任職官媒也不安全：澳洲籍女主播在北京被拘留，曾批評中國網路審查

中國與世界多國關係日漸緊張，除了美中角力，中國為報復加拿大逮捕華為副董孟晚舟，逮捕2名加拿大人並判多名加拿大華裔死刑，與加拿大結下樑子，與印度近月來發生數次邊境流血衝突，和澳洲的不睦也越發強烈。《CNN》昨（1）日報導，《中國環球電視網》（CGTV）的澳洲籍主播成蕾（Cheng Lei）自上月中旬起在北京被拘留，原因不明。

《中國環球電視網》是中國大官媒《央視》的分支機構，負責宣傳中共所有重大活動和言論。《CNN》認為，《央視》和其他官方報社一般採取較激烈的國家主義論調，而以英文報導為主的《中國環球電視網》傳統上則較為克制。

財經新聞相對「安全」，社群平台發言可能踩中國線

成蕾曾在美國《消費者新聞與財經頻道》（CNBC）的亞洲分部擔任記者約9年，2012年加入《中國環球電視網》，是每日財經節目「全球商業」（Global Business）的主播。成蕾上月被拘留後，《中國環球電視網》網站和社群平台已經刪除了所有關於她的個人資訊。

《CNN》指出，和政治或國際新聞相比，成蕾平時播報的財經新聞較不易引起爭議，是相對平淡但安全的類別。但成蕾偶爾會在社群平台上針對較敏感的議題發文，曾經輕微批評過中國對於疫情的回應、以及中國網路審查制度。

在非工作時間，成蕾則活躍於北京的澳洲人社群，參加澳洲商會活動，也擔任澳洲駐中使館的活動大使。

成蕾最後的蹤影出現於8月12日，美式速食店Shake Shack在北京開設第一家中國分店，成蕾在微信上傳1張她在店門外的照片。2天後，澳洲政府收到正式通知，成蕾已被拘留，澳洲領事人員在8月27日才得以透過視訊和成蕾交談；知情者對《CNN》表示，成蕾當時仍在拘留機構中。

Photo Credit：AP / 達志影像 成蕾8月12日參加活動時的照片。

成蕾並未被起訴，但處於中共「指定居所監視居住」（RSDL）的拘留形式中。中國經常對被控危害國安的人進行這種拘留，以此形式，中共調查人員在正式逮捕嫌疑人之前，就可監禁並訊問嫌疑人長達6個月，限制嫌疑人與外界接觸，連律師也禁見。

中國自稱法治國家，黑獄也合法

「指定居所監視居住」於2012年列入中國刑法，使「黑獄」變得合法。異議份子常被關押數月，受酷刑威脅，被迫在偽供書上簽名。

不像孟晚舟在加拿大仍可住在自家，僅配戴電子腳鐐監控行蹤；中國的「指定居所」並非嫌疑人自宅，雪梨科技大學中國研究學者馮崇義對《澳洲廣播公司》（ABC）表示，這些指定地點通常是由秘密警察管理的設施，嫌疑人大多被單獨關押，遭受持續訊問、剝奪睡眠等壓迫手法。

《ABC》採訪各專家指出，成蕾還不算是「被消失」，也還未被起訴，但目前受到的待遇很像是間諜罪或干預國家事務罪名。依據中國法律，成蕾若被起訴，也不能找澳洲律師為他辯護，「因為中國法律明確規定，所有在中國持有執照的律師，都必須是中國公民」。

成蕾是目前被中國拘留的第2個澳洲公民。《ABC》報導，曾任職於中國外交部、後來移民澳洲的作家楊恆均（Yang Hengjun）去年1月被中國逮捕，以間諜罪名受調查中，這19個月來都禁見律師。

《CNN》指出，有些澳洲媒體認為，成蕾可能是出於政治因素而被拘留，如同加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）的遭遇，兩人於2018年12月被中國扣押，無法與外界接觸，「人質外交」成為國際紛爭的公然報復手段。康明凱和史佩弗今年6月被控間諜罪。

Photo Credit：AP / 達志影像 民眾舉牌呼籲中國釋放加拿大前外交官康明凱（左）和商人史佩弗（右）。

《中國環球電視網》沒有回應《CNN》詢問成蕾被拘留一事，中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上也表示，不會提供任何具體消息，「中國是法治國家」，會依法行事。

中國與世界不睦，守法的外國公民不用擔心？

澳洲和中國近月來衝突不斷，起因於澳洲要求調查COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）的起源，中國因此以貿易要脅，暫停進口部分澳洲牛肉、提高澳洲大麥進口關稅、對澳洲紅酒禁行反傾銷調查。

《ABC》報導指出，澳洲政府在7月曾警告澳洲公民，在中國有被隨意拘留的風險，當時中國稱之為假消息，並表示「守法的外國公民不用擔心」。但如今看來，倒是一語成讖。

成蕾不是第1位被拘留的中國官媒從業人員。央視著名主播芮成鋼2014年因涉嫌貪腐而被拘留，沒人知道他的命運如何，有報導暗示他被判6年徒刑。《CNN》指出，即使是中國官媒機構的人，不小心也會踩到習近平心中那條大家看不見的紅線，生活就此翻轉陷入混亂。

除了官媒，中國其他記者也因這份職務而被起訴，《CNN》稱「中國至今仍是世界最大的記者監獄」，關押記者數量居全球之首。

《華爾街日報》前駐中國記者方鳳美（Mei Fong）在推特以成蕾為例，點出所有身在中國的外國記者內心疑問：如果1名為「安全的官媒」工作的記者都會被中國政府拘留，「那我能有多安全？」

The question probably every foreign journalist reporting in China is asking: if Beijing can detain a journalist reporting for ‘safe’ CGTN, how safe am I? https://t.co/WYxz81sZuQ — Mei Fong/ 方凤美 (@meifongwriter) September 1, 2020

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：翁世航