捷克團來台談交流：台北布拉格直航有望，動物園借殖2隻穿山甲

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率領大批官員來台參訪，引發中國強烈抗議。維特齊今（1）日對此回應，捷克對「一個中國」有自己的理解，訪問台灣並未違反這個原則，此行來台重點是加強台捷交流；隨行來台的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）昨天就在臉書表示，有望開通台北往返布拉格的直航航線。

中國對於維特齊率團訪台怒急攻心，《中央社》報導，中國外交部副部長秦剛甚至因此約見捷克駐中大使，批評維特齊「公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政」，違反「一個中國」原則；秦剛又稱，「一個中國」是中捷關係的政治基礎。

維特齊今回應，「捷克有自己理解『一個中國』原則的方式」，訪問台灣並不違反此原則，也不是反對中國，捷克希望與中國有良好平等的互利關係，「和台灣同樣平等」的相互利益關係。

維特齊今早在立法院演說後接受媒體聯訪，《中央社》指出，維特齊列出此行訪台的3個目的，一是為捷克企業家尋找新的合作夥伴；二要確保捷克的主權與獨立性，不聽其他國家的號令，尤其是非民主國家的命令；三是以參議院議員身份施行國會外交關係。

文化：布拉格愛樂明年來台、台捷藝術家駐村

昨日上午舉行的台捷經貿暨投資論壇中，台捷雙方已簽署3項科技與創業合作備忘錄（MOU）。維特齊昨日下午與文化部長李永得會面，與會人士還包含布拉格愛樂樂團總監卡利斯多娃、國際筆會捷克分會主席德德切克等藝文界人士。

《中央社》報導，李永得指出會面的3項重點，包含洽談布拉格愛樂樂團在2021年9月、10月來台演出，加強台捷雙向的文學著作翻譯，並促進雙方的年輕藝術家駐村交流。李永得鼓勵台灣年輕藝術家到捷克學習，也歡迎捷克青年藝術家來台創作。

Photo Credit：中央社

此外，李永得今天受訪時也提到，昨日在台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館與捷克參訪團會面，雖沒有談到具體合作項目，但雙方在玻璃、陶瓷工藝等製成有類似之處，可從工藝方面交流。

華航有興趣，台北布拉格有望直航

《中央社》報導，華航董事長謝世謙昨日上午也與捷克參訪團洽談，評估後疫情時代的市場狀況，開拓台北往返布拉格的直航服務。

布拉格市長賀瑞普昨日下午在臉書報喜，表示直航有望，待疫情趨緩後，將積極推動。賀瑞普以捷克文特別說明，華航（China Airlines）名稱指的是台灣官方名稱「中華民國」（Republic of China），與中國無關。

Přímá letecká linka mezi Prahou a Tchaj-pejí je na dobré cestě. ✈️ Poté co dořeší dostatek letadel pro dálkové lety, a... 由 Zdeněk Hřib - primátor Prahy 發佈於 2020年8月31日 星期一

維特齊和賀瑞普昨日出席台捷經貿暨投資論壇投資論壇後，前往政治大學演講；政大斯拉夫語文學系設有捷克語課程，與捷克往來較頻繁，賀瑞普去年訪台時也曾到訪過政大討論合作計畫。

布拉格市長超愛穿山甲，借2隻回去

行程滿檔的賀瑞普在政大演說完後，又前往鄰近的台北市立動物園。《中央社》報導，園方表示，台北市長柯文哲去年訪問捷克時，賀瑞普曾提到小時候在書上看到穿山甲，從此愛上這種動物；台北與布拉格是姊妹市，賀瑞普期盼能將穿山甲借殖到捷克，讓布拉格成為繼德國萊比錫之後，第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。

動物園發言人曹先紹說，先前已和布拉格簽訂動物交流協議；賀瑞普本次到訪，確定借殖穿山甲。園方依照管理專業考量，選出雄性的「果寶」及雌性的「潤喉糖」，完成檢疫後就會運送這2隻穿山甲到布拉格動物園；布拉格園方更為了穿山甲而調整空間，將印尼叢林區微調成穿山甲照養環境。

Photo Credit：中央社 台北市副市長黃珊珊（左）陪同布拉格市長賀瑞普（右）參訪動物園。

伴手禮選什麼？台灣茶最夯

參訪團昨日在台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館與文化部長李永得會面後，在館內挑選伴手禮。《中央社》採訪館長王信惠指出，團員特別指定要台灣茶葉，最後挑選了台灣茶葉品牌「Leaffree 自由葉」和禮盒組，包含阿里山烏龍、阿里山金萱、鹿野紅烏龍、凍頂烏龍，將台灣茶帶回捷克分享。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範