遊戲，他採用一種具有九種策略的人工智慧方法。所以我們現在都知道，下第一手且沒發生失誤的玩家肯定會贏。

關於四子連線棋的變化還有很大的研究空間。比方說，假設在圍著圓柱的平面板上玩，或者改變板子上行列的格子數，增加其他顏色的棋子，擴增至平面二維以上。變化後可能出現的棋局和結果將暴增到令人難以置信。

Photo Credit: 時報出版提供 正在進行中的四子連線棋局，使用的是黃色和紅色圓片，小圓片在重力影響下會滑到該行目前最低的空格。

〈大象不下棋〉

機器人學家羅德尼．布魯克斯 （Rodney Brooks，1954-）於一九九○年發表的〈大象不下棋〉一文中寫道：「人工智慧可以有另一種發展途徑，不同於過去三十年來所遵循的方向。」他在這篇被廣泛引用的宣言中繼續說道：「傳統方法強調抽象的符號操作，但這種符號運作不易落實、呈現在物理現實世界中。我們探索的研究方法會強調與環境的持續實際互動，將此視為設計智能系統時主要的受限因素。」

布魯克斯在論述中提出了幾項觀點，其中一項是我們周遭有許多智能表現與下棋策略全然不同，而是以動物智慧（如大象），甚至是昆蟲群的形式來展現的。他認為:，人工智慧研究不該只關注傳統的人工智慧規則、符號操縱和搜尋樹，應該更加（至少不能完全沒有）留心感覺運動與環境耦合（如感官與運動產生機制之間的相互反饋現象）、視覺與運動協調，以及其他與現實世界直接進行實體互動的形式。

布魯克斯在論文結尾提出了有趣的人工智慧機器人樣本，讓人想起一些能回應環境的感測系統。對他來說，智能是否擁有實體才是他感興趣的絕對重點，像是有辦法解決關於移動、抓握和導航等實際環境問題的人工智慧生物。這些以行為表現為基礎的人工智慧系統對於自己行動的運作方式不必時時、樣樣都「了解」，也可以擁有智能。例如，透過一些簡單規則，令機器人避開靜止和活動的障礙物，而且附帶著「想要」隨意遊蕩、追尋遠方等指令，布魯克斯就能讓機器人做出有趣的行為。

高級行為的產生來自於與環境的一系列簡單互動。針對此一主題，《自然計算》（Natural Computing）的作者丹尼斯．夏沙（Dennis Shasha）與凱西． 拉瑟（Cathy Lazere）指出：「人類的太空旅行史還不算長，和編寫導航程式讓太空船飛往火星比起來，造出能像公山羊那樣能在崎嶇地形通行自如的機器人總是困難多了。」

Photo Credit: 時報出版提供 生物智能的發展顯然並不是為了因應像下棋這樣的遊戲。布魯克斯在論文〈大象不下棋〉中主張從另一個關注點研究人工智慧。

〈萬無一失的「人工智慧隔離箱」〉

我們在〈智慧大爆發〉已經提過，有些科學家擔憂，一旦人工智慧變得夠聰明，這些智慧體可能會不斷地自我提升，進而對人類構成威脅。人工智慧成長失控的現象有時被稱為科技奇點（technological singularity）。當然，若存在這樣的人工智慧對人類來說可能極有價值，但其潛在風險也使研究人員開始思考如何構建人工智慧隔離箱（AI box），可在必要時限制或隔離此類智慧體。

例如，此類智慧體會有硬體設備負責執行軟體程式，若使這些硬體無法連接到包括網際網路在內的任何通訊管道，也許就可充當虛擬監獄。或是將該軟體放在虛擬機器內的另一虛擬機器軟體上執行，以增加重重隔離。當然，完全的隔離一點意義也沒有，將妨礙我們從超級智能中學習新知，也會妨礙我們的觀測。

但是，如果超級人工智慧夠先進， 它會不會還是能透過不尋常的方式與外界或與負責守衛的各種人員聯繫（例如利用處理器冷卻風扇的速度變化產生摩斯密碼傳達訊息，或者使自己身價非凡，以至於可能有人想盜出隔離箱）？ 也許這樣的智慧體極擅長動搖人心，懂得賄賂把守人員，誘使他們允許它與其他設備進行更多通訊或回覆。「賄賂」今日看來荒謬，但我們難以預料人工智慧將拿出什麼好東西，治療疾病、奇妙的發明、令人著迷的旋律，以及為人帶來旖旎浪漫、冒險刺激或溫馨幸福的多媒體視覺影像，統統都有可能。

