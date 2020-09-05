《厲害！別小看照明設計》：好的照明拯救空間，和設計師溝通的你該知道的燈具分類

文：郭明卓

國內對燈具有過一些分類和定義的標準，但是隨著技術的發展和國外產品進入我國，現在市場上的燈具沒有嚴格的分類標準，各類型的命名也沒有明確的定義，一般有實力的廠商（以國外品牌為主）都有自己的分類方法，中、小型燈具廠商只能跟從。下面我們大致介紹一下照明行業內約定俗成的幾種室內燈具的類別，也會將國內、國外的分類方法做簡要介紹，幫助大家瞭解燈具的分類。

燈具1／軌道燈（Spot Light）

軌道燈，又稱「投射燈」或「滑軌燈具」。就是可以自由安裝於特製軌道之上，利用軌道中通電的銅絲或銅片取電的燈具（圖1.5.1）。國外的某些廠商將軌道燈具命名為「Spot」或「Spot Light」，字面上理解為「聚光燈」，可能是由於軌道燈多為窄角度燈具，投射在牆面和地面上會形成一個個明顯光束的緣故。

其實軌道燈並不一定是窄角度的，也有寬角度和洗牆光影的，但不可否認，用「Spot Light」這個最明顯的特點來代表所有軌道燈的特色也是不錯的。也有國外廠商用了「Luminaires for Track（軌道上的燈具）」來命名的，並將窄角度的燈具稱為「Spot Light（聚光燈）」、寬角度的燈具稱為「Flood Light（泛光燈）」、洗牆光影的燈具稱為「Wall Washer」。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.1

燈具2／筒燈（Down lights）

筒燈（Down lights），又叫做「下照式燈具」，安裝於天花板上，向下投射光線，一般為空間提供基礎照明。也可能是因為初期的這種下照式燈具多為圓圓的桶狀體的緣故，所以國內俗稱為「筒燈」。根據安裝方式不同，嵌入天花板安裝的稱為「嵌入式筒燈」（圖1.5.2），明裝於天花板表面的稱為「吸頂式筒燈」（圖1.5.3）。有些筒燈可以調節照射方向，稱為「可調角度投射燈」或「可調角度筒燈」（圖1.5.4）。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.2

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.3

這裡需要說明的是，國內的室內設計師還有另一種約定俗成的分類法，他們將固定豎直向下出光的下照式燈具稱為「筒燈」，而將可調角度下照式燈具稱為「投射燈」。但也有國外廠商索性將這幾種燈具獨立分類，將不可調角度筒燈定義為「Down light」，將可調角度筒燈按光束角度分為「嵌入式投射燈（Recessed Spotlights）」、「嵌入式泛光燈具（Recessed Floodlights）」、「嵌入式洗牆燈具（Recessed Wallwasher）」。但是這種分類名稱又容易與辦公室照明的嵌入式燈具混淆。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.4

燈具3／嵌入式燈具（Recessed Luminaries）

嵌入式燈具（Recessed Luminaries），國外有些廠商稱之為「辦公室照明」。這種燈具一般用於辦公場所，嵌入安裝在辦公室通用的矽酸鈣板天花板中，可能是因為形狀如盤子一樣扁平，材質多為輕鋼架框起，所以又被稱為「輕鋼架崁燈」。早期的嵌入式燈具採用日光燈管，配以格柵片作為光學反射器，所以又被稱為「格柵式崁燈」（圖1.5.5）。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.5

以前的嵌入式燈具尺寸多數按照天花板的矽酸鈣板模組尺寸去製造（圖1.5.6），如600mm×600mm、600mm×1200mm、300mm×1200mm等，所以直管日光燈的長度也多以300mm為基礎，如600mm、900mm、1200mm、1500mm等。而現在的嵌入式燈具多為LED光源（圖1.5.7），辦公室天花板也漸漸不使用600mm×600mm見方的矽酸鈣板了，所以燈具的樣式開始多了起來，也不再使用格柵片了。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.6

