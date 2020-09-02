李登輝時代應該沒人預料到，清湯掛麵的蔡英文竟然會成為總統府的主人

文：黃澎孝

823那天，當我看到蔡英文前往金門的消息，還真是嚇一大跳。

難道她不知道中國網上經常放話：要把蔡英文「綁赴北京受審」，或是所謂的「斬首行動」嗎？難道她沒聽到中共武統台灣的霍霍磨刀聲嗎？

我看那天，各家媒體的分析報導，大家都把焦點放在美國在台協會處長酈英傑同行的意義上，卻忽略了蔡英文以實際行動，所展現的無言訊息——她可不是一個可以「青菜」（台語發音）嚇倒的強人。

從蔡英文出現在李登輝政府開始，她從來都不是一個鋒芒畢露的人，尤其在李登輝時代那班「老藍男」的團隊中，一頭清湯掛麵短髮的蔡英文，倒像是一個實習生，我想當時包括我在內，應該沒人會預料到，她竟然會成為總統府的主人。

其實，不止是我，甚至於連國民黨、民進黨甚至於共產黨，大家都忽略了這個「小女生」！直到傳出她是李登輝「兩國論」幕後的操刀者⋯⋯大家才開始注意到台灣政府裡，這位低調的女性閣員。

雖然她捲入了「兩國論」的漩渦中，但是，她始終低調以對，對於朝野和坊間各種傳言，她也從來不曾作出任何回應，以致於「兩國論」的具體內容為何？迄今為止，仍然是政壇上一個不解之謎。

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久而久之，我發現這就是蔡英文的風格，你永遠不知道她的錦囊裡賣的是什麼藥，她更不擅於像江湖郎中ㄧ般，鼓其如簧之舌，來推銷她自己，以及她的政策產品。

我想對她最為誤判的，應該是當初的民進黨。在後陳水扁時代，民進黨雪崩式的低迷生態中，在黨內各派系不想要爭主席「雞肋」的心態下，蔡英文才得以脫穎而出，出任民進黨主席。

我研判當時民進黨各山頭，大概都把蔡英文當成一個募集政治獻金的窗口，甚至於，把她當成是個不知水有多深的「冤大頭」吧！

至於，最為輕忽她的，應該是當時的總統馬英九了。他們都是台大出身，都是在主管兩岸關係的「陸委會」起家，這對於自認為創造了兩岸「九二共識」而自豪的馬英九而言，簡直把蔡英文當成「小妹」一般，沒事就擺出了一副前輩模樣。

甚至於，每當提到蔡英文，馬英九都會不自覺地流露出一抹輕佻的神情。直到蔡英文支持的太陽花學運，硬將兩岸服貿協議擋在立法院外為止。

隨之而來的2016年大選，蔡英文不但成為馬英九的繼任者，而且還成為中華民國史上第一位女性總統。中共認為她一定會在強大的文攻武嚇壓力下，繼續維持馬英九的路線，而在「一個中國」的原則上讓步。但是，蔡英文硬是讓中共碰了一個堅硬的「軟釘子」⋯⋯。

同樣誤判她的，是民進黨內外傳統的獨派勢力。他們認為，隨著蔡英文的當選，民進黨還贏得了國會過半的席次。在完全執政下，理當是他們收割台獨果實，進一步推動台獨公投的尚好時機！

沒想到，作為民進黨主席的蔡英文總統，卻也給了他們一個更堅硬的「軟釘子」。她不但禁止民進黨公職人員隨獨派起舞，後來甚至於動員立法院，修改了「公投法」，將所謂的統獨公投，在技術上徹底給封殺了。

這也是我對蔡英文的看法徹底改觀的起點，原來，她才是馬英九常掛在嘴邊，「不統」「不獨」的踐行者。尤其，後來她提出的「中華民國台灣」，則讓我終於看到了「非統」、「非獨」的所謂「兩國論」身影。

最近幾年陸續解密的史料，讓我們窺見，當年在聯合國通過了〈2758號決議案〉，使得中華人民共和國成為國際社會上唯一的中國合法代表後，為了台灣的生存，一貫強調「漢賊不兩立」的兩蔣，也曾很務實彈性的思考過，如何在國際舞台上，另立綱常，建立一個有別於中華人民共和國和中華民國的另一國。但是，卻在美國的反對下，不得不作罷。

最近，汪浩博士送了我一本他的大作《借殼上市——蔣介石與中華民國台灣的形塑》，書中，汪博士撥開了很多台灣人的「所知障」，讓我們看到了兩蔣為了台灣生存發展，相當務實彈性的一面。

原來，蔡英文的「兩國論」，並不是什麼神秘的論述，而是從兩蔣以來，台灣面對中共強大的壓力下，不得不然卻又理所當然必走的另一途徑。

當然，蔡英文比兩蔣「好命」的多，美中關係的全面惡化，使得中華民國台灣得到了有如當年韓戰後的生機，尤其，2018年美國國會通過的《台灣旅行法》，更間接賦予了中華民國台灣的國格地位，並在美國系列的友台法案下，蔡英文楬櫫的中華民國台灣，已經啟程「旅行」向「兩國論」的方向，重新駛向了國際社會的海洋。

據說，8月31日是蔡英文總統的63歲生日，我們除了祝福她生日快樂之外，也要為中華民國台灣慶幸；幸虧有這麼一位看似柔弱，實則堅強的總統，帶領我們平安渡過武漢病毒疫情後，更能夠使得中華民國台灣在印太戰略的新局中，勝利出航。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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