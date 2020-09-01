印尼擬2021年初開始，免費供民眾施打中國阿聯合製武漢肺炎疫苗

（中央社）印尼總統佐科威近日表示，印尼11月起可取得中國與阿拉伯聯合大公國生產的3000萬劑武漢肺炎疫苗，印尼民眾明年1月起可依序免費施打，如要提前接種則需自費。

印尼原設定目標是明年2月展開大規模接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，佐科威（Joko Widodo）昨天向媒體高層指出，超過百萬民眾可提前自明年1月起施打疫苗。

印尼確診病例至昨天達17萬4796例，其中12萬5959人康復，4萬1420人仍在治療中，7417人不治。印尼醫師會（IDI）昨天指出，印尼抗疫至今，已有超過100名醫生不幸感染而殉職，多數是28歲至39歲的年輕醫生。

印尼醫師會列出殉職名單表達哀悼，呼籲民眾幫醫生禱告，並要求政府提供醫護人員充足的防護設備。許多醫院的病患人數激增，醫院應確保醫護人員有適當休息，並特別保護因有其他疾病而染疫風險更高的醫護人員。

印尼成年人口約1億7000萬人，佐科威指出，每人必須施打2劑疫苗，因此共需要3億4000萬劑。印尼國營生物藥劑公司Bio Farma將自中國及阿聯進口原料，預計將生產2億9000萬劑。全國性大規模接種約需一年的時間完成，費用由政府負擔，民眾可免費施打，如要提前施打則需自費。

印尼可望最快讓民眾施打的疫苗是Bio Farma與中國北京科興生物製品公司（Sinovac）合作的CoronaVac，近期在印尼展開第3階段人體試驗。根據路透報導，中國7月同意CoronaVac可供醫護人員緊急使用，巴西也在進行這款疫苗第3階段人體試驗，北京科興希望人體試驗也在孟加拉進行。

Photo Credit：AP/達志影像 中國北京科興生物製品公司（Sinovac）出產的疫苗今年七月已在巴西開始進行大規模臨床試驗。

此外，印尼民間企業、也是東南亞最大上市製藥公司Kalbe Farma與韓國生技公司Genexine合作開發疫苗GX-19。印尼財經媒體Kontan日前引述Kalbe Farma的新聞稿報導，這款疫苗在韓國進入第1階段人體試驗；印尼將加入第2階段人體試驗，預計在今年10月或11月進行。

印尼近期也與阿聯達成協議，阿聯將提供疫苗及製造疫苗的原料。根據阿拉伯新聞報（Arab News）報導，阿聯的科技公司G42 Healthcare與中國的國藥集團（Sinopharm）合作的疫苗進入第3階段人體試驗。

此外，印尼自行研發「紅白疫苗」（Merah Putih，代表印尼國旗顏色紅與白）。印尼羅盤報（Kompas）報導，帶領開發「紅白疫苗」的艾克曼生醫研究院（Eijkman）院長安明（Amin Soebandrio）近日對國會表示，希望在2個月至3個月內可展開動物試驗，明年2至3月開始人體試驗。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範