西藏、新疆、香港，下一個是誰？中國內蒙古強推漢語教學，引發大規模示威

語言與文化息息相關，守護母語也就是在守護民族與文化記憶。中國內蒙古自治區的小學教育，過去都以蒙古語為主，小學3年級才開始教授漢語（編按：漢語定義和分支很多種，此處指中國普通話）；然而內蒙古教育廳上月26日更改規定，小一即開始使用中國全國通用的統編語文教材。內蒙古多地從上周五起出現大規模抗議，與中國其他抗爭者一樣，換來的都是武警逮捕和鎮壓。

《自由亞洲電台》昨（31）日報導，據美國南蒙古人權信息中心8月29日表示，中國以「第2類雙語教育」名義，計劃於9月開始在南蒙古各級學校推行以漢語取代蒙古語教學。內蒙古教育廳頒布新方案，自今秋學期開始，內蒙古在小學1年級就使用統編語文教材，小一的政治課和歷史課也將在2年內逐步改以漢語授課。

《德國之聲》指出，內蒙古在中國已經是漢化程度非常高的自治區，1949和1981年的移民政策使內蒙古如今逾8成人口都是漢人，多數蒙古族人現在也較常說漢語，在首府呼和浩特和其他城市僅小部分人接受過蒙古語教育；但在西部牧區或東部地區，蒙古人在說話和思考時仍習慣使用蒙語。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 呼和浩特市的學生，2020年2月資料照。

早在暑假時，內蒙古就流傳未來可能將改用漢語教材，內蒙古許多蒙族教師和家長在網路表達不滿，很快引起中國政府打壓；蒙族人的微信群組被封鎖，中國唯一的蒙文社群平台「Bainu」（蒙文：你好嗎）也被關閉，人們被警告發言要三思，否則可能弄丟飯碗。

《自由亞洲電台》報導指出，不僅校園受影響，內蒙古各地區政府也徹查書店和文具行，所有蒙文書和有蒙文出現的文具都要下架。

內蒙古多個城市和旗（行政區分類之一）的家長發起10年來最大規模示威，將小孩接回家，拒絕接受漢語教學，要求撤回雙語教育方案。通遼市有學校將學生關在校內，中國武警毆打欲來帶走小孩的家長；有學生得知母親被打而急得跳樓，不幸身亡。

內蒙古漢化程度高，語言已是最後象徵

科爾沁左翼後旗牧民巴特爾表示，當地3所小學逾3000名學生集體罷課；旅居日本的忽必斯則透露，呼和浩特的內蒙古師大附中也幾乎看不到學生。雖然政策主要針對的小學課程，但政府的強硬態度使蒙古族人一致不滿；錫林郭勒盟的居民圖雅說，內蒙古8成蒙族人都參加了抵制漢語授課的抗爭。

《紐約時報》報導，從民眾的抗議影片可以看到，有些蒙古人翻著新教材，指出裡面缺少蒙語內容；學生高喊「蒙古語是我們的母語！我們死也是蒙古族人」；截至昨日下午，中國社群平台上的許多抗爭相關內容都「被消失」。

《紐約時報》和《華盛頓郵報》皆指出，習近平2012年成為中共領導人之後，中共在其領導下加大了對少數民族「同化」的努力。然而，美其名是說讓少數民族更能融入漢族，卻使人擔憂這些漢化措施將會使他們喪失自身文化和身份認同。

在新疆，中國除了以集中營居留維吾爾族和其他穆斯林少數民族，漢語也正在取代維吾爾語。《華盛頓郵報》則提醒，官員或許認為，透過教育可以灌輸愛國主義，但別忘了從新疆到香港，這些地區都對中共政權發出抵抗。

相對於新疆、西藏，內蒙古過去發生的民族衝突較少，但這不代表當地會全盤接受漢化。南蒙古人權信息中心主任托哥查（Enghebatu Togochog）對《衛報》指出，內蒙古一直是中國文化滅絕政策的目標，當地人不相信語言教育的改變是為了他們好，更覺得這像是一勞永逸抹去蒙古語的方法：

「在過去的70年，蒙古人民經歷了很多事，包含種族滅絕、政治壓迫、經濟剝削、文化同化、環境破壞。在中國強推政策70年後，蒙古語是內蒙人的最後標誌。」

旅居德國的民運組織內蒙古人民黨主席席海明對《德國之聲》表示，內蒙古人雖然對草原遭到破壞、藍天變霧霾心有不滿，但並沒有進行大規模反抗；中國現在此舉，等同逼著內蒙古的蒙族人造反。

《德國之聲》引述內蒙古大學的蒙古學學者特古斯巴雅爾分析，對小學1年級強加漢語教育、弱化母語的蒙語教育，實際上無法增強雙語能力，只會培養出說單一語言的「單語者」，或者兩種語言都不佳的「半語者」。這篇分析文章發表於《蒙古文化周刊》，但也已經被封鎖。

《衛報》報導，蒙古國（Mongolia，過去的外蒙古獨立後建國）前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）也發聲支持內蒙古人抗議漢語教育政策，呼籲所有蒙族人加入抗爭運動，「無論你住在哪裡，只要你是蒙古族人，你就應該參與這場運動。因為沒有蒙古語，就沒有所謂蒙古國。」

蒙古國的官方語言雖為蒙古語，但傳統蒙古文字使用率不高；因受俄羅斯影響，數十年來使用西里爾字母拼寫蒙古語。蒙古國現正努力推行恢復蒙古文字，期望取代西里爾字母。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 蒙古國受俄羅斯影響，使用西里爾字母來拼寫蒙古語。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