張戎《宋氏三姊妹與她們的丈夫》：經國不姓「宋」，跟她不是一家人，這一點對美齡很重要

文：張戎（Jung Chang）

21 台灣的日子

（前略）

一九七一年，蔣介石八十四歲，美齡七十三，他們的神仙生活被無情地打碎。美國總統尼克森（Richard Nixon）尋求跟大陸和解，宣布他將在第二年訪問北京。當他的國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）在北京為他的到來鋪路時，十月，聯合國通過決議，把「中國」席位交給北京，逼台灣不得不退出聯合國。一時間，西方政要紛紛對毛澤東登門求見。美齡痛苦萬分，從信仰中尋求安慰，一再背誦《聖經》裡的話：「我們四面受敵，卻不被困住；心裡遭難，卻不致失望；遇逼迫，卻不被丟棄；被打倒，卻不致死亡。」她寫信給艾瑪說：「我存著希望，理智和正直的鐘擺終將擺回來。……重要的不是發生了什麼事，而是我們怎樣應對。」

她丈夫對尼克森恨之入骨，叫他「尼丑」，認定尼克森走此一步是因為他當年沒有給尼克森提供選舉資金，尼因此報復。蔣在日記裡寫道：「尼丑未當選之前，來台北相訪，彼滿懷我協助其選舉資本，應〔因〕未先提，而我亦未提也。」「尼丑昔年在慈湖晤談時，視其為可厭之政客，以輕薄待之，並未允其助選。」「尼丑對我之加害，乃是為私怨。」

除了尼克森，蔣的怒火還集中在長住美國、有時代表蔣與美國政要打交道的孔令侃身上，也遷怒於美齡：「此次尼丑對華政策之惡化，其咎當在令侃，而夫人仍信其言。」「此乃吾妻專聽令侃一面之詞所致。今國患至此，令侃之罪不小也。」

隨從成為出氣筒，蔣發起脾氣來用手杖打他們。出手多重成了他身體好壞的一個標尺。一次老副官對醫生說：「姜大夫啊，我告訴你，總統身體好多了，他今天打起來滿有力氣的！」（蔣對醫生很客氣，也不打女人。）

蔣的身體越來越糟。一天他說話不大清楚，醫生診斷是中風。不久在「中興賓館」正散步，突然心肌梗塞發作，在步道上整個人癱了下去。他的病嚴格保密，但蔣著手準備交權給兒子經國。一九七一年底，他任命經國為行政院長兼三軍總司令，自己仍做總統。任命將在次年春的橡皮圖章「國大」上正式認可。

蔣的健康危機和向經國交權，讓美齡感到一種全新的、純粹個人的焦慮：她的總統夫人的生活方式將受到威脅。她習慣於帝王般的堂皇，有成群的僕人服侍，在美國時，那架豪華C-54「中美號」專機，會調去供她使用。一旦丈夫不在了，經國還會為她提供同樣的奢侈嗎？她想居住的地方是紐約，在那裡誰為她支付大批隨從的開支？她一刻不能缺的全方位保安？年老後二十四小時的醫療護理？誰為她支付她打算從台灣帶去的跟她多年的忠心僕人的工資、生活費，更不用說美國的天價醫療費？就是孔家積累的財富或許也不夠用。

台灣政府得為她付大部分帳單。但她沒有把握經國會繼續如此辦理。經國和他的一家是出名的「清廉自持」，生活過得「非常簡單」，甚至「相當拮据」。他會不會認為她太奢侈，即使對她友善也不滿足她的要求？經國不姓「宋」，跟她不是一家人，這一點對美齡很重要。有一次，經國的孩子們和弟弟子安的兒子都跟她同住，她塞了些禮物給甥兒，半開玩笑地悄悄說，不要告訴經國的孩子，「你們是我的親骨肉」。

美齡一心要讓宋家人掌管台灣的財政，竭力勸說蔣在明春召開國大後組織新內閣時，任命孔令侃做財政部長，說這個五十六歲的甥兒為國民黨做了大量貢獻而從未得到承認。

蔣煩躁不堪。令侃和整個孔家早就被一般國民黨員認定是讓他們失去大陸的罪魁禍首，來台灣後令侃從來沒在這裡工作過，連住也沒住過，任命他根本不可能。更何況這時蔣本來就把尼克森與大陸和解怪罪在令侃頭上，如今尼克森就要去北京了，蔣怎麼可能在這個時刻給令侃財政大權？美齡好像是昏了頭，在最不合適的時候提出這個要求。可是她有她的苦衷。自從有了國民黨政府，沒有哪個時期錢櫃子的鑰匙不是捏在自己家人手中（蔣介石算自己家人，但經國不算）。她家人就要不管國家的錢了——這一前景讓美齡惶恐不安。她迫不及待地纏著蔣介石任命令侃，因為她等不及了：蔣的心臟病隨時可能發作，他隨時可能死亡。

