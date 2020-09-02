校園成「間諜招募」溫床？川普考慮限制中國留學生赴美、2020年前關閉所有孔子學院

（中央社）中國籍研究員在美竊取機密事件頻傳。美國國務卿蓬佩奧昨（1）日接受媒體訪問時表示，總統川普致力阻止類似事件再發生，目前正慎重考慮限制中國學生或研究人員赴美。

美國司法部8月28日宣布，在美國維吉尼亞大學從事研究的34歲中國公民胡海舟（Haizhou Hu，音譯），被控非法入侵電腦並竊取商業機密，25日在芝加哥海爾國際機場準備登機飛往中國時，遭到逮捕。

就在同一天，司法部也表示，29歲的加州大學洛杉磯分校（UCLA）中國籍研究員關磊（Guan Lei，音譯），涉嫌傳輸敏感的美國軟體或科技資料到中國國防科技大學，已遭到拘捕並加以起訴。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月1日接受「早安國家廣場」（Mornings On The Mall）廣播節目訪問，被問及相關案件時表示，中共已竊取價值數千億美元的智慧財產權，導致美國損失數萬、甚至數十萬個工作職缺。

蓬佩奧指出，中國透過網路或是在美國研究機構內的中國籍人員，來竊取資訊。川普致力於阻止類似情事再發生，這也是數十年來，美國政府首次嚴肅看待中共帶來的資訊竊取威脅。

節目主持人接著追問，若直接透過制裁，在未來特定幾年禁止中國學生或研究人員赴美，是否能更輕易並快速解決問題。

蓬佩奧表示，針對川普正在評估的決策，他不想搶在總統宣布前透露太多細節。他強調：「並非每位在這（美國）的中國學生都是為中國共產黨工作，或是聽命於他們，但這確實是總統川普正在慎重考慮的事。」

蓬佩奧透露，未來幾週或幾個月，外界將會看到更多相關作法。

為了確保美國國土安全，川普5月29日就曾宣布，暫停具中國軍方背景、想進入美國求學或從事研究的中國人士入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權，來強化解放軍現代化能力。

蓬佩奧：盼2020年前關閉美境內所有孔子學院

中美之間日益緊張的關係已經蔓延到學術領域。

蓬佩奧在9月1日接受「福斯財經新聞網」（Fox Business Network）訪問時表示，他希望中國設在美國大學校園內的孔子學院能在今（2020）年底前全數關閉。

「我認為所有人都看到了與它們（孔子學院）有關的風險。」蓬佩奧指責這些由中國政府資助的孔子學院，意圖在美國校園內招募「間諜和合作夥伴」。他說：「我認為這些機構本身也自知，我希望我們能在今年底前把它們全數關閉。」

蓬佩奧8月將孔子學院美國中心（Confucius Institute U.S. Center, CIUS）列為「外國代表機構」（foreign mission），認定為「推動北京全球宣傳及惡意影響力的實體」。國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）當時說，政府沒要趕走美國校園內的孔子學院，但美國大學應「嚴格檢視」這些孔子學院的所作所為。

中國在全球162國家（地區）設立了541所孔子學院，不過近年來不少學校指責中國官方透過孔子學院滲透校園，紛紛關閉，美國一共有53家已經關閉或正在關閉的孔子學院。根據非營利組織「美國全國學者聯合會」（National Association of Scholars）統計，截至今年8月底，美國共有67所孔子學院，其中58所設在美國大學。

美國大學驅逐公費留學生，北京譴責：污名化中國學生

美國北德州大學（University of North Texas）日前宣布，終止與「中國國家留學基金管理委員會」的合作關係，已要求15名中國公費研究員在30天內離開美國。

這些研究員不得進入北德州大學的電郵、伺服器等設備，要再次進入校園，也必須經他人陪同。

目前未知北德州大學為何終止合作關係，校方僅表示，這項決定只限接受該特定機構資助的15名訪問研究員，而不影響在這所大學註冊和就讀的任何學生。北德州大學仍歡迎世界各地的訪問學者，包括來自中國的訪問學者。

而中國外交部發言人華春瑩9月1日則痛批，美國極端反華勢力處心積慮對中國留學生污名化，該事件是美國破壞中美人文交流的又一例證。

華春瑩說，長期以來，中國留學生和學者為美科技創新和經濟發展作出了重要貢獻。 美方有關數據顯示，中國在美留學人員佔在美全部留學生總數的1/3，每年給美國貢獻的價值超過150億美元。

「但令人遺憾的是，一段時間以來，美國內一些極端反華勢力出於個人政治私利和打壓、遏制中國發展的戰略需求，處心積慮編造無數謊言對中國留學人員進行污名化和妖魔化，以莫須有的罪名，甚至動用司法力量，惡意打壓中國在美留學生。 我不知道在這樣的情況下，還有多少中國家長能夠放心把自己的孩子送去美國讀書？」

根據美國國際教育協會（IIE）， 在2018/19年度，中國連續第十年成為美國最大的國際學生來源，有36萬9548名中國留學生（占33.7%），高於印度留學生（20萬2014人，占18%）與南韓留學生（5萬2250人，占5%）。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範