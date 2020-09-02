中國外交部長王毅恫嚇捷克參議院長訪台，在歐洲踢到鐵板
我們想讓你知道的是
中國外長公開恫嚇捷克官員，讓歐洲夥伴國家不安。歐盟執行委員會表示，不樂見此種外交語言，斯洛伐克、法國也出面力挺捷克。
捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率領大批官員訪台，引發中國不滿，中國外交部長王毅日前放話恫嚇，稱要為此行為「付出沈重代價」，不過這番言論在歐洲各國間引發反彈，並持續發酵中。
捷克參議院議長維特齊8月30日率領由捷克議員、捷克首都布拉格市市長及企業相關人士約90人，抵達台灣展開訪問行程。在捷克，參議院議長的地位僅次於總統，訪台的政治意義非同小可。
對於捷克議長率團訪台一事，中國外交部副部長秦剛約見捷克駐中大使，而正在德國訪問的中國外交部長王毅也在8月31日也公開烙下重話：「台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。」王毅更說，對於捷克參院議長公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府與人民不會坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沈重代價」。
不過王毅這番話，讓捷克的歐洲夥伴們不滿，紛紛跳出來表態。
德國外長公開回應：不歡迎威脅的手段
王毅8月25日起出訪歐洲，柏林是他的最後一站，王毅與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在9月1日舉行了聯合記者會。
記者會上，目前為歐盟輪值主席國外長的馬斯，當著王毅的面表示，有就捷克議長訪台一事跟捷克議長聯絡，表示歐洲會尊重國際夥伴，這種關係下不容許有威嚇，期望其他國家也以這種態度對待歐洲各國。
我們歐洲人在外交政策肩並肩，我們尊重我們的國際夥伴，但我們也期望他們以此相報......威脅的行為，不適用在這裡。
不過王毅則表示，捷克參院議長訪台，已越過中國底線。他重申「一中原則」是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是中國同其他國家、包括捷克建交的政治基礎，也是捷克代表國家向中國作出的政治承諾，要求捷克政府和捷國內掌握公權力的人，都應遵守這一政治承諾。
斯洛伐克總統：中國威脅歐盟成員，不能接受
中國外長公開恫嚇捷克官員，也讓歐洲夥伴國家不安。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對外事務部9月1日表示，不樂見此種外交語言，但稱此事應由捷克與中國進行雙邊討論。
斯洛伐克總統則發推特力挺歐洲夥伴國家，稱不能接受中國的威脅。根據《中央社》，這是歐洲第一次有國家元首出面批評中國對維特齊訪台說三道四。
斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）1日在推特上發文，表示「斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，威脅歐盟成員及其代表，與這樣的夥伴關係有所衝突，我們不能接受。」
斯洛伐克是歐盟成員，與捷克關係緊密，二者原本為一個國家（Czechoslovakia）但在1993年和平分手，成為2個獨立的國家。
法國：我們與捷克站在一起
針對王毅的放話，法國外交部也表示與捷克共和國站在一邊，不能接受中國對捷克發出的威脅。
《法廣》報導，法國外交部發言人Agnèsvon derMühll 為此表示：「中歐關係必須建立在對話，互惠和相互尊重的基礎上，這是加深我們夥伴關係的必要條件。」她並補充說：「不能接受中國對歐洲聯盟成員國的任何威脅，我們表示聲援捷克共和國。」
中國外交部發言人：該給捷克參議院長上一堂中國歷史課
不過，中國外交部發言人華春瑩昨（1）日在例行記者會上再批捷克參議院長出於一己私利，在台灣當局利誘和反華勢力鼓動下，執意赴台進行所謂訪問，公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權。華春瑩也稱，呼籲捷克各界避免因捷克參議院長「這種惡意、短視行為，使中捷關係受到進一步損害。」
華春瑩昨日晚間也在推特上，針對捷克訪團搭乘「中華航空（China Airlines）」包機作文章，表示「搭乘中華航空到中國一省破壞中國主權，真是諷刺！」稱捷克參議院長需要上一堂「中國國家歷史課」。
台灣外交部長吳釗燮今日則回應，中國外交部發言人的說法可笑，不值一駁，且國人、國際社會都無法接受，中華民國台灣是主權獨立國家，捷克議長就是來台灣訪問，不是到中國的一省。
遭中國點名、歐洲各國力挺，捷克各界怎麼回應？
《美國之音》報導，王毅的「代價說」引發捷克政府的反彈。正在國外訪問的捷克外交部長佩特里切克（Tomáš Petříček）第一時間透過推特回應：「我不想等到從斯洛維尼亞返國再說，所以，我的副部長特拉帕已經召見了中國大使。王毅部長的措辭太過分，這類強硬用語不應出現在2個主權國家的關係中。」
佩特里切克說：「我要求中方解釋，並呼籲中方展開基於事實和務實的合作，拋卻不屬於外交層面、過於情緒性的用語。」
捷克副外交部長特拉帕（Martin Tlapa）在召見中國駐捷克大使張健敏時，也轉達捷克外交部無法認同，中方對於維特齊訪問團出訪台灣所做出的種種回應。
台北唯一一家捷克餐酒館捷克公寓（Divadlo）的捷克籍老闆皮哈（Karel Picha）對《美國之音》表示，「蘇聯共產黨在捷克長達30年的佔領對捷克人造成的傷害太深、太鮮明，因此，捷克的平民百姓只要再聽到任何一個共產國家威脅我們，我們就會恨得咬牙切齒。」「大部分的捷克人應該會口出惡言地（對王毅）說，go to hell（去死吧）。」
而捷克布拉格市政區Řeporyje區長諾沃特尼（Pavel Novotny）則在臉書發表公開信，痛批王毅是「無禮魯莽的小丑」，要求王毅24小時內向捷克外交部長致歉。諾沃特尼在信中寫道，「這是你最後一次對捷克共和國張開大嘴，你的行為已經在外交上嚴重越界，你居然敢威脅我們的參議院主席要『付出沈重代價』，你這無理的粗魯小丑！」
而這場「代價說」的中心人物、捷克參議院長則在1日回應，「捷克有自己理解『一個中國』原則的方式」，訪問台灣並不違反此原則，也不是反對中國，捷克希望與中國有良好平等的互利關係，「和台灣同樣平等」的相互利益關係。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 中國揚言報復捷克 歐盟：不樂見此種語言（中央社）
- 斯洛伐克總統力挺維特齊 推文批中國威脅（中央社）
- 華春瑩稱台灣中國一省 吳釗燮：說法可笑不值一駁（中央社）
- 法國稱與捷克站一邊 不接受中國對歐盟成員國威脅（法廣）
- 德國公開羞辱王毅（歐洲動態）
- 中國外長王毅“代價說”引發捷克人士反彈（美國之音）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範