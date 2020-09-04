新地緣炸彈：土耳其在黑海發現天然氣，只會加劇與鄰居們的衝突對立

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在今（2020）年8月21日大動作召開記者會，宣布於黑海的Tuna-1區域（此處的tuna在土耳其語指多瑙河「Danube River」，而非英語中的「鮪魚」）發現320 bcm（billion cubic meters，十億立方公尺）的天然氣（註1），是黑海至今發現最大量的天然氣，艾爾多安還表示，這次發現完全是土耳其的努力，沒有依賴任何他國資源或幫助。

艾爾多安也指出，這項發現的重要幕後推手，包括財政部長阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak，他也是艾爾多安的女婿）以及能源部長唐梅茲（Fatih Donmez）；其中，阿爾巴伊拉克在2018年接任財政部長以前，於2015年至2018年間擔任能源部長，並在任內開始積極推動土耳其在自然資源上的開採行動。

由於土耳其在能源供給上無法自足，多年來的能源進口，導致貿易赤字，阿爾巴伊拉克在這場記者會中指出，這次的重大發現，可望使該國在能源進口上由赤字轉盈餘。

能源部長唐梅茲則指出，這次發現的天然氣質量極高，很可能有助降低開採經費。

艾爾多安表示，預計在2023年、即土耳其建國100週年時，該國就可以開始使用這次新發現的天然氣；他強調，土耳其會繼續在黑海及東地中海進行能源鑽探及開採，直到土耳其成為天然資源出口國。

消息一出，部分評論者認為，艾爾多安在記者會中提及的願景，或許太過樂觀，他們質疑，此一發現對土耳其高度依賴進口的能源及國內經濟問題，究竟能有多少實質且即時的幫助；然而，把時間線拉長，綜觀土耳其近年的能源政策，不難發現，安卡拉當局早已意識到該國在能源上的貧乏，因此長期以來設法進行開採、並利用該國獨特的地理位置，試圖建立某些優勢，以在區域能源政治上保有一些實力。

土耳其能源現況

土耳其的能源需求除了國民日常家用以外，還來自近年蓬勃發展的製造業，如汽車、汽車零件、家用電器、服飾、甚至國防工業等，這些產業逐漸讓土耳其成為重要的出口國，主要的出口國包括德國、英國、義大利、伊拉克、美國等。境內貧瘠的石油及天然氣，導致該國在能源上高度仰賴進口（註2）。

在能源進口上，土耳其最仰賴俄羅斯，近年來也逐漸仰賴亞塞拜然與伊朗。

自1990年代以來，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）就是土耳其的主要天然氣供應來源，提供境內將近50％的能源需求；2005年，土耳其成為俄羅斯第二大天然氣出口國，僅次於德國。

在能源供給上高度依賴俄羅斯，讓土耳其在土俄雙邊貿易及外交等事務上佔下風；此外，土耳其與俄羅斯的天然氣合約，有高達80％採用無條件支付契約（take-or-pay）模式，即當土耳其因為需求減低而無需購買天然氣時，仍需負擔部分費用。

安卡拉當局很早便意識到該國在能源上對進口、特別是俄羅斯的依賴，因而不斷尋求替代方案；如積極開採自家的天然能源，並發展包括風力、水電、地熱等可再生能源。

除此之外，土耳其也在能源進口上，設法尋求俄羅斯以外的其他渠道。2020年上半年，土耳其從亞塞拜然進口了5.44 bcm天然氣，是同期最高的天然氣進口源，超越俄羅斯。

同時，土耳其也轉向以相對便宜的液化天然氣（註3）代替管線天然氣；自2018年開始，土耳其國家石油管道公司（BOTAS）及其他幾個私人能源進口企業，都開始轉向販售液化天然氣的賣家購買，包括阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach）、奈及利亞液化石油氣公司（NLNG）、卡達天然氣（Qatargas）、以及幾家美國公司。

這些發展逐漸提高該國液化天然氣進口量的比率；2019年，土耳其進口的液化天然氣僅佔總體天然氣進口量的29％，但今年3月，液化天然氣躍升到52％的總體天然氣進口量；2020年上半年，土耳其進口的管線天然氣較2019年同期下降了22.8％，而液化天然氣進口則上升了44.8％；此外，土耳其從伊朗及俄羅斯進口的管線天然氣，分別較2019年同期下降了44.8％及41.5％；且在4月至6月間，土耳其並未從伊朗進口任何天然氣（註4）。

最後，土耳其也在能源進口及儲存設備上下功夫，包括擴大儲存容量、增建浮動儲存和再氣化裝置（floating storage and regasification unitsFSRUs），這些設備能夠讓土耳其在天然氣價格較低時買進，在用量高峰、如冬季時再行使用。

