任期最長，終須一別：安倍晉三施政總體檢

文：陳威臣（前資深政治幕僚，媒體駐日特派）

日本政壇經歷了紛擾的8月，期間傳出自民黨高層不斷的餐敘、有意解散國會、首相安倍晉三身體不適將辭職等傳言，直到安倍兩次進醫院檢查後，最終還是在8月28日正式宣佈，因自身的宿疾「潰瘍性大腸炎」惡化，為了不影響國政，將辭去內閣總理大臣一職。

這項決定當然引發日本政壇的大地震，國際媒體也紛紛報導，然而回顧安倍擔任首相的歷程，在日本的政治史上根本是一大傳奇，這位曾經是日本最年輕的首相，不但創下自1885年以來在任時間最長的首相，今（2020）年8月24日也打破他的外叔公，前首相佐藤榮作的紀錄，成為日本史上連續在任時間最長的首相。

安倍在1954年出生於東京都，出身日本政治豪族的他，外祖父岸信介與外叔公佐藤榮作均擔任過首相，祖父安倍寬與父親安倍晉太郎也都是出身山口縣的眾議員，也因此安倍自幼即是在這樣的政治環境下成長，自然也讓安倍對政治產生興趣。

1977年安倍自成蹊大學政治系畢業後，曾前往南加大深造，不過後來放棄學業返回日本就職，進入神戶製鋼服務。1982年其父安倍晉太郎就任外務大臣，安倍晉三辭去神戶製鋼的工作踏入政界，成為外務大臣秘書官。

1991年其父因癌症急逝，安倍在兩年後繼承父親的選區，返回山口縣參選眾議員而當選，就此開啟國會議員的生涯，並加入父親曾擔任會長的自民黨內派閥清和研究會（細田派）。

由於當上議員時年僅39歲，加上自民黨在國會未過半，政權拱手讓給在野聯盟八黨派所合組的細川護熙連立政權，安倍在這樣的局勢下，展現出優秀的手腕，不但與部分他黨議員友好，也是促成社會黨與自民黨共組村山富市連立政權的支持者之一。

此外，1995年的自民黨總裁選舉，安倍還支持了小泉純一郎，這開啟小泉與安倍的友好關係，而安倍的表現也受到派系大老森喜朗的注意，在2000年森喜朗當上首相後，開始拔擢這位青壯派議員，擔任內閣官房副長官。

之後小泉擔任首相，安倍也跟著入閣，期間還經歷了自民黨幹事長、內閣官房長官等職務，直到2006年9月小泉宣布不再續任首相。在小泉的支持下，安倍當選自民黨總裁及內閣總理大臣，此時安倍年僅52歲，不但是史上最年輕的首相，也是第一位戰後出生的首相。

Photo Credit: AP / 達志影像

不過當上首相的安倍晉三，初次拜相卻是鎩羽而歸，任期僅短短的一年，當時外界都認為安倍的政治生命到此為止，沒想到五年後，安倍不但帶領當時在野的自民黨在眾議員總選舉大勝，重新擔任首相一職，而且一當就是七年八個月，這項政治紀錄，讓人跌破眼鏡。

其中的差別，最主要的癥結還是在「派系」上，出身自民黨內最大派閥「細田派」，安倍第一次組閣為求施政順利，因此大多任用親信與自家派系，政治權力並沒有分享給其他派系，這也造成上任後安倍雖有許多理想，策略也尚稱正確，但卻叫好不叫座。

之後安倍的內閣成員陸續發生狀況，尤其是年金問題，不少閣員牽扯其中，也讓安倍個人與內閣的聲望下挫，但部分派閥卻袖手旁觀，2007年農林水產大臣松岡利勝因此上吊自殺，不但重挫安倍內閣的支持度，也讓自民黨在當年的參議員通常選舉中大敗。

選後安倍雖然力挽狂瀾改組內閣，但新任閣員卻醜聞不斷，在內外交迫下安倍因「潰瘍性大腸炎」宿疾發作，身心俱疲之下宣布辭去首相一職，任期僅366天，改造內閣任期更僅有30天。

有鑑於第一任期的做法，重新復出的安倍晉三，在採用新療法抑制了宿疾的復發，並且調整步伐，整合黨內意見，並重視權力分配，2012年12月26日再度成為首相的安倍，找來過去黨內的競爭者，麻生派的麻生太郎擔任副首相兼內閣最重要的財務大臣，另一位競爭者谷垣禎一擔任法務大臣，還找來策士菅義偉擔任內閣官房長官。

