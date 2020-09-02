【關鍵眼中盯】與其去Costco抵制美牛，不如好好研究「Codex法典」是怎麼訂出來的

許多人在美牛美豬開放的論戰中，著重比較國民黨與民進黨執政時的發言立場變化，但和台灣發生的很多事情一樣：藍綠不是關鍵，誰是執政黨才是關鍵。有些事只要當權就會想推，在野就會想反對，無關誰執政。

如果你的記憶比10年再長一些，就會記得「美牛美豬賣台灣」這件事，其實一直是美國主動對台灣的重點政策，歐巴馬和川普都曾公開說過，影響的漣漪也跨及陳水扁、馬英九和蔡英文三任總統。

在美國政府的施壓之下，台灣也從最早（因為狂牛症）禁止美牛進口和（因為不開放瘦肉精）限制美豬進口下逐步且些微的放寬。從2006年開放30個月以下的「非狂牛症風險」美國牛肉，到2015年風險相對較高的牛雜闖關失敗，種種動作拉掉黨籍和色彩，其實就是美國政府與台灣執政者的政策角力——美國要求，台灣抵禦。

順帶一題，有些人在PTT上說「怎麼沒人去Costco抵制美牛」，只要看懂上面的脈絡，您就會知道（1）台灣現在本來就有開放部分美牛進口（2）那些美牛都是低狂牛症風險且符合國內瘦肉精使用規範，和這次蔡總統宣布開放的標的完全不同。

用這些抽換概念說法混淆視聽的人，基本上可以直接當網軍帳號看待，論述淪落至此也能發看出這次的事件多大，挺美牛美豬的陣營有多麼緊張。

遊說者奉為聖旨的「聯合國食安法典」，是怎麼訂出來的？

與其討論Costco有沒有賣美牛，不如好好研究那個被支持者奉為聖經、2012年7月6日通過當天民進黨黨團就表示不強求零檢出的「Codex法典」，是怎麼來的。

Photo Credit: AP / 達志影像 聯合國糧農組織（FAO）主席達席爾瓦走出位於羅馬聯合國糧農總部

為何這麼說？因為這個法典，就是過往近10年來幾乎沒改變過的遊說者論述核心，他們知道台灣一直想躋身區域經貿平台，所以會說：

想要FTA就必須和國際接軌

想和國際接軌就必須用國際規範

國際規範就是聯合國的食品安全法典

台灣應該把國內規範修得和法典一樣

銜接之後，台灣剛好就可以多買些美牛和美豬。

姑且不管我們百百條貿易法規，是不是只要同步瘦肉精一項就FTA、RCEP都能簽到，在這個看似縝密的邏輯之下，大家有沒有想過這個遊說者口中的「國際共識」，是怎麼樣的共識。

事實上，在法典「頒布」之前，相關團體就歷經了長達12年的遊說，之後美國就像立法院裡面「朝野協商無效逕付表決」一樣，在聯合國裏面直接叫大家投票，而投票結果支持和反對分別是69和67，正反差距比英國脫歐的公投還小。

在投票結果出來之後歐盟也立刻發布聲明，指出他們認為這個結果並不公義（not justified）、令人遺憾（regrettable），並指出國際組織應該要訂出全球都普遍接受的標準，而非只靠多數決。而歐盟至今，也仍不開放萊克多巴胺。

所以大家討論根據「法典」該如何「科學」算出一天要喝幾碗肝連湯才不會超量之前，應該先思考這一切到底科不科學、法不法典。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

曾因各種原因被擋下，美國終於找到一個符合期望的台灣總統

回顧過去台灣的政府幾次挑戰開放美牛美豬，陳水扁執政時因為朝小野大立委不夠而闖關失敗，馬英九執政時雖然是國會多數，但因為部分自家人不挺而在立院被擋下（有趣的是，許多人至今仍說馬英九黨國不分以黨領政）。

2020年，蔡英文這次總統破歷史高票、國會也過半數，記者會上也表示本案不需要透過立法院，應該是勢在必行，再回頭看2016年美國發出的那一份報告指出「蔡英文當選後將傾向開放美豬進口」，真是真知灼見。

到頭來，在各種時空環境科學戰略的說法之下，真正能「超越藍綠」找到「時空環境」改變的，好像還是前總統陳水扁那一句話：蔡英文已經抗拒不了來自美方的壓力。

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核稿編輯：翁世航