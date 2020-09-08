《不一樣的中國史5》：曹操並不是因為「挾天子以令諸侯」才得以興起

文：楊照

「挾天子以令天下」絕非策略優勢

董卓挾持獻帝從洛陽遷都到長安，不久後就被王允和他的部將呂布聯手殺了，過程中留下了呂布與貂蟬的故事。董卓死後，他的軍隊被李傕和郭汜接收，二人又殺了王允，長安陷入一片混亂。混亂中出現了中國帝制史上最悲慘的一幕——皇帝和一群外朝大臣被迫離城逃亡。

上一次從洛陽到長安，他們還是在董卓軍隊的護衛看守下走的，然而這回，獻帝和眾臣們非但沒有軍隊護衛、沒有地方接待，甚至還要擔驚受怕，躲避各方勢力的襲擾。皇帝的尊嚴與待遇都降到最低點。

從洛陽遷都長安，然後皇帝偕少數大臣再逃亡回洛陽，此一過程中也摧毀了正常的外朝，使得中央政府徹底瓦解。連帶地，許多與宮廷有關的官書記錄在流徙中也隨之佚失，以至於這段歷史出現了很多的空缺，給了後世各種戲劇性創造的空間。

例如，從長安出亡的獻帝究竟走了怎樣的路線，一路上經歷了什麼事才到達洛陽，並沒有留下明確的記錄。我們只知道獻帝所經之處，要嘛他躲著這些地方勢力，要嘛這些地方勢力選擇不支持他也不幫助他。

董卓之亂後，各地的勢力分布基本上是袁紹在北，曹操在袁紹之南，袁術在曹操以西，這三人的勢力範圍比較接近洛陽。另外，劉表在荊州，孫策在東南，劉璋在益州，馬騰、韓遂在西北。主要的勢力都分布在中原外圍，中原已經荒廢，維持不了任何像樣的軍事力量。

從這個時期的勢力分布，可以看出兩個有趣的重點。第一，有曹操、孫策（和他年輕的弟弟孫權）各據一方，卻沒有劉備，此時的劉備尚未形成一股像樣的勢力。第二，各地的主要勢力明顯不止三股，值得一提的至少有七、八股。

這就顯示出，「三國」是一個被建構出來的歷史詮釋概念，而不是簡單的歷史事實。漢末真正的局勢是群雄並起、各方割據，然而將這樣的局面統納說成「三國」，一方面比較容易掌握、理解，另一方面可以凸顯三角關係中競爭的戲劇性。因而，後來「三國」的概念就固定下來，成為這段歷史的敘事架構。

獻帝一路流亡，本來想投奔勢力最大的袁紹，但袁紹沒有收留他。才剛經過董卓之亂，包括袁紹在內的地方勢力，可沒有將這倒楣的流亡皇帝視為一項資產。他們記取了董卓的教訓——立獻帝、殺少帝，非但未能夠號令天下，反而讓自己變成各方公敵，給了眾人團結起來對抗自己的藉口。

當時的基本局面是割據勢力各占一方，並想辦法向周圍擴張，而在擴張中，頂多就是和鄰近的其他勢力發生衝突。然而一旦迎來皇帝，豈不是將自己放到了中心位置，擺明地告訴其他勢力團結起來以你為敵，用集體的力量先把你攻滅了再說嗎？以當時的集體紛爭狀況來看，皇帝在誰家，就使得那人一下子失去了合縱連橫的空間，變成別人首要的威脅、敵對目標。

沒有人收留、沒有人幫助，獻帝不得已，只好回到已經殘破、十室九空的舊都洛陽。然後才有曹操出現，將他帶到「許」（今河南許昌）去。後來的人解釋曹操的興起，將「挾天子以令諸侯」當作重要、有利的策略。但看看前面董卓的例子，再考慮袁紹的選擇，我們有理由對這個如此根深柢固的解釋帶點保留。

這位皇帝真有那麼大的價值，挾持他就能號令天下？這是個什麼樣的皇帝？當時又是個什麼樣的天下，有什麼樣的諸侯？這位皇帝，九歲時由董卓擁立，隨即被董卓帶到長安，離開東漢原來的勢力中心；三年之後董卓被殺，長安陷入李傕和郭汜的內鬨戰亂，獻帝又再逃出，花了一年時間歷盡艱辛地回到洛陽。這樣的皇帝，既沒有權力基礎，也沒有領導資歷，甚至沒有基本的皇帝尊嚴，除了擁有一個名號，還有什麼？

再看，那個時代有像周代那樣封建式的諸侯來接受天子號令嗎？從洛陽到長安再回洛陽，中央朝廷根本不復存在，中央和地方的官僚系統運作也都斷裂了，皇帝還能號令誰？如果皇帝能號令地方，就不會如此悲慘地費一年時間才從長安走到洛陽吧！

獻帝從來就不是自主的。之前「挾天子」的是董卓，而且董卓在「挾天子」之前就先廢掉一位皇帝少帝，後來還把少帝殺了。董卓死後，「挾天子」的是李傕和郭汜，他們有享受到「挾天子以令諸侯」的好處嗎？沒有。正是在他們「挾天子」的那幾年間，天下已然分崩離析，而且分裂的各方勢力明顯地視「挾天子」的董卓、李傕和郭汜為首要仇敵，聯合起來抵制、對抗。

作為刻畫曹操「奸雄」性格的戲劇性元素，「挾天子以令諸侯」的說法很有效果；但從歷史的現實狀態看，說「挾天子以令諸侯」給了曹操多大的策略優勢，這種觀點是經不起考驗的。

皇帝的威望降到了最低點，光靠將獻帝迎到許都，就能將許都變為政治中心，就能讓各方勢力服從曹操的號令，這是不合理的推論。

比較合理的角度不妨倒果為因來看，問一問：別人都不要、不敢接受獻帝，為什麼偏偏曹操敢？袁紹不做的事曹操做了，別人擔心這麼做會產生的負面作用，更沒有將曹操打垮？並不是因為迎來皇帝，曹操的勢力才得以興起，而是相較於其他勢力，曹操這時已經取得明確的優勢，因此才有把握將皇帝接過來。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史5：從清議到清談，門第至上的時代——東漢、魏晉》，遠流出版

作者：楊照

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航