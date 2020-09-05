莫言《晚熟的人》小說選摘：爹呀爹呀，姓狗姓貓也比姓蔣好啊！

文：莫言

〈晚熟的人〉

一

高粱初紅，吾鄉紅高粱影視基地的旅遊旺季到了。自從在我的家鄉蛟河北岸拍攝過電視連續劇《紅高粱》後，當地政府在電視劇所搭景觀的基礎上，迅速把這裡建設成了一個在半島地區赫赫有名的旅遊熱點。每到五一、十一長假，車輛排大隊，遊人擠成堆。見到這樣的熱鬧場面，我感到有點不可思議。都是一些新造的景觀，什麼土匪窩，縣衙門，有什麼可看的呀。還有我家那五間搖搖欲倒的破房子，竟然也堂而皇之的掛上了牌子，成為景點，每天竟然有天南海北，甚至國外的遊人前來觀看。我實在想像不到他們能在這裡看到什麼。儘管我想像不到他們能在這裡看到什麼，但是我也經常帶著一些遠道而來的貴賓去參觀，並且煞有介事地為他們解說，當然我也可以不來，但總是來。

大概在五年前，我帶著法國的一位作家朋友，來看這個舊居，在門口，遇到了我的老鄰居蔣二。其實他的原名叫蔣天下，在階級鬥爭天天講的年代，這名字能演繹出嚇死人的結果，幸虧他的爹是退伍軍人，家庭成分又是雇農，根紅苗正。起這樣一個名字完全是無意，所以也就沒別的好說，只是讓他立即改名，他爹說就叫蔣天吧，有人說，蔣天也不行，那就去一橫，叫蔣大，叫蔣大也不行，於是又把「天」字裡的人撤掉，蔣天下就這樣成了蔣二。我親眼見過蔣二抱怨自己的爹：爹呀爹呀，姓狗姓貓也比姓蔣好啊！他爹說：這是老祖宗傳下來的，你怨我我怨誰去？

「蔣二！」我問，「忙什麼？」

我早就聽說蔣二借著我獲獎的機會發了財。有人說：你看蔣二，真是財運來了攔都攔不住。他先是在舊居旁擺攤，賣你的書，然後又兼銷當地的土特產，什麼剪紙，泥塑，草鞋，木雕......關鍵是他在大家都沒反應過來時，低價買下了我的舊居西邊那塊扔滿垃圾的窪地，雇人推土填平，迅速蓋了五間屋，又在原先的老屋和新屋之間搭起了一個大天棚，在裡邊建設了幾十個攤位，然後又把這些攤位出租給做買賣的，把那五間新屋租給了一個來自青島的作家，每年租金數萬，據說他揚言要娶一個二房太太。

幾十年前，蔣二腦子曾經出現過一點問題，村裡人都把他當傻瓜看待，但事實證明，他是村裡最精明的人。他前些年是裝傻，因為裝傻，在未免除農業稅和各級提留之前，他一分錢也沒交過。

「嘿嘿，瞎忙。」他搔著脖頸子說。

「怎麼樣？發財了吧？」我問，同時我側身對法國朋友說，「這是我的鄰居，從小在一起長大，割草，放牛，下河洗澡，摸魚，是真正的發小！」

「湊合著吧，」他說，「比種地強多了。」

「你的地呢？流轉出去了嗎？」

「流轉什麼？每畝每年二百元，還不夠費事的，荒著去吧，長草養螞蚱。」

「果然是發了財了！」我說。

「大哥，」他說，「托你的福，咱們村都沾你的光，我要請你吃飯！今天中午怎麼樣？趙志飯館，東北鄉最高水平，想吃家禽吃家禽，想吃野味有野味。」

我說：「我記得你比我大一歲，應該我叫你哥！」

他笑道：「當大哥的不一定年齡大，你說對不對？給個面子，我請你吃午飯，連你這些朋友一起請！」

我說：「謝謝你的好意，吃飯就免了，只求你今後別賣我的盜版書。」

「大哥，我從來不乾那種缺德事！」他指著舊居前後那十幾個攤主，道，「都是他們幹的，我還經常去批評他們呢。」

「好，那我要謝謝你！」

「不用客氣，大哥！」他說，「你必須賞臉給我，讓我請你吃頓飯。吃飯是個藉口，主要是想向你彙報一下我的計畫。你知道，我們蔣家的滾地龍拳是很厲害的，我小時候跟著我爺爺學過，因此我也算滾地龍拳的傳人......」

寒風凜冽，法國朋友耳朵鼻尖兒都凍紅了，我忙說：「蔣二，咱們改日再聊吧。」

我帶著朋友進入舊居，蔣二在我身後喊：「今後不許再叫我蔣二，我叫蔣——天——下——」

二

蔣天下的爺爺蔣啟善，外號「蛐裻」。他個頭矮小，其貌不揚，但村裡人對他無不敬仰，敬他的原因，一是因他有一身武功，二是傳說他曾赤手空拳打死一個日本兵，並奪了一支大蓋子槍。雖然這故事的版本很多，但我們都深信不疑。

