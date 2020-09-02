《美國之音》被中共腐蝕滲透，意味著美國的心臟部位已中毒乃至癱瘓

由於中共的腐蝕所造成的《美國之音》的崩壞，意味著在一個看不見的戰場上，美國的心臟部位已中毒乃至癱瘓。《美國之音》的失守，其嚴重性怎麽高估都不過分。

幾年以前，《德國之聲》新任台長全面倒向中共，解聘多名報導中國人權議題的記者和編輯。有中國網友諷刺說，「所謂《德國之聲》，其實是《東德之聲》。」如今，《美國之音》正步《德國之聲》後塵，從美國納稅人支持的、對外推廣美國民主自由價值的媒體，蛻變為中共宣傳部的「駐美喉舌」。

《美國之音》的崩壞有兩大原因：一是歐巴馬（Barack Obama）王朝的綏靖主義遺風，某些美國政客一廂情願地將中國看成是笑容可掬的熊貓，跟中國相見歡，一起發大財；二是「富起來」的中共投入巨資，以「大外宣」手段控制海外華文媒體乃至西方主流媒體，《美國之音》首當其衝成為其「戰利品」。

就前者而言，從《美國之音》台長阿曼達・貝內特（Amanda Bennett）以下若干高層，都是歐巴馬時代的舊臣，忠實執行歐巴馬的對華綏靖政策。歐巴馬本人具有極左意識形態，在其八年任期中，不惜損害美國的國家安全和國家利益來討好中國，其妻子蜜雪兒（Michelle Obama）曾在白宮聖誕樹上掛出毛澤東像。

歐巴馬在習近平面前卑躬屈膝，忍氣吞聲地接受習近平之羞辱——歐巴馬訪華時，中方故意不給來訪的空軍一號提供舷梯，迫使歐巴馬狼狽地從飛機肚子下鑽出來。美國總統對外代表美國的國家形象，歐巴馬的做法堪稱喪權辱國。歐巴馬如此，其治下的大小官員們紛紛對中共予取予求。

世界觀的沉淪再加上巨大的利益的牽扯，作為資深記者、普立茲獎得主的阿曼達・貝內特，從追求新聞自由的鬥士淪為扼殺新聞自由的殺手，這個軌跡並不讓人吃驚。川普（Donald Trump）政府執政之後，其提名的《美國之音》主管部門——美國國際媒體署（USAGM）——的領導人的任命，被民主黨方面長期卡在國會，使得貝內特又穩穩操控《美國之音》長達三年之久。

就後者而言，共產國家的對內控制和對外擴張都依賴宣傳戰。美國學者柯立安・斯考森（W. Cleon Skousen）在《赤裸裸的共產黨：共產主義如何危害自由世界》一書中指出，蘇俄滲透美國的四十五目標中，有多項都與媒體有關，比如「滲透媒體，控制媒體內有關書評、主筆群及政策制定的職位」、「控制廣播電台、電視台及電影公司的重要位子」、「靠著貶低各種形式的藝術表達持續詆毀美國文化」等等。

當年蘇聯未能完成的目標，今天中共卻成功地辦到了。

在《美國之音》諸多毫不掩飾親共立場的工作人員中，既有登記註冊的中共特務，也有拿到中共好處的「準特務」或「編外人員」——這些人有若干親人朋友在中國，中共通過軟硬兼施的手腕，給他們的親人朋友各種好處，以此換取他們的合作。

於是，《美國之音》鬼影重重：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表對華政策演講之後，《美國之音》發表多篇否定性的報導，最有代表性的一篇是〈蓬佩奧中國政策演說被指「臨戰宣言」，學者憂美中衝突升級加速脫鉤〉。

該報導採訪的全部是中國的體制內學者，卻在題目中隱藏他們的屬性。報導第一部分用很大篇幅引述中國外長及外交部發言人的反駁，然後採訪上海復旦大學國際關係學院教授、國際問題學者沈丁立，沈的說法是：「（美國關閉中國駐休斯敦總領館）能起到的作用就是，增加（中國人）對美國這種反動的制度的更加消極的看法。」

