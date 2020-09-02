正確回收廢資訊物品，另類「城市礦場」正夯

聯合國「2020年全球電子廢棄物監測」指出，2019年全球產生的電子垃圾高達5,360萬公噸，然而這名符其實的「綠金」實際上卻只被回收了17.4％，其餘8成都被掩埋或以焚化處理。但在廢資訊物品中含有貴重金屬及許多能再生使用的原料，若能妥善回收，也賦予了廢資訊物品新的生命。

Photo Credit: 行政院環境保護署 民眾將廢資訊物品交由清潔隊、回收商後，就被運往資源回收處理廠，其中有價物質得以經由再資源化程序後加以回收，而剩餘無法再利用的物質，則交由合格之代清除處理業者予以妥善處理

在臺灣，2019年廢電子電器及資訊物品回收率達64％。這些生活中廢資訊物品回收後，會經過不同的回收處理流程再製成可利用的資源。以桌上型或可攜式電腦為例，主機經拆解後將分解為銅、鐵、鋁、塑膠以及IC板等電子廢料，其中IC板等電子廢料，經粉碎、分選後，會再分離出玻璃纖維樹脂粉、銅鐵、錫、鉛等金屬，接著藉由精煉程序，最終可再得金、銀、鈀等貴金屬。

向掩埋場說：ByeBye！正確回收管道，讓廢資訊物品變身城市礦場

Photo Credit: 新北市環境保護局 為鼓勵落實廢資訊物品妥善回收處理，各地環保局不定期舉辦獎勵活動並增設多元回收管道

究竟我們要如何幫助如筆記型電腦、平板電腦及鍵盤等廢資訊物品進入「城市礦場」，化身為可利用的再生資源？首先可以直接交給資源回收車或查詢住家附近是否有廢電腦回收商，目前向基管會登記的回收門市共有500多處，亦可撥打免費專線(0800-085717)查詢。

行政院環保署公告之廢資訊物品共有以下8個項目：可攜式電腦（包含筆記型電腦和平板電腦）、主機板、硬式磁碟機、電源器、機殼、顯示器、印表機、鍵盤等。要注意的是，手機目前並未被列入廢資訊物品中，但手機內超過6成的零件都是可以回收為新手機所利用的，因此各大品牌及通訊商皆有提供舊換新方案或是回收服務，民眾千萬不要隨意丟棄，手機中的電路板含有銅、鋁、白金等重金屬，若未經妥善處理，很容易造成土壤及水的環境污染。

為因應「城市採礦」的概念，環保署與各縣市政府為鼓勵民眾積極參與廢資訊物品回收處理，經常不定期地舉辦獎勵活動，促使民眾將塵封在家許久的舊式電腦主機、印表機、鍵盤及筆記型電腦拿出家中，以此兌換贈品、點數或抵用券等。因此，民眾在回收前也可以查詢所在地是否有相關活動喔！