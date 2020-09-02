「TAIWAN」被放大、「ROC」縮小圍繞國徽：新護照1月起上路，5大重點一次看

國人出國旅遊手持護照，因為英文國名的緣故，有時被誤認為是中國護照。立法院日前通過提高護照上「台灣」、「TAIWAN」辨識度，並請行政部門研提具體作法，行政院今（2）日召開記者會，公布新版護照封面。

根據公布的新版護照3大重點，分別為變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式。

1. 新版護照改了什麼？

新版護照的封面設計重點有三：

一、變動最小，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則。

Photo Credit: 行政院 提供

二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別。

Photo Credit: 行政院 提供

三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

Photo Credit: 行政院 提供

2. 新護照上路，什麼時候可以換？

新版護照的發行日期，規劃於明（2021）年1月發行，詳細日期會另行公告。

3. 新版護照換一次多少錢？

與舊護照相同，規費為每本1300元。

4. 可以提前換嗎？

對於已持有護照的民眾可以繼續使用至護照效期截止，如果民眾想提前申請換發新版護照，也可以向外交部領事事務局及各辦事處申請。

5. 舊護照可以繼續使用嗎？

可以繼續使用到該本護照有效截止日期為止。

我國現行護照的封面自2003年加註 「TAIWAN 」至今17年，已獲170個國家及地區（如日本、美國、英國、加拿大及歐盟）給予免簽證、落地簽證或電子簽證待遇的便利措施。

行政院長蘇貞昌也在臉書上公布新版護照的相關措施。蘇貞昌說明，我國護照去148個國家/地區，都能享有免簽或落地簽待遇，在世界上算非常好用，只是國人出國常被誤認。因此，行政院尊重立法院決議，重新設計我國護照封面，保留原排版樣式、凸顯台灣、也調整英文國名的呈現方式。

#新版護照... 由蘇貞昌發佈於 2020年9月1日 星期二

我國護照上英文國名標示「TAIWAN」，是在2003年陳水扁政府期間，當時為顯示「中華民國」與「中華人民共和國」的不同，決定在封面國徽和「護照」二字之間加入「TAIWAN」字樣，避免遭到誤認為中華人民共和國國民而惹來困擾。

Photo Credit:Chintunglee @Wikipedia CC BY SA 4.0 1982年簽發的中華民國護照。

Photo Credit: Shih Yuan／關鍵評論網 2003年後加上「TAIWAN」的台灣護照。

Photo Credit: 外交部 提供 即將於2021年上路的最新護照。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範