多少人說著愛著，但卻如陌生人；多少人笑著誇讚，但卻心裡藏刀；又有多少人，外表看似堅強，但內心都是傷痕。

我們不需要完美，也不用戴著面具才能生活。不懂的事很多，還是會犯錯、也會哭泣，但寧願真實，也不要虛偽地活著。

人生就是一邊走一邊迷惘，可是有天你會驕傲現在的自己

你堅持的事常常不是全部的人都懂。

總會有人不明白，總會有莫名的批評，太過天真？但是若要過沒有夢想的人生也寧可不要。有時候的確會不知道自己該往哪裡走？或是會走到何處？但你只知道還沒到放棄的時候。

人生或許就是一邊走一邊迷惘、一邊流淚再一邊大笑，可是當某一天停下來的時候，你會驕傲現在的自己。

至少你要有一個對得起自己的人生

放棄，很痛快吧！ 承認自己做不到、承認自己沒有那個能耐，然後放棄，這樣很痛快吧！

要不要乾脆就放棄，這樣簡單多了。似乎又是白忙了一場、到頭來仍落得一場空……這樣的念頭期時常常會浮現，有時候，直接放棄似乎簡單多了。可是，你總是忍不是會想，在放棄之前能有的其他的可能、其他的機會，你不服氣啊。 放棄很痛快，但實現夢想卻是痛快乘上一百倍。所以再放棄之前，還要再去試、還要再去努力，失敗的沒關係，但至少不要留下後悔的自己。

你的人生是自己的，你要對自己負責，事情不會總是如願，但至少你要有一個對得起自己的人生。

暫停，也是努力的一部分

不安的時候會慌張、跌倒的時候會疼痛，可是不同的是，現在不再急著哭喊了。不再覺得所有的心情都要讓別人知道，因為知道自己的難題常常都只有自己才能解決，別人其實使不上力氣。而每個人也都是為自己相信的東西在努力著。

因為你的人生是自己的，所以你只能為自己而努力。所謂的「努力」，也不要非要一直緊握著拳頭不可，而是找到屬於自己的步伐往前走，暫停、靜止，也是努力的一部分。

我也常常很努力，也常常在努力的時候懷疑自己。一邊拚命、一邊懷抱著困惑，然後小心翼翼往前進。每個人都是這樣。所以在感到不安的時候，就請這樣想吧。

世界仍不夠好，但並不足以阻擋你變得美好

傷心的日子久了，才明白了被珍惜著的好。

有時後會像是走在一條沒有盡頭的道路上，沒有去向也沒有方向，以為永遠都到不了終點，不知所措，可是事後才發現自己其實已經在路上了，只是過程常常不那麼明顯而已。

遇到的人不會總是善良，過程也不會總是美好，也會覺得自己老是不夠好。但其實你已經夠好了、也已經夠努力了，想要被溫柔對待，就要自己先溫柔看待世界。

世界仍是不夠好，但並不足以阻擋你變得美好。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