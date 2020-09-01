蘋果、特斯拉正式分割股票，股價大漲：馬斯克成全球第三富

蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）近期宣布的股票分拆計畫，週一（8月31日）正式生效。綜合外媒報導，拆股生效這天吸引大量散戶投資人湧進，需求爆量下，多家交易平台傳出系統出問題，導致下單龜速、交易中斷，惹來抱怨不斷。而今年來成長強勁的蘋果與特斯拉，股價雙雙大漲。

電動車大廠特斯拉今年很熱，截至分拆前最後一個交易日，股價已漲500％。根據財經新聞網站MarketWatch報導，週一的漲勢推升特斯拉市值達到4643億美元，超越VISA（4511億美元），成為全美第7大的公司。馬斯克（Elon Musk）身價水漲船高，根據彭博億萬富豪指數，他成為全球第三富有的人，資產淨值達1154億美元，排在比爾蓋茲、貝佐斯之後。

Tesla and SpaceX CEO Elon Musk is now the third-richest person in the world. #ElonMusk pic.twitter.com/enIiD2DsRW — Nakli Daakiya (@naklidaakiya) September 1, 2020

至於蘋果，自從7月30日宣布股票分拆以來，股價上漲約30％，今年更達到市值破2兆美元的里程碑。而股票一拆四後，蘋果股價當天上漲3.39％，以每股129.04美元收盤。蘋果分拆股票已不是第一次，自1980年上市以來，此前有過四次（由近到遠如下）：

2014年6月9日 一股分拆七股 2005年2月28日 一股分拆兩股 2000年6月21日 一股分拆兩股 1987年6月16日 一股分拆兩股

股票分割是什麼？為什麼要分割股票？

股票分割（stock split）是在價值不變的情況下，把股票面額變小。以一股拆四股的例子來說，假設你本來擁有某公司1張價值100元股票，分拆後就變成4張25元股票。

對上市企業來說，可以藉由股票分割降低價格、刺激需求、增加流動性，吸引更多投資者買進該公司股票。總的來說，拆股除了讓一家公司股價變低，在外發行的股數增多之外，幾乎沒其他影響。

而對一般投資者來說，若你手上資金有限，看中某家企業未來前景，卻因高股價而卻步的話，股票分割可以讓你更容易入手。

從歷史上來看，股票分割對股價有影響嗎？

從數字面看，蘋果、特斯拉宣布股票分割消息後股價都上漲，然而這是必然的嗎？

曼哈頓財富管理公司Future You Wealth創辦人史達林（Ryan Sterling）提醒，股票分割的概念就像是你有一枚50元的硬幣，透過分割變成5枚10元硬幣。你並沒有因此而更有錢，只是擁有更多硬幣。

股票分割，並不會改變一家公司的基本面，它影響的是投資者情緒、心理。

《CNBC》分析，儘管較低價的股票可以吸引更多散戶投資人，但大型投資人仍對股價走勢影響較大。

而公司前景、整體市場環境還是關鍵。CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）對《CNBC》說，以蘋果例子來看，前面幾次的股票分割後，股價表現有漲有跌：2014年進行股票分割後，接下來1年內，蘋果上漲36%；2000年分割後，受科技股泡沫破裂影響，蘋果跌了60%。2020年7月底宣布分割計畫後，蘋果股價上漲約30%。

儘管許多分析師認為，股票分割對股價影響未必是正面，但還是有支持者認為，營造有利於一般散戶投資者的環境，對整體股票市場和企業來說也是長期利多。

小資族想投資高價股，還有什麼方法？

台灣企業也有股價分割嗎？而除了高價股分割，在台灣一般小資族若想投資像是台積電、大立光這樣的大公司，還有什麼方法？

《聯合報》報導，金管會證期局表示，其實在2013年已修正「公開發行股票公司股務處理準則」第14條，股票每股金額不以10元為限，可彈性面額作為股票面額，增加投資人買賣股票的彈性，但這屬於公司自治事項，像是大立光如果要進行高價股分割，就要自己決定。

報導指出，官員也強調，如果想要買高價股，其實可以善用零股交易，目前零股交易屬盤後交易，10月26日將進行盤中零股交易，可以解決年輕人不易投資高價股的難題。除了買零股之外，不少券商也有推出台股定期定額，可投資權值股、ETF，但需留意手續費。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