《厲害！別小看照明設計》：窗戶愈大光照愈充足嗎？照明設計師才是真正將「光」引入室內的人

文：郭明卓

辦公空間是否需要設計照明，我們來看以下的實例：美國一間家具工廠，不但將工廠的工作環境設計為加州海灘氛圍，而且配合著燈光環境變化，員工可以穿著沙灘褲、T恤上班，享受100％的新鮮空氣和「自然光」。據美國《商業週刊》報導，這家工廠的生產率因此提高了15％。

如果你覺得這並不完全是燈光環境改變的功勞，那我們繼續往下看。

大多數的辦公樓室內照明，是由整齊排列在天花板上的格柵燈來實現的，且辦公室多使用冷色系（色溫大於6500K），讓工作人員看起來像「每天只睡了1小時」。早在1970年美國康乃爾大學針對產業界所做的研究就發現，適當的照明可以提高生產力和工作安全性。

美國《商業週刊》也報導了一家地方郵局利用簡單的自然光線，配合室內人工照明的改善，將郵局的生產力提高了16％。英國劍橋大學的相關研究發現，光閃動率過高（超過160Hz），會對眼睛造成傷害。當年，歐洲大量使用日光燈在辦公室照明設備上，許多員工抱怨出現眼睛不適和疲勞症狀，後來轉換為穩定性高、不易閃爍的新燈具之後，員工的抱怨就減少許多。

同樣地，室內空間亮度的不合理分配，容易造成視網膜的疲憊，像作業背景燈光太強、電腦螢幕反光刺眼，以及各種照明燈光設計不良的情況，都會造成眼睛不適，從而增加作業時間。

總之，辦公空間是現代上班族的第二個家，大量的工作需要在這裡完成。創造一個舒適的辦公環境，已經被愈來愈多的企業所重視。

據有效資料顯示，舒適的辦公環境可以將團隊的工作效率提升15％，其中照明在員工的健康、效率、自豪感和同事間的溝通方面都發揮了積極的作用。高品質的照明光線環境，不僅可以在客戶和員工面前彰顯公司形象，還能對員工的身心健康起到積極作用，並提升工作效率。

通常情況下，工作時間大都集中在9：00～18：00之間，期間自然光對辦公室照明來說彌足珍貴，現代建築已經不似從前用簡單的小窗來引入自然光，大面積的玻璃帷幕牆的建築體成為城市辦公大樓的主流。大量的自然光進入室內，但分配不均，以開放式的辦公區域為例，座位靠近窗戶與靠近過道區的自然光分配相差較多。實驗證明，比起人工光，自然光更能激發員工的工作活力，贏得一份好心情。

更多的窗等於更好的照明嗎？

基於生活常識，一個房間中光照不足，往往是房間的窗不夠大、不夠多。反之一個窗多、窗大的房間光照一定是充足的。這個經驗如果只是用於民宅，我們認為它有一定的道理。但是在辦公領域，建造足夠的窗戶就可以解決光的問題嗎？答案是否定的。

我們來看看窗戶到底引入了多少自然光？圖1中的日光系數也就是採光系數，基本可以理解為室內照度和室外照度的比值。可以看到窗戶附近的日光系數通常會達到10％的高數值；在離窗戶2m的地方，就會降到2％∼3％；但距離窗戶到6m的時候，就會接近於零。也就是說，除了窗戶的因素以外，影響房間自然光照的是房間的深度。

Photo Credit: 原點提供 圖1

現階段有很多全玻璃幕牆建築，在感官上似乎引入了大面積的自然光，其實這種位於高密度城市環境中的辦公大樓建築，受基地條件、容積率、結構要求、規劃政策以及造價等因素的制約，多採用緊湊式建築布局，導致大量辦公空間的座向不佳，空間深度一般會達到十幾公尺，且天花板高度也只有3m左右，所以很難獲得充足的自然光照。高度在80cm以下的窗戶對房間內的採光起不到任何作用，還增加了建築的空調負擔。

因此，愈是高檔的辦公室愈是挑剔地選擇照明設計師，因為照明設計師才是真正將「光」引入室內的人（圖2）。

Photo Credit: 原點提供 圖2

辦公空間是不是只能用輕鋼架照明？

「輕鋼架照明」這個詞在20世紀90年代各種高級辦公大樓進入中國後才被大家所使用。當時高級辦公大樓大都採用這種新型的模組化天花板，且從最初的600mm×600mm模組發展到後來的300mm×1200mm模組。燈具廠商也為了配合這種天花板研發出了模組化的平板燈具（圖3）。因為形狀扁平且用輕鋼架格柵設計，所以被稱為「輕鋼架照明」。最初的輕鋼架照明採用的是節能高效的日光燈管，現在都被更節能的LED燈管取代了。

Photo Credit: 原點提供 圖3

但是近十年來，辦公室室內裝飾風格已經發生了極大的變化，愈來愈多的公司拋棄了那種千篇一律的模組化懸吊式輕鋼架照明。即使是租用的辦公室，公司也會要求個性化的裝修風格，照明手法也隨之愈來愈多樣化了。尤其是顯露於天花板的燈具首先被大家接受，燈具凸出於天花板表面，可以提供更多的間接照明，燈具本身也有裝飾功能。（圖4、圖5）。

Photo Credit: 原點提供 圖4

Photo Credit: 原點提供 圖5

另外，懸吊式的燈具也很常見，由於懸吊式燈具可以方便地向下或向上投射光線，所以可以非常容易地將直接照明和間接照明融合在一款燈具上，可以提供良好的照明效果。

壁燈也是一些辦公區域非常好的照明手法，但是辦公室中人與壁燈的距離會非常近，建議採用向上投光的壁燈，將天花板照亮後，利用天花板的反射光（間接光）照亮工作面也是非常舒適的（圖6）。

Photo Credit: 原點提供 圖6

相關書摘 ►《厲害！別小看照明設計》：好的照明拯救空間，和設計師溝通的你該知道的燈具分類

書籍介紹

本文摘錄自《厲害！別小看照明設計：商空、旅店、住宅、辦公室、展示空間，5大場域照明關鍵心法》，原點

作者：郭明卓

【作者介紹】

英國大可萊伊照明設計事務所合夥人，於2005年加入照明行業，2016年受義大利LuceeDesign照明專業雜誌的邀請成為該雜誌在中國的照明專業顧問，從事照明方面的研究十多年經驗，作品深受國際媒體注意，並多次收錄於《國際照明設計年鑑》。

【本書特色】

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航