中國大學的國際關係學院，大都是國安部的附屬機構，《美國之音》就這樣讓一個中國特務施施然地宣揚中國官方的立場。該報導還採訪中國問題分析人士胡星斗（報導承認其也是一位體制內學者），胡反駁蓬佩奧關於中美之爭是自由與暴政之爭的說法：「跟其他發展中國家一樣，中國固然存在仿冒抄襲等侵犯別國知識產權的問題，但是傳普政府把這個問題無限擴大化。」

胡又說，「從現實來看，越南共產黨正在和平過渡為民主憲政的政黨。共產主義者也完全包容民主、自由、憲政、法治的價值觀」，「馬克思反對書報檢查，而共產主義或社會主義價值觀也包含自由、民主、法治、公平等內容，與人類主流文明的價值觀截然相反或者對立的情況並不存在。」

這篇報導再也不遵循平衡報導的原則，全部都是否定性看法，全部都是幫中國出聲。這樣的報導，跟《環球時報》的立場和品質一模一樣。

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在與蘇俄對峙的時代，絕大多數美國人都清楚地認定，蘇俄是威脅美國自由的「邪惡帝國」。美國朝野對蘇俄的滲透非常警惕。一九三七年，國務院的東歐事務處整個部門都被撤銷了，而且可能迫於白宮壓力，連圖書館也拆除。

喬治・肯楠（George F. Kennan）指出：「這裡確實有蘇聯影響的氣味，或者說非常強烈的親蘇聯的氣味，在某種程度上就在政府的高級部門。」杜魯門（Harry S. Truman）總統則宣稱，在美國領土上有五萬名共產主義者與蘇俄保持著聯繫，他們準備進行破壞活動，「那些別有用心的人及其顛覆活動，實際上可能會使美國飛機沒有升空的機會。」

上世紀七○年代，蘇聯文豪索忍尼辛（Aleksandr Solzhenitsyn）揭露蘇聯勞改營真相的巨著《古拉格群島》，在美國熱銷數百萬冊。然而，今天大部分美國人對中國的挑戰和危害一無所知，對比索忍尼辛更偉大的中國的諾貝爾和平獎得主劉曉波，被中共淩虐而死的悲慘命運不聞不問——當年索忍尼辛在美國幾乎家喻戶曉，但今天美國有幾個知道劉曉波是誰呢？

華盛頓那間小小的「勞改紀念館」門可羅雀，隨著其創辦人吳宏達的意外身亡很快就關門大吉了。吳宏達身故四年之後，美國海關才首次對一家強迫勞改營囚犯勞動的中國公司，出口到美國的勞改產品施以罰款，罰款數額跟其獲利相比微乎其微，幾乎可忽略不計。

冷戰時代的美國人對蘇俄是「紅色納粹」這一事實確認無疑。國務院根據《麥卡倫國內安全法》，強制實施有五萬個名字的「警告書」；胡佛（J. Edgar Hoover）領導的聯邦調查局針對蘇聯特務嫌疑人建立了完備的檔案。

對冷戰持批判態度的美國歷史學家德瑞克・李波厄特（Derek Leebaert）在《五十年傷痕：美國的冷戰歷史觀與世界》一書中記載，極左的歷史學家沃爾特・斯里克尼承認，「麥卡錫主義最初是有一些荒唐之處。」但在一九五三年，當竊取美國原子彈機密提供給蘇俄的朱利葉斯和盧森堡夫婦，雙雙被以間諜罪而被判上電椅處決時，他終於意識到「形勢確實嚴峻」。

今天，形勢更加嚴峻。中國成功地收買了一大群美國人，包括很多的「華裔成功人士」——其中有若干《美國之音》僱員，他們樂於傳播「中國比美國更可愛，中國的制度比美國更優越」的觀點。冷戰時代，蘇俄從未成功控制過一家美國的主流媒體，即便是美國左派的旗艦《紐約時報》也對蘇俄採取極度敵視的態度。

今天，中共卻在美國新聞界攻城略地：不僅美國的中文媒體十有八九淪陷於中共之手，很多美國的主流媒體上都充斥著為中國塗脂抹粉的荒誕言論，從《紐約時報》到《美國之音》都是如此。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航