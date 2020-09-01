泰王爭議再起：無視示威學生改革王權訴求，傳攜王后與前王妃共遊歐洲避國內疫情

最近在泰國爆發的學生示威潮中，其中一主要訴求是限制王權，讓泰國成為真正的君主立憲制國家。由於今年初泰國開始武漢肺炎疫情後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）一直避居在德國，已引起泰國民眾的不滿，而近日更傳出去年已遭泰王廢除王妃地位的詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）已在8月29日出獄，被專機接送至德國與泰王會面，而引起外界諸多揣測。

有關詩妮娜出獄的消息，是由著有《泰王的新衣: 從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8月28日在個人臉書、推特帳號揭露的。馬歇爾指出，去年10月被廢妃的詩妮娜（Sininat Wongwachiraphak）在8月29日出獄，而且還被德國媒體BILD拍下她與泰王一同步出泰王專機的照片。

BREAKING—King Vajiralongkorn’s consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi has been sighted at Munich Airport after arriving from Bangkok following her release from prison. Disembarking from the plane, she was given royal treatment, with ceremonial umbrellas. 1/2 pic.twitter.com/LjPlNEIhRx — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 29, 2020

Sources say it’s probable that the king’s former consort Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi was aboard the flight. She was released from prison in Bangkok yesterday and Vajiralongkorn wants her to rejoin his large harem at the Grand Hotel Sonnenbichl in Bavaria. 2/2 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 29, 2020

當詩妮娜29日抵達慕尼黑陪伴泰王後，馬歇爾又在8月31日揭露，泰王搭乘專機前往瑞士蘇黎世會見蘇堤達王后（Suthida），目前蘇堤達居住在瑞士滑雪勝地恩格爾貝格（Engelberg）的豪華飯店當中。

After his mistress Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi arrived on Saturday on one of King Vajiralongkorn’s private 737 planes, now another of his planes, registration HS-MVS, has taken off from Munich to head to Zurich. 1/2 pic.twitter.com/GdK0gflV2s — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 31, 2020

泰王是在去年（2019年）5月初的加冕典禮前和蘇堤達結婚，並冊封她為王后，接著同年7月28日又冊封情婦詩妮娜為妃子，旋即又在同年10月21日宣布廢除詩妮娜王妃的身份。《中央社》報導，根據當時泰國政府公報刊登泰王署名的公告指出，由於詩妮娜意圖謀取后位而心生憤恨與不知滿足，以及借國王之名狐假虎威為己牟利，因此泰王決定撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜，詩妮娜也被判服刑2年。

Photo Credit: 中央社 圖為去年7月，泰王瓦吉拉隆功7月冊封詩妮娜為妃子時，泰國王室宮務處所公布的多組合照之一。（王室宮務處提供）

泰國人民不滿泰王在外避疫情

《德國之聲》5月報導，泰王早在3月時，就已帶領20位嬪妃和大量侍從，一行總共約百人，在毗鄰阿爾卑斯山脈的加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）包下了一家名為「Sonnenbichl」的大飯店生活，因此當時外界批評泰王是在躲避泰國國內的武漢肺炎疫情。

接著在8月12日，由於泰國總理帕拉育新內閣宣誓就職，泰王才在泰國公開露面。《自由時報》報導，泰王在就職儀式中僅表示希望泰國能迎來秩序及和平，未提及已爆發近一個月的示威活動。

綜合媒體報導，由於泰王在帕拉育新內閣就職典禮結束後，又飛往德國，因此引起泰國網民的不滿。《中央社》報導，泰國知名流亡人士宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）今年3月就在網路上發起「#กษัตริย์มีไว้ทำไม」（＃我們為什麼需要國王？）的主題標籤，以表達對泰王疫情期間不在泰國的不滿，該標籤已被用超過百萬次。

對於網路上出現許多對王室不滿的聲音，《中央社》報導指出，泰國數位經濟與社會部長普提蓬（Puttipong Punnakanta）在推特上警告民眾勿觸犯網路內容法，還附上鍵盤上有隻手被上銬的照片。

由於泰國有嚴格的冒犯君主罪（lese-majeste law），任何批評王室成員的人可能面臨最高15年徒刑的刑事責任，因此許多泰國人民都避免在公開場合談論泰國王室。然而由於近年來發生許多泰王的爭議性新聞，因此也激起了泰國年輕人提出限制王權的訴求。

今年7月18日開始爆發的泰國學潮，一開始主要訴求包括解散國會和修改軍方制定的憲法，接著在8月10日在泰國法政大學集會上各學生團體發表了聯合宣言，才正式提出了限制泰國王室權力的10項訴求。

這些訴求包括取消憲法第6條關於任何人均不得控訴國王的規定冒犯君主罪、取消刑法112條-冒犯君主罪、取消2018年版的王室資產處理辦法、根據國家經濟狀況適度刪減用於王室的預算、取消如樞密院和王室安全衛隊等部分王室管轄的單位、取消所有以王室為名義的捐款活動、取消王室公開對政治發表意見的權力、取消所有單方面美化王室的宣傳或教育活動、調查所有因批評王室或涉及王室而喪命的相關人士的案件真相，以及不得再以王室權力肯認任何政變行動。

隨著詩妮娜被釋放出獄，此戲劇化的發展，是否意味著詩妮娜又獲得泰王寵幸，讓泰國王室的各種爭議始終備受各界關注。同時此發展是否會進一步影響仍方興未艾的學生示威潮，仍值得觀察。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範