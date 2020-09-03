大膽島戰役70周年：在兩岸對峙的緊張時空，堅守反共最前線的英雄島

民國39年7月26日，共軍突襲與廈門近在咫尺的大膽島，伺機再攻占大、小金門，最後進逼台灣。大膽島戰役中，國軍以寡擊眾，殲滅共軍，穩固台海局勢，自此打消共軍登島進攻金門的念頭，而共軍也改以長期砲擊金門與周圍外島。大膽島為金門前哨站，國軍堅守崗位，讓共軍無法越過雷池。今年，適逢大膽島戰役七十周年，就讓我們透過國家檔案，揭開這座前線軍事堡壘的神秘面紗。

大膽島原名大擔島，在行政上隸屬於福建省金門縣烈嶼鄉管轄，是福建省海外的一座小島，面積約0.79平方公里，地理位置在小金門西南方，距離金門12公里，離廈門僅4.4公里，其南方還有二膽島（圖1）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：大膽島地理位置

民國（以下同）38年10月24日，共軍在蓮河、澳頭等地集結一萬多人部隊，展開夜襲金門行動，卻因氣候條件不佳、缺乏船隻，又遭到國軍英勇抵抗，最終以全軍覆沒收場，苦嘗國共戰爭以來最嚴重的敗績。戰爭結束後，中共檢討失敗因素，為了完成攻奪金門的目的，繼續在東南沿海部署軍隊，加強渡海作戰訓練，構築砲兵陣地，伺機再揮兵前進金門。

至39年7月初，共軍觀察國軍相繼撤離駐防舟山群島、海南島軍隊，評估台灣已失去南北屏障，正是再出兵金門的好時機，即刻加強廈門附近軍隊操練，集結各地大小船隻，計劃先打下距離沿海較近的大膽島、二膽島，再奪取小金門、大金門，封鎖台灣海峽，澈底消滅國軍勢力，最後完成攻占台灣的目標。

中共第三野戰軍29軍86師258團根據偵察情報消息，預估大膽島只有駐防二連的兵力，約莫近300人，受到舟山群島、海南島軍隊撤退的影響，情緒極為低落，可能隨時撤離，為把握有利時機，決定撥調五個連部隊合力進擊，憑恃人數優勢穩操勝券，一舉攻克大膽島，瓦解金門軍心士氣。

25日，258團集結第二營（含三個步兵連與一個機槍連）及第一營所屬一個步兵連，總計五連700餘人，齊聚廈門，蓄勢待發。26日下午6點，共軍從廈門搭乘船隻啟航，後方砲兵陣地頻繁射擊小金門海域，掩護船隻前進。依據作戰計畫，共軍第一線部隊部署二連兵力，乘坐六艘機帆船直搗大膽島，正面攻擊國軍，又配置一連兵力緊隨後方適時增援。其餘的兵力以兩排作為進攻主力之預備隊，另一連則從島嶼側邊發動攻勢，分散國軍的注意力。

258團遣派五連兵力航向大膽島，部隊最前方是一艘領航船，裝設燈光照射後方，引領船隻前進，避免國軍發現行蹤。未料天公不作美，船隻出航後在海面上遇到強風大浪，打亂航行路線，延遲登島時間，以致無法獲得後方砲火有效支援。大膽島與廈門近在咫尺，國軍早察覺共軍有備而來，鑑於駐防軍隊單薄，選擇做好掩蔽、守株待兔，俟共軍登岸再給予致命一擊。

當日海面氣候不佳，共軍先鋒部隊200餘人登岸時身體暈眩不適，攜帶的武器裝備也受潮而未能有效射擊，立刻遭到國軍反制。歷經一番戰鬥，共軍先鋒部隊被迫棄械投降。在先鋒部隊登島之際，國軍便集中火力砲轟海面船隻，阻斷增援部隊，不僅達到殲敵於水際的目的，更意想不到擊毀共軍最高指揮官團部副參謀長李桂生的坐船，讓軍隊陷入群龍無首、自亂陣腳的狀態（圖2）。約凌晨5點鐘，200餘名從旁側擊的共軍已突破封鎖線，占領許多軍事據點。國軍以部分兵力監視共軍海面動態，在9時又擊潰增援的一個步兵連，其餘兵員全面圍攻在島上的敵軍，在接近中午時分澈底擊潰共軍，獲得戰爭的勝利。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：共軍兵敗大膽島

