2020/09/01, 國際

泰王爭議再起：無視示威學生改革王權訴求，傳攜王后與前王妃共遊歐洲避國內疫情

泰王爭議再起：無視示威學生改革王權訴求，傳攜王后與前王妃共遊歐洲避國內疫情
8月30日，在曼谷一場挺王室的集會上，一位民眾高舉泰王瓦吉拉隆功和蘇堤達太后的照片。Photo Credit：Reuters/達志影像
我們想讓你知道的是

35歲的前泰國妃子詩妮娜去年因被控「行為不當和不忠」而遭入獄，最近傳出被釋放出獄，並安排就到德國與泰王會面，而引起外界諸多揣測。

最近在泰國爆發的學生示威潮中，其中一主要訴求是限制王權，讓泰國成為真正的君主立憲制國家。由於今年初泰國開始武漢肺炎疫情後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）一直避居在德國，已引起泰國民眾的不滿，而近日更傳出去年已遭泰王廢除王妃地位的詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）已在8月29日出獄，被專機接送至德國與泰王會面，而引起外界諸多揣測。

有關詩妮娜出獄的消息，是由著有《泰王的新衣: 從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8月28日在個人臉書、推特帳號揭露的。馬歇爾指出，去年10月被廢妃的詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）在8月29日出獄，而且還被德國媒體BILD拍下她與泰王一同步出泰王專機的照片。

當詩妮娜29日抵達慕尼黑陪伴泰王後，馬歇爾又在8月31日揭露，泰王搭乘專機前往瑞士蘇黎世會見蘇堤達王后（Suthida），目前蘇堤達居住在瑞士滑雪勝地恩格爾貝格（Engelberg）的豪華飯店當中。

泰王是在去年（2019年）5月初的加冕典禮前和蘇堤達結婚，並冊封她為王后，接著同年7月28日又冊封情婦詩妮娜為妃子，旋即又在同年10月21日宣布廢除詩妮娜王妃的身份。《中央社》報導，根據當時泰國政府公報刊登泰王署名的公告指出，由於詩妮娜意圖謀取后位而心生憤恨與不知滿足，以及借國王之名狐假虎威為己牟利，因此泰王決定撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜，詩妮娜也被判服刑2年。

泰王和妃子合照（1）
Photo Credit: 中央社
圖為去年7月，泰王瓦吉拉隆功7月冊封詩妮娜為妃子時，泰國王室宮務處所公布的多組合照之一。（王室宮務處提供）
泰國人民不滿泰王在外避疫情

德國之聲》5月報導，泰王早在3月時，就已帶領20位嬪妃和大量侍從，一行總共約百人，在毗鄰阿爾卑斯山脈的加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）包下了一家名為「Sonnenbichl」的大飯店生活，因此當時外界批評泰王是在躲避泰國國內的武漢肺炎疫情。

接著在8月12日，由於泰國總理帕拉育新內閣宣誓就職，泰王才在泰國公開露面。《自由時報》報導，泰王在就職儀式中僅表示希望泰國能迎來秩序及和平，未提及已爆發近一個月的示威活動。

綜合媒體報導，由於泰王在帕拉育新內閣就職典禮結束後，又飛往德國，因此引起泰國網民的不滿。《中央社》報導，泰國知名流亡人士宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）今年3月就在網路上發起「#กษัตริย์มีไว้ทำไม」（＃我們為什麼需要國王？）的主題標籤，以表達對泰王疫情期間不在泰國的不滿，該標籤已被用超過百萬次。

對於網路上出現許多對王室不滿的聲音，《中央社》報導指出，泰國數位經濟與社會部長普提蓬（Puttipong Punnakanta）在推特上警告民眾勿觸犯網路內容法，還附上鍵盤上有隻手被上銬的照片。

由於泰國有嚴格的冒犯君主罪（lese-majeste law），任何批評王室成員的人可能面臨最高15年徒刑的刑事責任，因此許多泰國人民都避免在公開場合談論泰國王室。然而由於近年來發生許多泰王的爭議性新聞，因此也激起了泰國年輕人提出限制王權的訴求。

今年7月18日開始爆發的泰國學潮，一開始主要訴求包括解散國會和修改軍方制定的憲法，接著在8月10日在泰國法政大學集會上各學生團體發表了聯合宣言，才正式提出了限制泰國王室權力的10項訴求。

這些訴求包括取消憲法第6條關於任何人均不得控訴國王的規定冒犯君主罪、取消刑法112條-冒犯君主罪、取消2018年版的王室資產處理辦法、根據國家經濟狀況適度刪減用於王室的預算、取消如樞密院和王室安全衛隊等部分王室管轄的單位、取消所有以王室為名義的捐款活動、取消王室公開對政治發表意見的權力、取消所有單方面美化王室的宣傳或教育活動、調查所有因批評王室或涉及王室而喪命的相關人士的案件真相，以及不得再以王室權力肯認任何政變行動。

隨著詩妮娜被釋放出獄，此戲劇化的發展，是否意味著詩妮娜又獲得泰王寵幸，讓泰國王室的各種爭議始終備受各界關注。同時此發展是否會進一步影響仍方興未艾的學生示威潮，仍值得觀察。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範