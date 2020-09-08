《不會做決定，你就一輩子被決定》：「想像未來」能讓理想自我的樣貌變得清晰可見

文：讀心師DaiGo

試著想像未來的自己

如果對眼前的選項感到迷惘，就試著想像未來的自己吧。當理想自我的樣貌成形了，只要依此來思考該怎麼做選擇，就能越接近理想狀態。

做出不後悔選擇的第五個準備，就是「養成想像未來自己的習慣」。

做選擇時，請試著想像這個選擇，會對未來的自己帶來什麼樣的影響。這是將腦中情緒和衝動，與選擇切割開來、分別看待的技巧。

為什麼想像未來有效呢？接下來介紹的研究能提供證明。

以下是波士頓大學針對三歲到五歲孩子進行的實驗。研究者將孩子分為以下四組：

試著思考不久之前的自己。（那天上午我做了什麼？） 試著思考不久以後未來的自己。（明天上午我要做什麼？） 試著思考遙遠未來的自己。（長大成人的自己，會做什麼樣的工作？） 試著思考現在的自己。（我現在的心情如何？）

然後請各組孩子分別思考自己的過去或未來，過了五分鐘後，進行以下測試，確認他們的選擇能力出現了什麼樣的變化。

前瞻性記憶（prospective memory）測試：給予「三十分鐘後才能打開這個箱子」的指示，確認受試者是否記得。

心理時間旅行（mental time travel）測試：請受試者回答問題，「假如下禮拜要去森林或雪山旅行，應該要帶上什麼呢？」

雙曲折現（hyperbolic discounting）測試：告知受試者「你現在只要忍住不吃餅乾，明天就給你兩片」，確認受試者忍不忍得住。

上述測試都是在調查受試者「能否依據情況做出理性的選擇」。實驗的結果顯示，思考「不久以後未來」的孩子記憶力增加，理性選擇的能力也提高了。

你的選擇會對10分鐘、10個月、10年之後的未來，帶來什麼影響？

為什麼會出現這樣的效果呢？研究者指出，因為想像不久的未來，能讓理想自我的樣貌變得清晰可見。

比方說，假如是「現在只要忍住不吃餅乾，明天就可以拿到兩片」的情況，只要想像明天早上會獲得兩片餅乾，畫面就會變得很真實。

如此一來，便能夠做出「現在忍住不吃，明天獲得兩片餅乾」這個理性的選擇。

像這樣藉由想像未來，引導出理性選擇的技巧稱為「10．10．10」，是由美國記者蘇西．威爾許所提出。

蘇西的另一半傑克．威爾許，是世界屈指可數的大企業奇異公司的前執行長。蘇西在她的著作中介紹了煩惱婚事的人、在重要會議的日子碰到父母生病的人等，在各種面臨重大抉擇時，使用了「10．10．10」技巧克服難關的例子。

這個技巧的概念非常簡單。也就是在面臨重要的抉擇時，請思考做了這個選擇，十分鐘後的自己會有什麼改變？做了這個決定，十個月後會不會後悔？循著這條道路前進，十年後的自己會幸福嗎？

我們在做影響人生這類重大決定時，也容易受到衝動、欲望、眼前利益等因素影響。正因為如此，更需要從短期、中期、長期這三種未來的觀點，把選項分析清楚。從不同的時間軸來思考，想像未來的自己，就能做出理性的選擇。

Photo Credit: 方智

相關書摘 ▶《不會做決定，你就一輩子被決定》：你是否認為「正確選項」是存在的呢？

書籍介紹

本文摘錄自《不會做決定，你就一輩子被決定：這樣做出不後悔的選擇》，方智出版

作者：讀心師DaiGo

譯者：謝敏怡

讀心師DaiGo，慶應義塾大學理工學院物理資訊工程學系畢業。學習並成為日本唯一的讀心師，日本唯一的讀心師，擅長解讀、操控人心，參與過許多電視節目的演出。

你想做的選擇真的是好選項嗎？那會不會只是剛好符合你當下的需求，你只相信自己願意相信的呢？

為了培養辨別選項好壞的能力，你必須學習屬於自己的決策風格（第一章），為做出「不後悔的選擇」做準備（第二章），並養成好習慣（第三章），了解削弱你選擇力的陷阱在哪裡（第四章），透過訓練培養選擇力（第五章）。

閱讀本書，按部就班學習不後悔選擇的技術，你的選擇力一定能更上一層樓。不後悔的幸福人生正等著你。

Photo Credit: 方智

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航