作家弗諾．文奇（Vernor Vinge， 1944-）在一九九三年表示，想對超智能「進行限制，在本質上是不切實際的。針對身體受限的情況：想像自己被鎖在家中，只能靠有限的資訊管道接觸外界和管控你的主人。如果這些主人的思考速度比您慢一百萬倍，那麼毫無疑問，在幾年內（以你的時間速度為準），你就會想出『有用的點子』，可能剛好就能幫助你逃脫」。

Photo Credit: 時報出版提供 高度先進的人工智慧電腦程式可能帶來的風險促使研究人員開始思考如何建構能限制或隔離此類人工智慧的封鎖裝置。

〈西洋跳棋與人工智慧〉

西洋跳棋使用的是8×8的棋盤， 兩名玩家輪流下棋，試圖躍過對方的棋子來吃掉它。一九五○年代， IBM科學家亞瑟．薩繆爾因為創造了自主適應跳棋程式（adaptive checkers program）而名氣大開，該程式會和升級進化後的自己下棋對戰，藉此精進棋藝。「奇努克」（Chinook）則是人工智慧跳棋史上的里程碑，它在一九九四年成為第一個擊敗人類、贏得世界冠軍頭銜的電腦程式。

奇努克由加拿大電腦科學家喬納森．薛佛（Jonathan Schaeffer，1957-） 帶領的團隊所開發，這款程式利用了大師級棋手的開局棋步資料庫，並採用一種在一九九二年就能針對跳棋移動步數至少平均推算到第十九層（一層等於一名玩家所下的一步）的演算法。還使用了殘局數據庫，不但涵蓋棋盤剩下至多八顆棋子時的各種分布位置，並提供有用的棋步評估功能。

一九九四年那場著名的人機跳棋比賽之前，馬里昂．汀斯利（Marion Tinsley，1927-1995）是大家公認有史以來最出色的跳棋高手，他宣稱：「我的設計者更優於奇努克的。製造它的是喬納森，創造我的是上帝。」不過，六場比賽下來，全部平局，汀斯利表示腹痛不適，不得不停賽。幾個月後他因胰腺癌病逝。在對手退賽放棄的情況下， 奇努克被宣布為贏家。

二○○七年，薛佛與他的同事最終利用電腦證明，若兩名對戰玩家的表現都完美零失誤，跳棋會是一場不分輸贏的遊戲。這意味著跳棋就像井字棋一樣，如果雙方都沒有失手，賽局也不會產生贏家。薛佛的證明是由數百台電腦花了十八年持續執行完成的，最終證明了要製造一部永遠不會輸給人類的機器，從理論上來說是可能的。

為了「解決跳棋遊戲」，研究團隊考慮了棋子只剩十顆以下時、棋盤上的三十九兆種落子分布情況，然後判定兩名玩家中的哪一位能獲勝。團隊還使用了專門的搜尋演算法來研究開局，並特別留意情況繁雜的初始棋步如何「漏斗般地收束」演變到剩十顆旗子的局面。

Photo Credit: 時報出版提供 一九五○年代，IBM科學家亞瑟．薩繆爾因為創造了自主適應跳棋程式而名氣大開，該程式會和升級進化後的自己下棋對戰，藉此精進棋藝。不久後，人工智慧棋手又將在哪些棋種展現精湛超人的技藝？

書籍介紹

本文摘錄自《AI之書：圖解人工智慧發展史》，時報出版

作者：柯利弗德・皮寇弗 （Clifford A. Pickover）

譯者：林柏宏

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人工智慧一詞在一九五五年被創造出來時，人類持續尋求增強大腦的方法已有數千年了。

從中世紀機器人到人造神經網路，本書重點介紹了從西元前一千三百年到二○一八年間，人工智慧發展史上新奇和重要的實際觀念。

按時間順序排列，獲獎作家柯利弗德・皮寇弗的書寫範圍遠從一千多年前遠古時代的遊戲發明開始，巧妙地集合了科技與文化上的劃時代成就，從神話故事、虛構作品（蘭斯洛特的銅騎士、《魔鬼終結者》）到現實世界的創造（達文西的機械武士、掃地機器人），從遊戲（井字棋、西洋雙陸棋、魔術方塊、《危險邊緣》益智問答節目）到更認真的研究（臉部和語音辨識、自主式機器人手術），還有許多大家耳熟能詳的名字，如亞里斯多德、特斯拉、ENIAC、Hal 9000……

不論是早期的自動機械，還是人工智慧程式失控對人類造成的威脅，針對人工智慧這個現今最熱門、最引人注目的科學議題，本書不僅討論科學和技術，也關注道德議題，圖文並茂地闡述了我們如何打造這種壯大自己、甚而超越人類的智慧形式。

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：王祖鵬