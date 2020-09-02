頭城與恆春都有搶孤，3張圖說明那些相同、那些不同

文字：If Lin｜圖表製作：Stellina Chen

中元普度是農曆七月相當重要的活動，除了每個家庭會祭拜以外，各地也有大型中元普度儀式或活動，而且各具特色，其中頭城與恆春則會舉辦搶孤活動。

兩地的搶孤在舉辦時間、孤棚樣式與進行方式有所差異，但有相似的活動起源。

相似起源

恆春活動的起源是清領時期恆春城建立後，居住在城中生活較富裕的人，在中元普度祭拜之後，會將祭品（孤食）分送給比較貧困的人。但是分送時，人們的搶取行為，造成衝突與鬥毆的事件發生。所以改用搶孤棚，以競賽的形式讓大家分配祭品。現在則是已經轉變成攀爬的競賽與觀光文化活動，甚至開放外國人組隊參與。

而頭城在清領時期則是在普度祭拜後，會將祭品（孤食）擺在門口搭起的台上，讓乞丐或遊民搶食，最早的文字記載是西元1852年（清道光5年）《噶瑪蘭廳志》卷八蘭城中元記述：「蘭每年七月十五夜，火炬燭天，笙歌喧市，沿溪放㗖；家家門首各搭高台，排列供果。無賴之徒爭相奪食，名為搶孤。」後來才發展成集中搭起一個大型的孤棚，讓大家集體搶孤。

恆春搶孤：農曆七月十五

恆春搶孤舉辦時間在農曆七月十五。在清領與日治時期，都曾被政府禁止舉辦過，一直到1981年後才持續舉行到現在。在2007年時孤柱由4根增加到36根，2011年時孤柱增高為23公尺。孤柱上是孤棚層，層中有一座5公尺城牆，城牆頂有順風旗。

參與的隊伍一般每隊12人，共32隊可參與。孤柱共有36根，其中32根給參賽隊伍攀爬，而東南西北四柱則是留給好兄弟。參賽隊伍會用疊羅漢與布條輔助向上爬，爬上孤棚後要先去敲響城牆的鑼，之後再去取城牆上的順風旗，最先取得的隊伍獲勝。在2020年因為肺炎疫情的關係，縮小規模成20隊。

頭城搶孤：農曆七月廿九

頭城搶孤在農曆七月廿九，鬼門關前舉辦。在清領末期曾被政府禁止舉辦，到了日治初期復辦，但二戰發生後又再次停辦。二戰結束後又復辦，但很快在1949年之後又被禁止，直到1991年才復辦，並且成立頭城中元祭典委員會。但由於每次舉辦都需耗費鉅資，所以到2004年之間，常因為經費不足而停辦。

2004年開始由縣政府作為共同主辦後，才能持續舉辦，並在2006年被指定為節慶類無形文化資產，目前以舉辦三年暫停一年的頻率舉行。但2020年因為肺炎疫情而決定停辦。

參與隊伍一般每隊5人，共12隊參與。參賽隊伍以疊羅漢跟使用麻繩輔助攀爬孤注，接著要用倒掛金鉤的方式翻上倒塌棚，第一位倒塌棚的人要將棚上的糕餅撒落地面，接著才繼續攀爬約30公尺高的孤棧，孤棧上綁有雞鴨魚等祭品，最上面有順風旗，最先取得順風旗的隊伍獲勝。

而這樣的孤棚形式，其實不只是頭城與恆春才有，在台南的安平港仔尾社每年農曆7月9日也會搭起孤棚。但不是為了攀爬競賽使用，而是用來祭拜使用，希望高聳的孤棚能讓遠處孤魂們看見，而過來接受供養普度。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範