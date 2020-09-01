粉嶺哥爾夫球場地契到期，政府要交代是否已秘密續約

本土研究社由一群熱心關注本土發展及社會問題的研究者組成，結合民間進步成量， 以政治科學、地理學、社會學、哲學、語言學、文化研究、傳媒、規劃等學科知識組成跨學科、具政策及在地視野的研究網絡。 透過研究、調查及報告方式，推動重建、規劃、發展、發展、政制、鄉郊、保育、融合、本土經濟等本土議題。

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