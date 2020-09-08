拆遷抗爭不斷，「土地依賴症」迫使地方政府難以擺脫「以地生財」困境

最近幾個月以來，中國社會仍爆發諸多房屋拆遷及土地徵收維權抗爭事件，引發外界關注。

儘管自2020年1月1日起施行新修正《土地管理法》，這被稱為「農村土地制度實現重大突破」，但因中國土地徵收制度尚不完善，導致徵地誘發社會維權抗爭可謂是層出不窮。

面對中國社會快速城市化和工業化開發快速侵蝕農地，2008年國務院通過《全國土地利用總體規劃綱要（2006-2020年）》，劃定「18億畝耕地紅線」的耕地佔用底線，中國土地徵收制度也號稱為幾乎是全世界最嚴格徵收制度。然為何土地徵收及房屋拆遷所引發公眾維權抗爭事件，仍是層出不窮呢？

地方政府土地財政需求與擴張性徵地行為相關聯，形成「土地依賴症」

中國公眾為土地徵收而進行集體抗爭事件，引發國際社會矚目，屢見不鮮的抗議事件凸顯「農村土地集體所有制」下隱藏的貪腐、官商勾結及土地財政需求等弊端。

「土地財政」是地方政府財政收入主要來源之一，約佔地方政府預算60％至70％；透過土地徵收、出讓獲取土地稅收及租金、融資等收入，實現城市化擴張需要土地。換言之，土地財政凸顯地方政府往往假借「公共利益」為名，徵收集體所有土地為國有土地，藉征收土地改變性質，再高價賣給開發商，從而形成政府的重要收入。

在中國政府預算體系中，2019年土地出讓金佔政府性基金收入的比重達到68％，是政府收入的重要來源。根據統計測算，一線城市「土地財政」依賴度處於較低水平，但2018年依賴度達到59％；二線城市依賴度最高，2018年依賴度達到93％；三四線城市依賴度提升最快，2018年達到82％ ；二線城市成為土地市場主要供給區域，三四線城市供給量將快速增加，此不啻顯示無論是那一級城市皆須高度依賴「土地財政」。

而針對2018年土地出讓金前五十城市進行分析，結果發現接近50％的城市「土地財政」依賴度超過1，這顯示地方政府極度依賴「以地生財」。

土地徵收、房屋拆遷引發維權抗爭事件曾出不窮

新《土地管理法》於2020年1月1日實施後，各種各式各樣土地徵收及拆遷事件，仍層出不窮。

據媒體報導，2020年8月23日報導湖南省株洲市民肖芳因800多平米的家被政府強拆、所有財物被掩埋而走上上訪維權之路，不僅無法維權，反遭多次拘留及判刑「擾亂社會公共秩序罪」。

7月報導官商勾結強占土地， 河北興華鋼鐵有限公司（下簡稱鐵廠）為擴大廠區，聯合上團城三街村委會用「以租代徵」的手段強占村裡百餘畝基本農田；以「妨礙公務」的罪名刑事拘留75天。高豔蘇在中共國家信訪局外被當地村委會、派出所、鄉鎮管信訪的10個人員攔截。

同7月報導還有河南省洛陽市劉富村的拆遷案，當地政府升級強拆手段，百人拆遷隊半夜進村，動用棍棒、盾牌、胡椒噴霧和消防水槍等手段驅趕反抗村民。3月報導2019年以來各地政府大搞所謂「整治違建別墅運動」，因此北京市政府將強拆小產權房作為一項重要的行政任務，自2019年以來公布108個在北京郊區強拆項目的名單，已經拆除27個。

上述報導顯示，許多公眾土地遭到強制徵收及房屋強迫拆遷不勝枚舉。

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新《土地管理法》修訂內容：界定公共利益、規定補償、提升土地利用價值

2014年由中國國務院領軍進行土地清查行動，審計對象由省至縣，主要針對2008年至2013年五年內的土地出讓金收支、土地徵收、儲備、供應、整治、耕地保護及土地執法情況進行審計。

若干地方政府存在「以租代徵」，未經農用地轉用審批，通過租用農村集體農用地進行非農業建設，擅自擴大建設用地規模；「先徵後退」，先徵稅再部分退稅及「違規發證」等違規問題。地方政府可以透過「城鎮化」將土地「國有化」，允許農民只擁有土地使用權，地方政府擁有所有權可以徵用、出讓土地，導致強征強拆具有合法性及合理性。尤其拆遷及土地徵收引發維權抗爭事件，幾乎佔群體性事件的一半以上。

針對上述土地徵收引發公眾抗爭，2020年新公布實施《土地管理法》修改，一般認為對緩解維權抗爭具有作用。

該法的修訂重點包括第四十五條針對土地徵收的「公共利益」作出界定，明確因軍事和外交、政府組織實施的基礎設施建設、公益事業、扶貧搬遷和保障性安居工程以及成片開发建設等六種情況確需要徵地，逐項列舉出符合公共利益的情形，可依法實施徵收。避免既往「不確定性法律概念」，導致擴大土地徵收的範圍。明確化「公共利益」內涵，可以減縮土地徵收範圍；預防與限制地方政府濫用徵收權力、保障農村集體經濟組織和農民的土地權、減少土地資源的浪費。