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.7

燈具4／吸頂燈具（Ceiling Luminaries）

吸頂燈具（Ceiling Luminaries），國外也稱為「Surface Mounted Luminaries（表面安裝燈具）」。這類燈具以前也以日光燈管為光源，直接安裝於天花板表面（圖1.5.8）。吸頂燈具一般用於不適合嵌入安裝嵌入式燈具的辦公室或其他空間。由於這種燈具一般只能提供基礎照明，所以也有廠商將這類燈具定義為「基礎照明燈具General Light）」。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.8

燈具5／吊燈（PendantLuminaries）

吊燈（Pendant Luminaries或Suspension Luminaries），這種燈具與裝飾吊燈（Chandelier）不同，它不以裝飾為主，而主要用於提供照明功能。雖然它們也有一定的裝飾性，但是照明設計師在考量時，還是會以光學參數作為首要指標。這類燈具可以提供基礎照明，也可以提供重點照明，形式非常多樣，使用也非常靈活（圖1.5.9）。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.9

燈具6／壁燈（Wall-mounted Luminaries）

壁燈（Wall-mounted Luminaries），照明專業的壁燈不注重外形，只考慮照明效果，不只有照亮牆面的壁燈（圖1.5.10、圖1.5.11），也有向上出光用於照亮天花板的壁燈，和向下出光用於照亮地面的壁燈。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.10、圖1.5.11

燈具7／地面嵌入式燈具（Recessed Floor Luminaries）

地面嵌入式燈具（Recessed Floor Luminaries或In-ground Luminaries），這種燈具在戶外使用較多，因此又稱為「地埋燈」或「地崁燈」，但是在某些特殊場合室內也會用到（圖1.5.12、圖1.5.13），所以還是在室內燈具分類中加入了這一個類型。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.12

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.13

燈具8／洗牆燈（Wall washer）

最後還要提一個特殊的分類—洗牆燈（Wall washer）。這個燈具的類型和之前的分類是交叉相疊的，軌道燈中也有洗牆燈（圖1.5.14），筒燈中也有洗牆燈（圖1.5.15），嵌入式燈具中也有洗牆燈（圖1.5.16）。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.14

這些燈具的外形大相徑庭，但是照明效果非常接近，都是提供將一個牆面均勻照亮的效果（圖1.5.17）。

因此，這類燈具也可以籠統地稱為「洗牆燈」。此種分類類似於室內設計師將光速控制在6°～30°角的窄角度之軌道燈和可調角度筒燈都稱為「投射燈」，有一定的合理性。然而最近幾年，由於LED的技術發展，有一類用LED條狀設計的洗牆燈也開始在室內使用了。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.15

這類燈具的光是沿著牆面掠過，而不是像之前的洗牆燈那樣垂直投射於牆面。於是部分業內人士建議將這種燈具命名為「擦牆燈」或「擦光燈」（圖1.5.18），以便和以前的那種洗牆燈區別開。雖然這種叫法目前還沒有推廣，但是由於這兩種燈的照明效果確實是不同的，所以個人認為這種新的分類是有助於照明行業發展的。

PhotoCredit:原點提供 圖1.5.16

關注燈具產品的更新、參加專業廠商每年的路演，也是瞭解燈具更新的直接手段之一。在初步選定燈具的同時，不要忽略試燈環節，才能更好地保證設計效果。

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書籍介紹

本文摘錄自《厲害！別小看照明設計：商空、旅店、住宅、辦公室、展示空間，5大場域照明關鍵心法》，原點

作者：郭明卓

【作者介紹】

英國大可萊伊照明設計事務所合夥人，於2005年加入照明行業，2016年受義大利LuceeDesign照明專業雜誌的邀請成為該雜誌在中國的照明專業顧問，從事照明方面的研究十多年經驗，作品深受國際媒體注意，並多次收錄於《國際照明設計年鑑》。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航