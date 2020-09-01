2020/09/01, 社會
粉嶺哥爾夫球場地契到期，政府要交代是否已秘密續約
圖片由作者提供
我們想讓你知道的是
公眾對於地價同條款一無所知，甚至連「等待註冊的契約」一欄，都係空嘅，係咪代表政府已經為球場秘密續約？
面積達172公頃嘅粉嶺哥爾夫球場，地契已於昨日（2020年8月31日）到期。現時一啲續約嘅消息都無。
本研社今日查冊，都係無發現。公眾對於地價同條款一無所知，甚至連「等待註冊的契約」一欄，都係空嘅，係咪代表政府已經為球場秘密續約？請政府澄清：
- 地價：是否已以賤價繼續批出面積達172公頃嘅寶貴土地俾富豪打波？
- 年期：新地契簽幾多年？如果同上一份地契年期一樣為21年，2026／27年後，是否不用跟隨「交市值三分一地價」嘅政策？
- 房屋發展：當中32公頃作房屋發展嘅土地設三年「過渡期」，詳情是甚麼？會否三年又三年？
- 開放政策：有否訂立新條款，要求球場唔好再「扮開放」畀市民用？係咪繼續只開放weekdays、日出同日落時間，呢啲唔啱打golf，亦唔會有打工仔得閒嘅時段畀公眾？
- 開放資料：有否訂立新條款，令政府可以開放球場交俾民政局，交代使用量嘅季度報告（Quarterly Reports)？以往政府借條款之便，利用「第三方資料」理由唔肯公開季度報告，令公眾無法得悉球場點樣使用土地
唔好以為社會焦點轉移，就可以「側側膊，唔多覺」延續土地特權！
延伸閱讀：
文章獲授權轉載，題目與內文稍作修改，原本可見作者Facebook。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin