《飆股女王林恩如超簡單投資法》：投資最忌「朝令夕改」，給新手的四大投資心法

文：林恩如

「小倫在工作幾年後，終於累積一筆閒錢，想要開始買股投資，但因為資金不夠多，只能買一檔股票，他決定先從長線投資開始，利用長期波段走勢賺取價差，一方面可以避免短線操作的風險，另一方面也能學習穩定投資心性，要求自己不受每天大盤波動影響，做出正確決定。」

股市永遠是「多空循環」

華爾街操盤手傑西．李佛摩曾說過：「今天在股市發生的一切，以前都曾經發生過，未來也將不斷發生。」這段話的意思是股市永遠會在漲與跌之間生生不息，歷史永遠會重演，因此只要認識多空循環，了解股市運作全貌，就能從中掌握獲利升段，進而在正確時機進場。

所謂的多空循環就是多方、空方會隨著趨勢不斷轉換，再進一步細分可以分為兩大點、六大階段，分別是最高點、初跌段、主跌段、末跌段、最低點、初升段、主升段、末升段。

德國證券教父安德烈．柯斯托蘭尼將股市多空循環形容為「雞蛋理論」，表示股市循環不止，並可在初升段時買進，末升段時賣出。

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若是換成股市多空循環圖來看，可以發現每一檔股票的走勢都會呈現打底、上升、盤頭、放空、崩跌，接著再打底、上升、盤頭、放空、崩跌⋯⋯，如此循環不止，而投資人的最佳進場時機就是在打底期轉為上升期的階段。

此時股票剛經過打底盤整，成交量小、只有少量的股票持有者，股價也尚未發動攻勢，是以相對低價買進的好機會，也就是多數人說的「起漲點」。

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波段操作是致富關鍵

股市有波動性，就如同海水的潮起潮落、春夏秋冬四季更迭、白天黑夜的轉換，投資人要跟著趨勢走，伺機而動才能站上浪頭。波段操作就是利用股價波動起伏間賺取價差，在股價相對低點時買入，在價位相對高時賣出，只要方向正確，不難獲利。另外，波段操作方式較靈活，在市場氣氛不佳時，可以幫助投資人有效避免市場風險，更能保存資金實力，等待下次機會來臨時再擇機進場。

基本上多數個股都有一定的波段，投資人只需要在波段中找出對的時機點進出即可，波段操作主要有4個技巧，包括選股、買入、賣出與持股，每一階段都是學問，也是投資人在學習投資時必須突破的重要關卡。

其中，選股請挑選已經結束下跌期、進入一段時間的打底，打底完成之後準備上升的個股，篩選出數個個股後再逐一比較單一個股，包括股本大小、產業脈動是否具有前瞻性等，衡量自身資金以及最大損失承受度，評估多方條件皆符合後再進場。

很多人在買入個股後傻傻抱著不動，不知道如何出場，其實只要未觸及停損點位就長抱，直到波段結束，跌破20週均線再停利或停損出場。

「週線圖」一眼看出個股走勢

波段交易仰賴的是股票長期走勢，因此學會看K線圖相形重要，但是K線圖依據時間長短又可分為日線圖、週線圖與月線圖。「日線圖」反映的是連日來的價格波動，「週線圖」反映的是連續數週以來的價格波動，「月線圖」則是連續數月的價格波動，當時間波段拉得越長越能看出股價趨勢。

其中，週線圖的交易週期適中，趨勢明顯，一般投資人較能接受；日線圖波動較敏感，時間過短看不出方向，尤其主力有可能在短時間內操作股價，造成大起大落的走勢，無法正確判斷形勢；月線圖等待時間則更長，一般投資人耐不住長期的等待。所謂「見樹也要見林」，建議投資時以週線圖作為參考依據，關注個股長期走勢，判斷進出場點。

投資策略一種就好

投資最擔心「朝令夕改」，今天採用A策略、明天採用B策略，後天又改C策略，每天使用不同方式投資的結果，根本搞不清楚自己適合哪一種投資方法，也可能發生看錯圖形與時間軸，做出錯誤決定的情況。

因此，穩定的投資策略才有穩定獲利的可能性，希望大家看懂股市多空循環圖之後，接著就是找出適合自己的投資方法，做好資產配置及風險控管，再進場交易。股市新手建議先從長線波段操作開始，別輕易選擇短線操作，否則極有可能在短時間內就損失鉅額本金，以及賠上高額的手續費，而提早離開市場。

新手投資心法1：持股檔數

初入股市必定對整個股市操作與波動不熟悉，投資新手建議持股檔數為3∼5檔，投資太多股票容易無暇顧及，單一個股投資像雞蛋全部放在同一個籃子，將會增加投資風險，分散在各股反而能降低風險。經過一段時間的交易累積，選股功力會大增，當獲利有感之後，再慢慢提高資金，增加持股水位。

新手投資心法2：設定停損點

投資人在每一次進場前都要考慮風險，先想損失而不是先想報酬，所以設定停損點非常重要。計算可以承受的最大虧損金額，當股價不幸觸及停損點請毫無懸念截斷損失，最害怕在原地躊躇，猜測股價是否會再上漲的不甘心作祟。台股有上千檔股票，不需要執著在同一支股票，要像壁虎「斷尾求生存」一樣，才能降低資金的損失。

新手投資心法3：選擇長線投資

一般投資可分為短期、中期、長期投資，短期投資包括當沖、隔日沖等，屬於極短線操作，並非投資本意，投資真正的意思是依靠長時間累積，進而用錢滾錢，賺取更大利潤。因此，投資股票應先從中長期或長期投資開始，給市場時間讓利潤奔跑，當趨勢轉換時再賣出。

股市正確心法4：加碼前要重新評估

隨時加碼是投資的特性之一，投資人選擇加碼的原因不外乎是看好股票的成長性，加碼投資可以提高利潤。然而，提高利潤的同時也會增加成本和風險，所以加碼之前應該三思而後行，畢竟對新手來說，不加碼頂多是少獲利，但加碼後有可能失去更多本金，應求穩不求快。

書籍介紹

本文摘錄自《飆股女王林恩如超簡單投資法：2條均線x4大法寶x公式選股（隨書贈新手投資理財影音課QR code）》，幸福出版

作者：林恩如

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航