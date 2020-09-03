從佛洛伊德到布雷克，美國警察為何對黑人一再「致人於死」？

在前天，美國又再度發生警察對手無寸鐵黑人民眾開槍的事件，而這起事件再度造成民眾上街遊行抗議，希望藉由公民的發聲來要求整個社會，尤其是政府來正視這一再發生的問題。

今年5月，才剛發生黑人男子佛洛伊德遭警方壓制，最後身亡的悲劇，當時造成美國多地民眾上街抗議，還造成不少流血衝突，但在這個事件不久後的前天，竟然又發生了一樣是警察執法過當的問題，而被執法過當的主角一樣是黑人男性，這又再度激起了種族歧視的爭議，除了上街抗議外，像NBA、MLB等多場賽事或是球員選擇罷賽來表達不滿，希望藉由這些行動來對政府造成壓力。

整個執法過當的過程也有被路人給拍攝下來，很多人看了表示說是因為這名黑人男性布雷克（Jacob Blake）不願意乖乖接受警方盤查，甚至還疑似要從車內拿武器攻擊警方，所以警方才會開槍，而這樣的說法實在是讓人難以認同。

正常的狀況下，警察若無正當理由，認為這個路人很可疑就直接要求盤查看證件等，其實是一種不恰當的行為，雖然有法律依據，但若這樣的行為被無限上綱去行使，那就等同是侵害到人權及人身自由，而布雷克雖然拒絕盤查，但這樣的行為難道是個讓警方開槍的理由嗎？

第二點，有人認為布雷克想從車上拿武器反抗，所以警察開槍防衛很正常，然而，布雷克在打開車門要進車的瞬間，就被警方抓住並開了七槍，他對警察並未作任何反抗或是攻擊行為，就被開槍「執法」，這點實在是難以接受，而假如警察是為了保護自己或是警告布雷克，也不應該開到「七槍」這個開槍數，基本上就像是要致人於死，更何況是近距離開槍。

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

而這些問題的發生，都沒有一個正常的理由，因此才會被大家認為是警察對於非裔或拉丁裔的種族歧視，認為他們會有可能犯罪或是有武器會反擊，這樣的猜測都是不合理的，法律上有無罪推定原則，在毫無證據的情況下，不能因為個人的背景或是自身的懷疑就認定一個人有罪。

而哈佛大學就曾有教授研究統計過，非裔及拉丁裔民眾遭受到警方暴力的比例比白人多了50%，就算是已經沒有抵抗，由警方掌控的情況下，仍有接近20%的非裔拉丁裔民眾被以暴力對待，從多數數據而言，可以看出在美國的非裔拉丁裔族群的確是有受到種族歧視，甚至因此受到警察暴力。

雖然大家都在抗議都在發聲，但類似的事件卻是層出不窮，這次被開槍射擊的布雷克雖未死亡，但卻可能面臨下半身癱瘓，而他其實才29歲，可能比多數看到這篇文章的人們都還年輕，他還是三個孩子的父親，事發當下，孩子們就看著自己的父親遇害，對他們來說內心是多麼害怕及無助。

而這樣的恐懼，有沒有可能造成之後相互仇視的根源，而這一切就會這樣無限循環下去，沒有盡頭。

Photo credit: AP / 達志影像

儘管我們不在美國，但我們都是人，都是世界的一份子，用彼此尊重、了解來替代歧視及暴力，是我們大家都應該努力的目標，雖然我們並不是非裔拉丁裔，但其實身為亞裔的我們，在很多國家地區也常常遭到歧視，例如這次武漢肺炎的疫情，更加深了對亞裔的歧視與異樣眼光，因此，為種族歧視發聲，不只是為了非裔拉丁裔族群，同時也是在為我們自己努力。

沒有任何一個人會希望自己遭受到不平等的看待，每個人的相處都應該建立在平等的地位上。

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本文經黃靖芸律師。生活法律沙龍授權刊登

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航