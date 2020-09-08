《不一樣的中國史5》：漢桓帝賣官、漢靈帝也賣官，而且生意愈做愈大

文：楊照

皇帝賣官，生意愈做愈大

西元一七二年，遭軟禁四年的竇太后去世了。竇太后死後，在宮中朱雀門上發現了一行字：「天下大亂，曹節、王甫幽殺太后，常侍侯覽多殺黨人，公卿皆尸祿，無有忠言者。」（《後漢書・宦者列傳》）曹節、王甫是宮中宦官領袖，這行塗鴉文字直接指控他們「幽殺太后」。不只如此，文字中也嚴厲指控滿朝公卿，明知皇太后被殺的事實，卻都沒有盡到責任阻止這件事。

這是誰寫的？為了追究朱雀門上這行字出自誰手，靈帝即位之初就開始的第二次黨錮之禍繼續延燒。第二次黨錮之禍的牽連範圍比第一次更廣，光這次就共有一千多人牽涉其中，遭到「錮」的懲罰。也就是說，在短短一段時間內，原有的官僚體系加上官僚的儲備機構中，有高達一千多人失去職位，而且永不錄用。這對官僚體制的運作和士氣，是多麼嚴重、致命的打擊！

不只如此，靈帝索性將原來特別為儲備官僚而設的太學排除在任官考慮之外，另立「鴻都門學」，也就是放棄皇帝和宦官控制不了的太學，改由「鴻都門學」來培養自己需要的人才。

靈帝徹底信賴宦官，將大權都交到宦官手裡。對於宮中兩名宦官領袖，靈帝甚至肉麻地說出「張讓是我父，趙忠是我母」的話，而且將外朝重要的軍事頭銜「車騎將軍」封給趙忠，將皇帝財務交給張讓管理，又封騫碩為西園軍「上軍校尉」。對此，外朝全無阻擋之力。

「西園」是靈帝在原有的皇家園囿之外另設的私家花園。西園中特別有名的是「西邸」，這是靈帝處理私人事務的地方。皇帝有什麼「私人事務」要在「私家花園」裡處理？說白了，就是做買賣賺錢。皇帝賣什麼？賣在他手中很容易供應的東西——官銜和官職。

桓帝賣官，靈帝也賣官，而且生意愈做愈大，賣的官位愈來愈高。剛開始只賣些不痛不癢的官，到後來買官的人胃口愈來愈大，小官、平常官賣不出去了，為了賺更多錢，皇帝也就不客氣地將高官大位都拿出來賣了。

皇帝賣官的原因是什麼？一部分原因來自靈帝的個性。史書上留下的故事說，崔駰之孫崔烈花了一筆錢買到「司徒」的高位，當時他付出的價格是五百萬錢。皇帝答應賣了，錢也收了，到崔烈要拜官時，靈帝不勝可惜地說：「悔不小靳，可至千萬！」（《後漢書・崔駰列傳》）意思是，我當時如果再多堅持一下，應該可以賣到一千萬啊！怎麼會才賣了五百萬！

不過，皇帝賣官除了個性因素外，還有制度上的理由，這就牽涉到漢代用意良善的一項安排——國家的財政和皇帝私人的財政是分開的。

國家的財政歸大司農管理，以今天的概念，那是經濟部長兼財政部長。桑弘羊擁有最大權力時，就是擔任大司農。米穀錢糧進入大司農的帳裡，那是政府的公共資源，皇帝不能任意拿來作為私人花費之用。皇帝及皇宮、內朝的收支則由少府管理，少府編制雖大，但列名在九卿中的最後一位，地位並不高。

到了東漢，皇帝的公私財政分離制度在執行上產生了嚴重問題。宦官屬內朝，算在皇帝的私人開銷上，但宦官人數不斷膨脹，擴張到了兩千人，少府控制的皇帝私人荷包逐漸就養不起那麼多宦官。皇帝缺錢用，又不能將大司農管的政府的錢挪過來，那怎麼辦？於是靈帝就興沖沖地將手上擁有的官位拿來做買賣。

靈帝賣官得到的錢都交給張讓管理，因為這筆錢最大的開銷，就是花在宦官身上。皇帝如此依賴宦官，甚至必須賣官來養宦官，也反映出此時外朝瓦解崩潰帶來的問題。

朝廷缺乏強有力的外戚，又經歷了兩次黨禍，上千名原來有能力、有資格服務外朝的人被排除在官僚體系之外，那還有什麼人能用？外朝的官職一下子多了好多空缺，皇帝乾脆拿來賣。一旦人才資源體系不能正常運作，皇帝就更加依賴宦官了。反正是宦官治國，把沒有作用的官位賣掉來養宦官，對皇帝來說，反而是個合理的選擇。

官職可以買賣，官位上充斥著花錢買官的人，外朝當然就進一步糜爛，到了沒有機會復原的地步。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史5：從清議到清談，門第至上的時代——東漢、魏晉》，遠流出版

作者：楊照

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航