上世紀七○年代初期，臨近我們村的國營蛟河農場改制為濟南軍區生產建設兵團獨立營，安排了五百多名青島市的知識青年。知青們都發軍裝，但沒有領章帽徽，只能算是準軍隊編制。

雖是準軍隊編制，但他們享受著比軍人高的待遇，這與福建那個教師斗膽給毛澤東主席寫了一封反映他的兒子們插隊在農村的艱難生活的信有關。

最讓我們羨慕的是這個獨立營裡，每星期六晚上都會在籃球場上放一次電影。這也讓我們這些農村小青年跟著沾光，每個星期六，也成了我們的節日。每到週六下午，我們就無心幹活，只盼著隊長能早點下令收工，但隊長故意與我們作對，平常日放工還早點，每到星期六，紅日不壓在西邊的地平線上，他是不會下令收工的。隊長雖然是我堂叔，但我恨透了他，恨透了他的不僅僅是我，還有隊裡所有的年輕人。從田裡回到村莊，放下工具，即便抓起一塊乾糧就往農場跑，也趕不上電影的開頭，而農場的知識青年們煩我們這些來蹭看電影的農村青少年，所以他們就故意地提前了放映的時間，這使得我們看了好多部半截子電影。

為了不看半截子電影，我們索性不回家吃飯了，隊長一下收工令，我們扛著工具直奔蛟河農場的籃球場。一路奔跑，急行軍，上氣不接下氣。幹了一下午活本來已經又渴又累，加上這七、八里路的奔跑，到了農場的籃球場，一個個汗流浹背，無論是什麼季節，估計我們的身上都散發著不好聞的氣味，我們的氣味，應該是那些知青，尤其是那些渾身香噴噴的女知青，厭惡我們的原因之一。再加上我們沒文化沒修養，看到電影裡尤其是外國電影裡的一些情節便大呼小叫，有時甚至妄加評議。

譬如看到《列寧在1918》中芭蕾舞《天鵝湖》的片段，我們便嗷嗷亂叫，常林——村子裡最調皮搗蛋的青年，大聲評論：「奶奶的，腳尖走路，屁股上打傘，這是什麼玩意兒？」我們的無知和野蠻，引得知青紛紛側目。趁著換片亮燈的時刻，一個頭髮蓬鬆個頭高大的知青站起來，大聲喊：「老鄉們，我們不反對你們來看電影，但希望你們能保持安靜，不要影響別人。」

他的話毫無疑問是正確的，但卻遭到了常林的公然抵制。換片完畢，放映開始，場子一片黑暗，只有銀幕上的人物在活動，說話。這時常林突然放了一個極響的屁，一般情況下臭屁不響，響屁不臭，但常林這個屁既臭又響。儘管我們站在知青隊伍的外圍（他們每人一個小馬扎，坐著），但那股令人窒息的氣味，瞬間擴散，瀰漫了一片空間，那些坐在常林前面的知青一個個掩鼻尖叫，有的竟像被電擊了一樣蹦了起來。

人跟人不同，有的人天生就具有一些特異的功能。譬如，有的人能聽到常人聽不到的聲音，有的人能看到常人看不到的物體，有的人能嗅到常人嗅不到的氣味，這個常林，能驅動意念，製造出又響又臭的大屁，因為這特異功能，村裡人都不敢惹他，生怕中了他的毒招。人們私下議論，說這傢伙肯定是黃鼠狼轉世，其實他比黃鼠狼厲害多了。黃鼠狼只在遇到危難時才會釋放臊氣保護自己，但常林卻可以隨時驅念放屁，這樣的特異功能也應該是社會生活不正常時的產物，動蕩不安的生活是大善的培養基地，也是大惡滋生的溫床。亂世出英雄，國敗出妖怪，也是類似的道理。所以，也可以說，常林之惡是時代之惡。

幾根強烈的手電光束，交叉著照到常林的臉上，幾個知青跳出來，其中一個對著常林的臉捅了一拳，這一拳打在鼻子上，鮮血流出，常林把血往臉上一抹，大吼一聲，就跟那幾位知青打成了一團，常林身高馬大，家庭出身好，爺爺早年當貧農協會主任，領著鬥地主分田地，後來被還鄉團殺害，這樣的家庭出身，使他成為那個時代的驕子，我們見慣了他打人，從來沒見過他挨打，常林平日裡也好施拳弄腳，自吹是蔣啟善的高徒，但在一群知青的包圍下，卻只有挨揍的份兒，毫無還手之力。我們這些平日裡跟著常林胡作非為的小嘍囉，都縮著脖子，躲在一邊，連聲都不敢吭。

這時有一個上了年紀的幹部模樣的人站出來勸知青們收手，然後又義正辭嚴地宣布：「你叫常林，我認識你，我們兵團保衛科的人也都認識你，去年你偷走了我們地磅上兩個秤砣，你還偷剪過我們種馬場那匹蘇聯馬的尾毛。你還偷過我們拖拉機上的零件。這些我們都記著帳，如果不是看你家庭出身好，早就把你扭送到公安局裡去了，現在，你又來擾亂公共秩序，施放毒瓦斯害兵團戰士，這是大罪！你知罪不知罪？」