有鑒於安卡拉當局在能源政策上採取的種種措施，俄羅斯天然氣工業股份公司的土耳其市場逐漸萎縮，從2017年的52％，到2018年的47％，降至2019年的33％。

就算土耳其無法在短短幾年內，開始使用該國在黑海發現的天然氣，這項發現仍意味著，土耳其接下來幾年，在與天然氣進口國進行續約談判上，勢必增加些許議價的空間（註5）。

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土耳其黑海天然氣：經濟內憂的希望？

本文開頭提及，土耳其預計在2023年，就會開始使用這次在黑海新發現的天然氣；若該時程表成真，屆時土耳其將能夠應付7％的天然氣內需量；對於向來在能源上高度依賴進口的土耳其來說，能供應7％的能源內需不容小覷。

唱衰的觀察家則表示，土耳其所發現的黑海天然氣儲量最多能供給土耳其7年的需求，而且3年的開採期限有些太過樂觀；此外，在鑽探上經驗較豐富的土耳其，缺乏純熟的開採技術，勢必得與西方能源企業合作，向他們取經，才能順利進行開採。更甚者，後續的開採經費及開採率等因素，也都會影響土耳其是否能從黑海天然氣獲利。

最後，土耳其國內近年來面臨各種經濟問題：2018年，土耳其爆發貨幣和債務危機，導致該國貨幣里拉（lira）貶值、高通膨、經濟萎縮等。新冠肺炎於今年上半年在全球爆發後，更讓土耳其的經濟問題雪上加霜，除了旅遊業瞬間蕭條，通貨膨脹與失業率更是居高不下。

種種經濟及其他內政問題，開始激起部分民眾、特別是年輕族群，對艾爾多安政府的不滿（註6）。有些觀察家認為，艾爾多安政府大動作宣布黑海天然氣的新發現，是試圖轉移部分民眾對經濟等問題、及下文將提及的東地中海緊張情勢的不滿情緒；但此一發現本身並不會在實質上對土耳其的經濟問題有即時的助益，更不會減緩東地中海的緊張情勢。

土耳其的區域能源政治

確實，土耳其此次在黑海的新發現，在實質上能對該國經濟與能源內需有多少幫助，仍有待觀察。但是，縱觀安卡拉當局近年來在區域能源政治上採取的各種行動，不難看出，艾爾多安政府試圖突破土耳其在能源議題上面臨的限制，以確保土耳其在區域能源政治上能更加有所作為，甚至成為區域能源運輸及輸出的大國。

儘管在能源上長期依賴進口，土耳其的地理位置卻讓該國在能源進出口上，扮演獨特的角色：地處能源出產大國（俄羅斯、中東及南高加索多國）及能源消費大國（歐盟各國）的樞紐，讓土耳其成為重要的能源運輸過境國。這意味著土耳其不僅從能源運輸過程中獲利，也是該區多國在能源運輸協議上，不可獲缺的考量點之一。

土耳其在黑海發現的天然氣，若在實質上有助該國解決能源依賴進口的困境，那麼黑海周圍的許多國家，也可能會對黑海天然氣勘探寄與厚望；另一方面，土耳其與長期的能源進口夥伴俄羅斯後續的關係變化，也可能影響其他在能源供給上依賴俄羅斯的鄰國，如保加利亞及希臘等。

除了在黑海開採天然氣，土耳其在東地中海的勘探與開採，也在近年來引發諸多爭議，特別是由於該國與賽普勒斯、希臘之間的爭端（註7）。今年8月10日，土耳其派遣一艘勘探船協同軍艦前往有爭議的東地中海海域，隨後宣布將在當地進行地震勘測、即油氣勘探的先驅行動直到9月12日，此舉立即被希臘視為挑釁。8月11日，土耳其外交部長加碼表示，將在8月底前發給在東地中海的鑽探執照，導致希臘請求歐盟外長召開緊急會議。

一個可能的發展是，土耳其基於在黑海的新發現，更自覺有立場向東地中海鄰國施壓，試圖迫使長期以來排擠土耳其的周邊諸國，意識到他們必須將土耳其及其支持的北賽普勒斯政權，視為區域能源開發上可能的夥伴。

目前看來，在東地中海能源爭議上，安卡拉當局確實在言語及行動上，維持一貫的強硬態度（註8）；不過在向希臘及歐盟「放話」之餘，土耳其外長也在近日表示，願意與希臘進行對話，透過協商發展出能公平地分享東地中海資源的模式。

註釋

參考資料

Bechev, Dimitar. 2020. "Turkey's Plans to Become a Regional Energy Giant Just Got a Boost." Foreign Policy August 28.

Bilgin, Mert. 2015. "Turkey's Energy Strategy: Synchronizing Geopolitics and Foreign Policy with Energy Security." Insight Turkey 17(2): 67–82.

Biresselioglu, Mehmet Efe. 2019. "Clashing Interests in the Eastern Mediterranean: What about Turkey?." Insight Turkey 21(4): 115–134.

Daily Sabah. 2020. "Turkey Finds 320 bcm of natural gas in Black Sea, Erdogan Announces." Daily Sabah August 21.

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航