其次，依據第四十八條規定徵收土地應當給予公平、合理的補償，應當依法及時足額支付土地補償費、安置補助費以及農村村民住宅、其他地上附著物和青苗等的補償費用，並安排被征地農民的社會保障費用。新法不僅改變過去以土地徵收原用途來確定土地補償，以「年產值倍數法」確定土地補償費和安置補助費；且在原土地補償費、安置補償費、地上附著物基礎增加農村村民住宅補償和社會保障費，從法律上提高對被徵地農民補償費。

最後，集體經營性建設用地入市，提升土地利用價值。新《土地管理法》破除集體經營性建設用地進入市場的法律障礙，允許集體經營性建設用地在符合規劃、依法登記，並經本集體經濟組織三分之二以上成員或者村民代表同意的條件下，通過出讓、出租等方式交由集體經濟組織以外的單位或者個人直接使用。

集體經營性建設用地直接進入市場流轉，既提高土地使用效率，也加速農村向城鄉一體化轉型。這為農村集體土地入市掃清法律障礙，將近幾十兆美元的土地財富被激活、釋放。

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現行的中國土地矛盾困境，恐怕無法只靠修法全面遏制

2020年來中國地方政府強制拆遷及土地徵收的案例，仍層出不窮；尤其遭逢新冠疫情肆虐，更加重地方政府財政負擔，「土地財政依賴癥」迫使地方政府難以擺脫「以地生財」困境。

儘管依據新《土地管理法》在土地徵收方面規定，已更為明確化「公共利益」界定，及解決農村集體經營性建設用地並無法與國有建設用地同等入市、同權同價問題。然地方政府仍往往依據2008年通過《城鄉建設用地增減掛鉤試點管理辦法》，仍可透過「合村併居」、「拆除小產權房」等方式，將農村原用於蓋房子的土地復墾為耕地，釋放出城鎮建設用地指標。

根據《城鄉建設用地增減掛鉤試點管理辦法》第十六條規定：「確需徵收的集體土地，應依法辦理土地徵收手續。通過開展土地評估、界定土地權屬，按照同類土地等價交換的原則，合理進行土地調整、互換和補償。根據「依法、自願、有償、規範」的要求，探索集體建設用地流轉」。

另第十七條規定：「項目區選點布局應當舉行聽證、論證，充分吸收當地農民和公眾意見，嚴禁違背農民意願，大拆大建；項目區實施過程中，涉及農用地或建設用地調整、互換，要得到集體經濟組織和農民確認。」、「建新地塊實行有償供地所得收益，要用於項目區內農村和基礎設施建設，並按照城市反哺農村、工業反哺農業的要求，優先用於支持農村集體发展生產和農民改善生活條件。」

然而，依據上述辦法規定，卻無法杜絕諸多違法徵收土地產生公眾抗爭問題。

首先，地方政府仍有片面追求增加城鎮建設用地指標的傾向，包括在增減掛鉤試點中重建新、輕拆舊、重城鎮、輕農村單一解決城鎮建設用地供需矛盾的傾向；少數地方突破土地利用年度計劃控制、片面追求增加城鎮建設用地指標等偏差；實施過程中脫離发展實際、侵害農民土地利益等各類違法違規行為。

其次，地方政府以各種名義擅自開展土地置換等行為，在試點之外，以各種名義開展城鄉建設用地調整使用，擅自開展建設用地置換、覆墾土地周轉等「搭車」行為，違規擴大城鎮建設用地規模。此外，地方政府往往突破掛鉤周轉指標設立掛鉤項目區，項目區跨縣級行政區域設置，循環使用周轉指標。

最後，地方政府盲目大拆大建和強迫農民住高樓。地方政府並未尊重農民意願及考慮農民實際承受能力，不顧地方經社條件盲目推進、大拆大建，在農村地區盲目建高樓、強迫農民住高樓。同時，地方政府開展增減掛鉤試點，涉及土地調整互換使用，仍未征得農村集體組織和農民同意。

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由於受到疫情波及，中國地方政府所依賴「土地財政」收入略有下降，這可能進一步會加速地方政府為獲取「土地財政」，而進行擴張性徵地動機與行動。土地徵用及房屋拆遷均會創造GDP與地方稅收，根據估算平均出讓一畝地為地方政府創造30-50萬人民幣的收益。基於土地財政巨大利益驅動，地方政府往往選擇大量擴展建設用地規模，剝奪農民土地合法權益；且在徵收過程中產生不當政商利益關係網絡或利益共同體。

中國政府在2020年1-4月土地和房地產相關稅收中，共獲契稅1766億元，同比下降11％；土地增值稅1920億元，同比下降7.7％；房產稅991億元，同比下降7.7％；耕地占用稅373億元，同比下降12.7％；城鎮土地使用稅741億元，同比下降10％。總體而言，土地相關財政稅收因新冠疫情而有所往下調降。

由於全中國公共財政收入中，稅收收入超過80％受疫情減損，一二季度稅收收入或下滑，因此土地出讓金可能將成為後續補充地方政府公共預算支出之重要渠道。就此而論，即使2020年初通過新《土地管理法》，短期內要克服地方政府「土地財政」需求及消弭公眾維權抗爭事件，皆屬緣木求魚不易之事。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航