國軍在大膽島戰役克敵機先、以寡擊眾，俘虜共軍169人，擊斃500餘人。雖然該場戰役規模不大，雙方參戰人數不多，但意義深遠的是國軍再次全面重挫共軍渡海作戰，使得大膽島聲名大噪。未久，中共捲入韓戰，抽調軍隊兵援北韓，稍緩大膽島緊張氣氛。42年7月，韓戰結束，共軍又在東南沿海部署重兵，準備伺機而動。

只是受到前揭金門戰役、大膽島戰役失敗的影響，共軍未敢再輕易發動渡海作戰，轉以砲擊外島方式為主，又以兩次台海危機最受矚目。43年9月3日凌晨，中共在廈門等地砲擊大、小金門與大、二膽島，掀起第一次台海危機。最初5小時內，中共發射6,000餘發砲彈，在往後半個多月仍有零星砲火。大膽島鄰近廈門，首當其衝成為砲轟的目標。

47年8月23日，中共以更大規模砲轟大、小金門與大、二膽島，釀造第二次台海危機，至10月5日約有40餘萬顆砲戰落在島嶼上，以落彈數目和土地面積比例來看，大膽島遭砲擊程度最嚴重，但在花崗岩堡壘的守護下依然無恙，國軍傷亡極微。10月5日後，中共採取單打雙不打策略，逐步減緩攻勢，直至68年停止砲擊。

值得注意的是，在第二次台海危機期間，美國雖允諾以軍事協助大、小金門，抵禦共軍襲擊，但部分人士認為大、二膽島並無軍事價值，尤其這兩座島嶼緊鄰廈門，地理位置曝露無遺，經常遭共軍無預警攻擊，建議撤離軍隊。倘若共軍出兵強占，可利用部署金門的重砲驅離，以保持控制狀態（圖3）。

政府評估大膽島易守難攻，若是聲明放棄，中共將少數民眾移往島嶼，屆時國軍以重砲轟擊，將被指控屠殺無辜罪名。更嚴重的是，放棄大膽島無異將折損國軍士氣，也讓大、小金門以及台灣、澎湖深陷共軍侵奪的緊張氛圍。最後，政府決定秉持寸土必守的原則，堅持守護大膽島。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：美方建議國軍撤離大膽

在兩岸對峙的緊張時空，大膽島堅守反共的最前線，政府為應付共軍無預警的偷襲，先後在島嶼外圍布置防禦性水雷，阻遏對方船隻逼近。國軍守衛大膽島必須提高警覺，常以望遠鏡瞭望四周海域，查探一有異狀即通報警戒。國軍弟兄們也總是全副武裝，頂著烈日落實軍事演練，保持最佳戰鬥力。

在中共猛烈砲火攻擊下，大膽島建築、交通設施與防禦工事常有毀損。國軍除了堅守軍事崗位，適時強化軍事堡壘設施，也必須投身修繕建築與城牆（圖4），以及維持島上鐵道、公路運輸系統的暢通，全面鞏固英勇國軍將士的安全。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：國軍修築擎天門城牆

除了與中共武力對峙，大膽播音站也是外島向大陸地區心戰喊話的重要基地。早期播音室入口旁，刻寫著「開闢精神戰場，共鳴喚起新聲」字樣，外面覆有堅硬岩石，若沒有門口字樣，很難發現是一個播音站。相類似的反共口號、激昂標語在大膽島隨處可見，最令人印象深刻的是第二次台海危機期間，行政院政務委員蔣經國冒險登臨大膽島，惕勵守軍人員，親自題寫「大膽挑大擔，島孤人不孤」（圖5）註。後來，這些字句轉製成看板，高掛在大膽島碼頭兩旁，見證這座英雄島在兩岸對峙期間的歷史刻痕，令人肅然起敬。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖5：蔣經國題寫的島孤人不孤

大膽島在兩岸對峙的緊張時期，承受數以萬計的落彈，被稱為「前線中的前線，離島中的離島」。近年來，隨著兩岸關係的演變，大膽島褪去軍事肅殺之氣，豐富多樣的戰地史蹟也成為珍貴文化資產。108年3月起，大膽島開放觀光，正式對外揭開島嶼神秘面紗。國家發展委員會檔案管理局典藏珍貴國家檔案，無論您是否有機會到訪大膽島，不妨利用國家檔案資訊網蒐整資料，探尋英雄之島的重要戰役事蹟。

註釋：41年，國防部總政治部主任蔣經國在大膽島戰役後，前往島嶼視察，為激勵英勇國軍，題寫「有大膽者，方能負雪恥復國之大膽！」字句。47年底，時任行政院政務委員蔣經國在第二次台海危機期間，冒險登臨大膽島，親自寫下「大膽挑大擔，島孤人不孤」，惕勵守軍人員。在此之後，原大擔島也易名為大膽島。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航