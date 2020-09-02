連射三槍放倒館長後，槍手主動到警局是「自首」還是「投案」？

館長（本名陳之漢）前陣子被自家健身房男客人的性騷擾風波才剛趨緩，沒想到28號凌晨，卻被同一位劉姓男子連開三槍擊倒見血，雖送醫後人無大礙，但傷及右手臂與右大腿、右腳踝，躺在血泊中開直播，引爆大波媒體關注及網上輿論話題。

而兇手在犯案後沒有潛逃，反而自行前往警局坦承罪刑的行為，也上了各大新聞站熱搜，不過媒體針對劉姓男子的行為分成「自首」與「投案」兩派說法的方式也讓網友爭論不休，究竟這兩者到底有何差別？

沒人知道的罪行或犯人，才叫「自首」

不論是故意犯罪或不小心（過失）犯案，符合「自首」的狀況都是「行兇案件還沒有被發現之前，或者知道案件但還不曉得犯人」時，犯人自己主動跟檢察官、警察等有偵查權之的公務員坦承罪行，並接受法律裁判。

根據《刑法》第62條，自首的犯人可以視狀況獲得減刑機會，目的是為了提高誘因，讓那些犯案行兇的人可以自行出面坦白，減少警察或檢察官搜查、逮捕、訊問的過程或甚至連累到無辜的人。

檢察機關已經知道案情跟犯人，這時主動到案叫「投案」

如果這起案件，已經讓警察或檢察官發現，也知道（或明顯懷疑）誰是犯人，這時犯人就算主動到案坦承罪行，也不算自首，充其量就是投案。

以這次的槍擊案來說，館長本身的知名度夠高，加上中彈後第一時間開直播告知大批粉絲，加上媒體的大肆渲染，根本已經可以用轟轟烈烈來形容，附近的監視器也清楚的拍出犯人模樣，身分早已不是秘密，這時即便劉姓男子主動到案說明，也僅是符合「投案」的條件。

只能說，如果嫌犯打著「自首能減刑」的主意，他恐怕要失望了。

Photo Credit: 中央社

如果不自首也不投案，檢察機關要怎樣確認犯人的罪行？

當刑事案件被發現後進入偵查階段，負責釐清案情真相的檢察官就會開始傳喚相關人證協助調查，這時不論「被告人、告訴人、證人、關係人」都會收到「傳票」，必須在規定的時間點出庭說明、辯護或作證，釐清案情後，檢察官就會根據結果起訴兇手，再來就是法院判刑的部分了。

一般人收到傳票會有兩種反應，要嘛非常緊張，要嘛以為是詐騙，然後就置之不理。

但律師要特別提醒，別把傳票當兒戲，除了告訴人以外，如果你是被告或證人，都有義務要出庭；萬一沒有按時出現，檢察官有權力請轄區警察強制把你拘提到案，如果沒有拘提到人，甚至有可能直接發布通緝令。

如果證人無故不出庭，是會被法院罰3萬塊以下的罰款，或也是被警察拘提到法庭，建議民眾不要以身試法，如果真的有事不能去，也是要請假獲准才行。

（想了解傳票怎麼辨別真偽，或收到傳票請假怎麼做，可以參考這篇延伸文章）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航