此外，包括岸田派、二階派、額賀派等都有多人入閣，務必做好黨內派系權力分配，掌握了黨內重要派閥，也讓安倍的首相位子坐得安穩。而在政策方面，當時經歷東日本大地震後，人民早已身心俱疲，為了災後重建必須發展經濟，因此安倍提出了經濟三支箭（包括積極的金融政策、靈活的財政政策以及促進並發展民間投資），企圖用量化寬鬆的方式，刺激通膨並活絡金錢流通，讓日本的經濟得以復甦。

此外，還透過爭取東京舉辦夏季奧運，以及力推觀光大國等政策，刺激建設並發展更多元的經濟發展模式，一時之間也的確讓日本經濟有所增長，海外觀光客更是在2019年達到史上最多的3188萬人次，創造出將近5兆日圓的經濟消費規模。

在政治上，安倍不但成功推動多項國防法案，例如集團自衛法案、以及自衛隊海外派遣法案等，也成立類似台灣國安會的「國家安全保障會議」（NSC）。此外也為了活化地方經濟，除了設立國家戰略特區，以提升產業競爭力，也設計了「地方創生」制度，讓地方得以發展自身特色，並且配合觀光立國政策，吸引海外觀光客前來消費。

國際情勢上，作為東亞大國之一，安倍積極的與美國、歐盟與中國等國交好，並讓美國前總統歐巴馬（Barack Obama）訪問廣島，現任美國總統川普（Donald Trump）更是三度訪日，至於安倍本人更是拜訪過80個國家，積極的從事首相外交，提升日本在國際上的能見度。

眾所皆知，安倍首相對台灣相當友善，這或許是其外祖父岸信介與其父安倍晉太郎皆為親台派，進而影響到安倍有關。不過在安倍第一次擔任首相開始，就展現出對台親善的態度，即便是在野期間，也以眾議員的身份訪問台灣，還與李登輝前總統與時任民進黨主席的蔡英文總統有私交。

2012年再度拜相之後，除達成《台日漁業協定》之外，在台灣的幾次天災甚至以首相身分在網路上發文慰問，也在國會答辯時，直接回應「台灣是日本的朋友」，並曾稱「台灣與我們有共同的基本價值觀，是重要的夥伴與友人。」今年7月30日李前總統去世，隔天安倍首相在接受官邸記者聯訪時，也發言悼念，種種發言都可見安倍對台灣的重視。

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如今安倍即將卸任首相一職，然而包括《日俄和平條約》、憲法第九條修正案之自衛隊入憲等問題，雖然過去安倍政權積極推動，但如今能否持續，也讓不少人關注，不過安倍在8月28日的記者會中也表明，這些政策是黨的方向，即便未來仍有相當的困難度，但將仍持續進行。

此外，安倍也表明即便辭去首相一職，但本身仍將以眾議員的身分繼續服務人民，只不過身為黨內一強的安倍，在與麻生等人的同盟下，繼任的首相人選，多少得要看這兩位大老的面子，以目前浮上檯面的四位可能的首相名單，眾議員石破茂雖然在民間的聲望相當高，然而黨內與安倍競爭的結果，加上有話直說的個性，得罪黨內不少派系，要能夠圓夢當上首相，得要看黨內派系是否支持。

至於有「令和大叔」之稱的官房長官菅義偉，雖然不少評論家認為，他與安倍和麻生的合作相當久，可謂是鐵三角，因此如果有安倍與麻生兩人的支持，加上過去官房長官擔任首相者不少，考量政局的穩定由菅義偉繼任機會相當大，只不過菅義偉本人一直沒有表明，因此狀況如何還得再觀察。

而麻生派的防衛大臣河野太郎與岸田派的政調會長岸田文雄兩人，則是呼聲最高的繼任人選，尤其是河野近期對中強硬的態勢，讓不少民眾眼睛為之一亮，在首相人選的聲望民調上，河野也是略高於岸田，加上他號稱是麻生的得意門生，本身也有意願更上層樓，自然受到矚目。

不過岸田早在一年前就傳出將可能是安倍的繼任人選，然而與黨內二階派水火不容的岸田，能否順利接班，就得看自民黨的派閥勢力能否整合力挺了。長達7年8個月，近3000天的首相任期，即便任內有森友學園、財務省文書竄改問題、賞櫻會問題、東京最高檢檢事長定年延長問題等不少爭議，然而安倍晉三的首相任期，堪稱是近代日本政界的傳奇，無人能敵。

安倍終究還是因病辭去首相一職，然而武漢肺炎疫情仍在延燒之際，這對日本民眾而言，雖不意外但還是驚訝，但對比安倍第一次辭職，不管是政界或輿論多為批判之聲，這次反倒是感到惋惜者居多，至於日本的未來何去何從，在政局穩定為第一要務的現狀下，順利的話僅有一年任期的新首相，相信應該還是持續安倍路線為要務吧。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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