蔣厭煩之至，不想理她。他只願意跟兒子經國在一起，每天晚飯要等經國處理完一天的工作之後來一起吃。經國有事耽擱了，他會說：「那再等等。」看到經國，他是說不出的喜愛，跟兒子有說不完的話。晚飯後，父子倆一同乘車出門兜風，「晚與經兒車遊市區，父子閒談最樂。」蔣日記裡這類話很多。（蔣對二兒子緯國完全沒興趣，每次他來，還沒坐穩當，蔣就說：「好啦，沒事了，你下去吧！」）經國不在身邊的時候，蔣常常讀兒子的日記，想念兒子，安慰自己：「日間看經兒去年日記，精神為之一振。」有次經國到金門島去視察，蔣心疼他，叫他在那裡住幾天休息休息，但蔣一直心緒不寧，直等經國回來才安定下來。

一九七二年三月，蔣再次被「選為」總統，就要組閣。美齡加緊了勸說攻勢，把令侃招來，讓他討好丈夫，這適得其反。蔣在日記裡寫道：「晚見令侃，心神厭惡，國家生命幾乎為他所送。妻既愛我，為何要加重我精神負擔？」他在日記裡反覆提到孔子的話：「惟女子與小人為難養也。」「近之則不遜，遠之則怨。女之更為難養，切勿近之。」「女子」是妻子，「小人」則是令侃。蔣寫道：「恥辱仇憤，沒有一時能忘。我的病源起於令侃，我的國恥亦發於令侃……。」

七月二十日，蔣與美齡乘車兜了一圈風，回來時非常生氣，寫道：「心緒煩悶。大丈夫能屈能伸。」顯然美齡又在向他兜售令侃，他勸自己忍耐。第二天，二十一日，他的日記記載：「與經兒車遊山下一匝。」然後便是擬定的「行政院人事」。部長的行列中沒有令侃。

這是蔣介石的最後一則日記。次日，二十二日，他心臟病發作，昏迷過去。他昏迷了整整半年。

一九七三年初，蔣介石從好似熟睡的昏迷中醒來。他拖著病體在這個世界上又活了兩年，於一九七五年四月五日、八十七歲時去世。他早已選定埋葬自己的地方：宏大的南京中山陵園內。因為南京在共產黨中國，蔣下令棺槨不落土，停放在台北郊外的慈湖，要等到中共垮台後搬到大陸去。

在最後的日子裡，他與美齡的關係是安寧的。美齡的要求沒達到，也就接受了現實，對垂死的丈夫十分溫柔。她會長時間地坐在他身旁，跟他聊天作伴。他死前不久，美齡得了乳腺癌。對這個她一生中患過的最嚴重、最致命的病，她對丈夫一個字也沒提——跟從前不斷述說病痛完全不同。住醫院開刀時，她專門交代不要讓蔣介石知道，只說她患了感冒，不方便來看他。從心底裡，美齡疼她的丈夫，她知道丈夫也疼她。

蔣死後，美齡在私下裡放聲大哭，但在公眾場合，一滴眼淚也沒流，鎮定果斷地主持各種複雜的安排，出殯時帶著尊嚴的哀傷站得筆直。與她相反，經國號啕大哭，要人扶著才站住腳，以致美齡對醫生說：「你們哪一個給他打一針，讓他鎮定一下。」（結果沒打。）這樣失去控制的悲哀太罕見了。須知經國早在蘇聯做人質時，就磨練出超乎常人的控制感情的能力。可如今，他似乎完全沒有辦法掌控自己。看當時的照片，他用手撫摸著蔣的臉龐，哀哀欲絕。他對父親的哀悼，不僅強烈，而且長期不絕。蔣死後很長時間，他給美齡的信上還常有這樣的話：

中秋日兒獨坐士林父親臥室，靜思沉念。當晚在慈湖全家聚餐，以陪父靈，傷感至深…… 現當菊花盛放之際，回憶每年與父親參觀秋菊展覽，不勝感慨…… 兒與媳婦自慈湖拜謁父靈歸來，曾代大人〔美齡〕折盛開之桂花一枝，置於父靈前…… 兒夜宿慈湖，山間明月照，又見庭中茶花開放，益感靈堂之素靜安寧，惟深感孤寂哀傷……

最後還得美齡來寬慰他，請他想想，他跟美齡的經歷比起來，已經很不錯了。美齡「幼年去國，就學十年後返國，祖父〔美齡之父〕不期時即謝世，頓失父親……」；而經國你呢：「今父親年登高壽，始撒手離我母子，汝得伴侍更多年時，已較余幸運多多也。」

盛年的強人經國對父親的悼念如此哀傷，如此持久，應該出於某種非同小可的原因。很有可能，蔣在晚年與經國獨處談心時，講述了他怎樣把兒子從史達林手中救出的經過。為了救他，父親付出了巨大的代價——沒能消滅中共，最終失去了大陸。這一事實足以劇烈地震撼經國。

另一場飽含感情的追悼來自一個意想不到的人：毛澤東。毛推翻了蔣介石，又殺戮了數以百萬計的人以確保蔣不能捲土重來。可毛把蔣視為真正的對手，對他存著一份尊敬。蔣死後的一天，病魔纏身、八十一歲的毛，在他寬大的木板床上坐起來，沒吃什麼東西，沉默莊嚴地把專門為他錄製的南宋詩人張元幹的詞〈賀新郎．送胡邦衡待制赴新州〉的演唱錄音放了一天。

