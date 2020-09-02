正確回收廢資訊物品，另類「城市礦場」正夯
我們想讓你知道的是
生活中每天都能接觸到不同的資訊物品，當這些資訊物品壽終正寢進入到回收體系後，會依照不同種類經歷拆解、粉碎、精煉等程序後再生使用。
聯合國「2020年全球電子廢棄物監測」指出，2019年全球產生的電子垃圾高達5,360萬公噸，然而這名符其實的「綠金」實際上卻只被回收了17.4％，其餘8成都被掩埋或以焚化處理。但在廢資訊物品中含有貴重金屬及許多能再生使用的原料，若能妥善回收，也賦予了廢資訊物品新的生命。
在臺灣，2019年廢電子電器及資訊物品回收率達64％。這些生活中廢資訊物品回收後，會經過不同的回收處理流程再製成可利用的資源。以桌上型或可攜式電腦為例，主機經拆解後將分解為銅、鐵、鋁、塑膠以及IC板等電子廢料，其中IC板等電子廢料，經粉碎、分選後，會再分離出玻璃纖維樹脂粉、銅鐵、錫、鉛等金屬，接著藉由精煉程序，最終可再得金、銀、鈀等貴金屬。
向掩埋場說：ByeBye！正確回收管道，讓廢資訊物品變身城市礦場
究竟我們要如何幫助如筆記型電腦、平板電腦及鍵盤等廢資訊物品進入「城市礦場」，化身為可利用的再生資源？首先可以直接交給資源回收車或查詢住家附近是否有廢電腦回收商，目前向基管會登記的回收門市共有500多處，亦可撥打免費專線(0800-085717)查詢。
行政院環保署公告之廢資訊物品共有以下8個項目：可攜式電腦（包含筆記型電腦和平板電腦）、主機板、硬式磁碟機、電源器、機殼、顯示器、印表機、鍵盤等。要注意的是，手機目前並未被列入廢資訊物品中，但手機內超過6成的零件都是可以回收為新手機所利用的，因此各大品牌及通訊商皆有提供舊換新方案或是回收服務，民眾千萬不要隨意丟棄，手機中的電路板含有銅、鋁、白金等重金屬，若未經妥善處理，很容易造成土壤及水的環境污染。
為因應「城市採礦」的概念，環保署與各縣市政府為鼓勵民眾積極參與廢資訊物品回收處理，經常不定期地舉辦獎勵活動，促使民眾將塵封在家許久的舊式電腦主機、印表機、鍵盤及筆記型電腦拿出家中，以此兌換贈品、點數或抵用券等。因此，民眾在回收前也可以查詢所在地是否有相關活動喔！