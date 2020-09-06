朱家安：AI歧視女性、害人類失業？「對照思考」協助你持平分析，面對焦慮

文：朱家安

AI產業默默耕耘，已經形塑了現代生活，AI不但決定你在許多網頁上看到什麼東西、接收哪些推薦訊息，更協助美國的法官判斷誰能獲得假釋。照人類懶惰的程度，將來移交AI處理的事項恐怕只會多不會少，一些人想像AI有一天開車上路、開醫療診斷書給病人，一些人則擔憂這樣的未來對人類不會更好。畢竟，就算你覺得「AI統治世界奴役人類」的未來太科幻，也很難直接排除像是「AI取代人工造成人類大量失業」、「AI錯誤決策造成災難人類求助無門」的可能性。

身為人類，我們該如何思考這類事情？在這篇文章裡，我想推薦大家一種「對照思考」的角度，我相信這種技巧就算無法直接為你找到答案，也能協助你把事情看得更完整。

AI沒有偏見，人才有

讓我們從一個有趣的案例開始。亞馬遜從2014年開始嘗試用AI篩選求職者，結果發現篩選結果顯然歧視女性：當資料提到求職者是女性，或者讀過女子學校，AI就給出比較低的評分。

這顯然有違性別平等，不過問題出在誰身上？相關討論鋒頭並沒指向AI，而是指向亞馬遜訓練AI時提供的資訊。現在AI議題涉及的AI多半是「類神經網路」，AI的決策規則並不是由人類工程師寫定，而是藉由機器學習，從過去的資料歸納出好的決策方式。

這讓「垃圾進、垃圾出」這句話在AI產業尤其寫實：資料內含的偏差，很有可能直接呈現在AI上。過去曾經有人訓練AI從圖片辨認有毒的蘑菇，訓練出來的AI一點也不準確，後來才發現，當初訓練時提供資料的順序是「有毒」和「無毒」交錯，所以AI學到的是從資料順序來辨認，而不是從圖片內容。亞馬遜的AI人資實驗跑出歧視女性的結果，《Bussiness Insider》認為這不值得意外，在當時，亞馬遜的員工組成當中有六成男性，管理階層當中則是74%。

值得注意的是，在性別歧視的議題上，上述AI事件造成的並不是危機而是轉機：「AI歧視女性」的戲劇化結果，反而成為亞馬遜檢討內部人資政策的契機。讓我們整理一下這個架構：

觀察到的現象：亞馬遜AI人資實驗，顯示AI歧視女性。 現象發生的原因：這反過來顯示了，亞馬遜的員工組成性別不均。 反思人類：當然，AI實驗有可能只是放大了亞馬遜人資政策在性別方面的缺點，但若當初那些求職資料並不是由亞馬遜訓練的AI來篩選，而是由亞馬遜的人資部門篩選，就不會有性別歧視的結果嗎？

AI的決策方式取決於機器學習時獲得的資料，好好的聊天機器人，若跟偏激網友學習，都能變成種族主義者。若資料是從實際的人類決策而來，當AI表現不良，我們自然有理由回頭看看人類表現得如何。

「對照思考」讓我們持平分析議題

亞馬遜的案例告訴我們，在一些情況下，AI的缺點並不是無中生有，而是反映了人類社會的真實。注意到這個對照，隨時提醒自己可以問這兩個問題，讓我們有機會塑造更好的人類社會：

AI的不理想是否反映人類社會的不理想？ 如果AI做某個工作做得很差，由人類來做，會做得更好嗎？

例如說，當我們發現AI自駕車並非百分百安全，可以思考這是來自於AI，還是來自於路上的其他駕駛，也可以思考說，就算AI有一定肇事率，人類的肇事率是否更高。

上述對照思考背後的精神是：回顧眼前問題重要的原因，並且找到可以比較的對照點，來協助自己判斷問題的嚴重性，以及解決方案的方向。

事實上，類似意味的「對照」思考，不只可以用於比較人類與AI，也可以用於比較不同時間點的人類處境。

「對照思考」協助你面對焦慮

例如，許多人擔憂AI會取代人類，讓人類普遍失業。「人類會不會大幅失業？」是未來學的嚴肅問題，需要專業知識才能妥當探索，然而「我擔憂人類會因為AI而大幅失業」則是一種心理狀態，這種心理狀態是否出現，不見得符應事實。你的擔憂當然有可能神準，但是也可能白擔心（false positive），或者不但白擔心，而且忽略了更該擔心的事情（false negative）。

我們該怎麼評估上述焦慮？假設你有相關背景，或許可從科技趨勢、市場發展找到線索，而這也是評估眼前問題必要的途徑。但假設你缺乏背景、心力有限，有沒有其他方法可以協助你面對焦慮？

一個方法或許是：對照歷史上其他類似的焦慮。

面對變革，人類幾乎總是焦慮。古希臘人擔心人把思想寫在紙上之後記憶會衰退不利思考，近代歐洲人擔心拍照會把靈魂拍掉、搭火車時靈魂「跟不上火車的速度」會出竅，近十年，全世界的人紛紛擔心同性戀可以結婚之後人類社會會崩解。

你可能覺得這些焦慮以現代標準有點扯，甚至預設了你不同意的世界觀。不過就算是這樣，你還是可以比較其他更接近的焦慮，像是工業革命興起後人們對於「機器會取代人工」的擔憂，實際上工業革命至今兩百年來，世界對人工的需求並沒有降低的趨勢。

當然，這並不是說「因為蒸氣機沒讓人類失業，所以AI也不會」，這種推論太粗糙了。然而，若人類有「面對變革就焦慮」的傾向，那麼，當你意識到自己的焦慮來自變革，自然有理由把過去人類曾有過的類似焦慮列入考量。

反過來說，我們也可以對照那些真正造成問題的變革，當初是否引發相應焦慮。例如，2013年起國道收費員因為政府啟用ETC自動收費而失去工作，這個事件發生之前，有多少臺灣人民因焦慮而預見？藉由對照那些比較準確的焦慮和比較不準確的焦慮，我們有機會理解焦慮、分析焦慮來得到對於未來有用的資訊，而不是純粹為焦慮而焦慮。

※感謝陳澤世、宮保睿、黃宜品在「 AI與人性的思辨」講座提供的意見。感謝Yu-Wei Wu和藍偉任在臉書討論串提供的意見。感謝Huang Kevin給本文初稿的諮詢意見。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