這是一首著名的送別詞。錄音只有幾分鐘長，反覆播放便形成一種葬禮的氣氛。毛時而靜靜地聽，時而用手拍床，擊節詠歎，神情悲愴。幾天後，毛念念不能釋懷，嫌這首詞送別的味道還不夠濃烈，改寫了最後兩句，把「舉大白，聽〈金縷〉」改成「君且去，不須顧」，下令重新演唱錄製。毛向蔣介石做了最後的告別。

相關書摘 ►張戎《宋氏三姊妹與她們的丈夫》：經國在史達林的掌心，隨時可能被置於死地

書籍介紹

本文摘錄自《宋氏三姊妹與她們的丈夫：20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史》，麥田出版

作者、譯者：張戎（Jung Chang）

《鴻》《毛澤東》《慈禧》暢銷傳記作家／張戎 暌違六年最新重磅巨作



現代中國從慈禧到今天，

宋氏三姊妹與她們的丈夫，正是完整串連中國百年史的關鍵人物！

跨越三個世紀 走過三大陸 多場革命

三位家喻戶曉的女子 三段鮮為人知的傳奇人生

親訪宋、孔、蔣、孫家親屬與專家學者見證人

參閱台港英美俄五地共14家檔案館

收錄三姊妹個人生命與大歷史交織的珍貴照片64幀

足以理解中國現代樣貌的歷史巨作

「我還特別希望弄清一個問題：中國為什麼會從慈禧走向毛澤東？一九○八年慈禧去世前，她已經準備實行君主立憲，給中國人以投票權，有關程序、規則都已經制定。可四十年後，毛澤東上台，中國陷入最嚴酷的專制極權。這四十年到底發生了什麼事？……

像毛傳和慈禧傳一樣，書中觀點也會讓一些讀者感到震驚。但是，中國現代史被改竄百年，早就應該重新書寫。我能夠做的，是發掘史料，從而提供新鮮視野。這三部傳記合起來，算是我的《中國現代史及其核心人物三部曲》吧。」——張戎

本書特色

《鴻：三代中國女人的故事》、《毛澤東：鮮爲人知的故事》、《慈禧：開啟現代中國的皇太后》傳記作家張戎，暌違六年最新巨作，重量級登場！

繼描寫影響中國現代化起步的女人慈禧後，張戎再度下筆出版撰述影響中國20世紀的三位女性！揭露宋氏三姊妹不為人知的史料、她們的榮光與爭議，無論在北京或莫斯科，宋氏三姊妹影響之深，足以為當代再次理解。

內容簡介

蔣介石在西安事變後平安歸來，其中的關鍵人物是宋美齡？

宋慶齡愛孫中山到要為他去死，為什麼後來說「我沒有愛上他」？

宋靄齡對蔣介石的影響超過任何人？

為什麼政治風暴的核心常有宋氏三姊妹的身影？

為什麼她們一生的故事，正好形塑現代中國的一連串重要事件？

所謂「軍閥混戰」的民初十六年，乃是中國的民主時期、黃金時代？

當中國現代史被改竄百年，二十一世紀如何回首真正的歷史？

宋氏三姊妹跌宕起伏的人生，以及與她們的丈夫充滿感情糾結的關係，正是重新理解中國的關鍵角度。

人人都熟知宋氏三姊妹，卻並不真正認識她們——宋靄齡是中國最有錢的女人之一，是影響蔣介石與國民黨政治事務至深的人，卻因以國家之名行中飽私囊之實而備受譴責。宋慶齡嫁給首倡共和的孫中山，成了「國母」，婚後卻對丈夫心寒意冷，後半生雖貴為共產黨中國副主席，卻飽嘗恐懼的折磨。宋美齡是多年元首蔣介石的妻子，人稱「永遠的第一夫人」，卻因這一身分多次與死亡擦身而過。三姊妹一生榮耀無數，卻危機不斷。曾是相親相愛的手足，卻因分屬敵對陣營，關係錯綜複雜，極具戲劇性。

寫過掌控中國命運的毛澤東與慈禧之後，暢銷傳記作家張戎開始思索：開啟中國現代化的慈禧生前原本已計畫賦予中國人投票權，為何短短四十年後中國就走進毛澤東的專制極權？為了尋找主宰這段歷史的風雲人物，作者再度下筆撰述影響二十世紀中國至深的三位女性和她們的丈夫。

本書既是個人史、家族史，也是中國波濤洶湧的現代史。從民初的中華民國政府、蔣介石的國民黨中國、毛澤東的共產黨中國，到中國大陸的改革開放、台灣的民主轉型，三姊妹親眼見證三個世紀，跨越中國百年。作者遍訪宋、孔、蔣、孫家親屬與專家學者、走過台英美俄四地檔案館，選擇捕捉了三姊妹人生重要場面的六十四幀珍貴照片，以其一貫的「秉筆直書」精神，再度寫下一部足以重新理解中國現代樣貌的歷史巨作。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