常林摸著臉上的血吼叫著—他雖然挨了痛打但嘴上一點都不軟——「你們管天管地，還管著老子拉屎放屁？！老子就是要放，老子要用毒瓦斯把你們這些雞屎（知識）青年全毒死！」

那中年幹部道：「常林，你要為自己的話付出代價的，我警告你，如果我們這些兵團戰士被你熏出了毛病，你要負全部責任！」

常林道：「我負個屁的責任，臭死你們才好！」

中年幹部道：「不怕你小子嘴硬！咱們騎驢看唱本，走著瞧！」

常林道：「走著瞧就走著瞧！」

這時，電影也在鬧鬧哄哄中演完了，電燈猛地亮起，照耀得周圍白亮如晝，我們看到常林的臉上全是血，頭髮凌亂，牙縫裡也有血，完全是一副鬼臉子，有三分可憐七分猙獰。

中年幹部道：「我代表生產建設兵團保衛科宣布你為不受歡迎的人！今後，不准你出現在我們農場的土地上。」

知青中有人高喊：「下次再來搗亂，就砸斷他的狗腿。」

「一群人打我一個，算什麼英雄好漢？！還還還兵團戰士，狗屁！你們穿瞎了這身軍裝！有種，咱們下次一對一，單挑！一群人打我一個，你們，狗屁......」常林說著說著，竟嗚嗚地哭起來了，「一群人打我一個，你們算什麼好漢......算什麼好漢......」

常林如果死硬到底，我們一點兒也不會感到奇怪，但他這一哭卻把我們，起碼是把我弄糊塗了，他是害怕了嗎？還是被打痛了？或者這是他的苦肉計？

知青們七嘴八舌地譏笑著：「好好，下次來一對一，單挑，我們這裡有青島市體校的武術冠軍，有摔跤隊的冠軍，還有戲曲學校的武生，隨便拉一個出來，也能打得你屁滾尿流......」

「可別讓他屁滾尿流，他的屁一滾，無論什麼冠軍也被他熏倒了......」

在眾人的笑聲中，敵對的氣氛漸漸成了戲謔。常林道：「你們誰打過我，老子都記得，君子報仇不用十天，你們等著吧。」

中年幹部笑道：「行啦，常林，滾吧，只要你不施展你的屁功，這裡隨便拉出一個也能打得你四腳朝天或是嘴唇啃地！」

常林道：「你說不讓我放屁，我就不放了？！老子偏要放！臭死你們這些狗雜種！」

說著，常林就開始雙手揉肚子，大口地吸氣，然後，猛地轉了身，對著那些人把屁股翹了起來。

書籍介紹

本文摘錄自《晚熟的人》，麥田出版

作者：莫言

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2012年諾貝爾文學獎得主——莫言，獲獎後首部作品

從人的故事出發，莫言探討「人性」的最新代表作

許多年後，當我成為一個小說家，當年的許多幻想，都被我寫進了小說。

自己的故事總是有限的，講完了自己的故事，就必須講他人的故事。於是，我的親人們的故事，我的村人們的故事，以及我從老人們口中聽到過的祖先們的故事，就像聽到集合令的士兵一樣，從我的記憶深處湧出來。他們用期盼的目光看著我，等待著我去寫他們。 ——莫言「諾貝爾文學獎演講」

這部小說，我是作為一個寫作者，同時也是作為作品裡的一個人物，深度地介入到這部書裡。

《晚熟的人》裡面一系列故事，這些人物，有的是我的朋友，有的甚至跟我像孿生兄弟一樣的彼此地知己。這七、八年來確實有很多很多的感受，彷彿只能通過這樣的一個角度才能把自己的這些豐富感受用文學的方式表現出來。

我想我能否超越自己，能否打破諾獎這個「魔咒」，現在不好判斷，但是我一直在努力，差不多十年來，儘管我發表的作品不多，但是還是一直在寫作，一直在做準備，也就是說我花費在案頭上的準備工作遠比我寫這本新書的時間要多。

——2020.8莫言媒體訪談

二○一二年莫言獲得諾貝爾文學獎之後，最新作品《晚熟的人》仍以他的家鄉東北高密為背景，小說人物也主要以高密的各色人物為原形，其中有莫言的親人，朋友，更有莫言自己的影子貫穿其間。時間的刻度對焦在當代中國現狀的描寫，也觸及了以往的歷史；整部小說呈顯了莫言對家鄉現狀的關懷與探究。

莫言在諾貝爾文學獎講稿裡曾提及，可能是因為他經歷過長期的艱難生活，使他對「人性」有較為深刻的了解。他知道真正的勇敢是什麼，也明白真正的悲憫是什麼。他知道，每個人心中都有一片難用是非善惡準確定性的朦朧地帶，而這片地帶，正是文學家施展才華的廣闊天地。只要是準確地、生動地描寫這個充滿矛盾的朦朧地帶的作品，也就必然地超越了政治並具備了優秀文學的品質。

《晚熟的人》除了維持莫言擅於說故事的特色外，小說更奔放的敍述手法，是讓我們驚豔的地方。全書看似輕描淡寫，卻讓人讀出栩栩生命與時代人性思索。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航