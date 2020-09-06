《倫敦腔》：警察的叮嚀值得記上一筆，「不要闖紅燈，這裡不是倫敦」

文：白舜羽、魏君穎（以下分別簡稱A、W）

A：連帽長衫（Hoodie）

Hoodie指的是連帽長衫，倫敦街頭的青少年超愛穿，前陣子我也自以為年輕買了一件，發現真的是種很舒服的打扮。尤其是這兒常滴個幾滴雨就繼續維持陰鬱，撐傘也不是，不撐也不是，把帽子套上就解決了，非常實穿。然而衣服從來就不會只是衣服，這種穿著也是某種「問題族群」的印記。

一位朋友曾經在等公車時看著穿連帽長衫的黑人快步走近，手從口袋貌似要拿出什麼東西，她下意識把自己的手機抓緊，結果只見那人拿出汽車遙控器往路旁的奧迪跑車嗶嗶兩聲，帥氣揚長而去，她事後想來覺得有點尷尬。

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這種印象並非憑空而來，二○一一年倫敦騷亂發生時，連帽衫、長垮褲、運動鞋加上圍住口鼻的方巾大致上就是基本配備。連帽長衫於是變成某種「危險族群」，甚至有些購物中心與學校是禁止這種穿著的。這些小屁孩似乎隨時準備

來幹一票一樣，但事實真的如此嗎？早在二○○六年，時任保守黨黨魁、前英國首相卡麥隆（David Cameron）就說：「連帽長衫是在街頭隱形的方式，在危險環境中的最佳選擇是默默混入人群，不要強出頭。」後來英國政壇還為了他到底有沒有說過要「擁抱街頭族」（Hug a hoodie）而熱議了一陣子。這些街頭族的生活往往非常沒有保障，幫派、毒品與暴力是生活的基調，也許出身東倫敦的迪利．瑞斯可（DizzeeRascal）在奧運上的一曲〈瘋狂〉（Bonkers）便道出許多無奈，直指暴力與毒品是人生基調。

倫敦騷亂爆發時，許多政治人物與媒體都強烈譴責這種毫無理性的投機與劫掠。甚至有人開始訕笑左翼分子已無法為這些行為辯護。畢竟跑去搶液晶電視跟昂貴的運動鞋，或是燒便利商店與公車，到底跟生存焦慮或原本的反警察種族歧視訴求有什麼關連？

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但我覺得很有意思的事情是，吵完以後不管是學界或媒體都沒有放棄這個話題。ESRC（相當於社會科學類的英國國科會）做了一個專題，集結各領域的相關研究；BBC 做了一系列紀錄片，報導施暴者與受牽連的人之後的生活。

我想我要說的是，這世界永遠不缺不平等，永遠不缺弱勢，永遠不缺我們看不順眼的人，更不缺的是跟我們生活經驗截然不同的人。我得承認我看到穿著連帽長衫的青少年朝我快速走來還是會警戒一下，看到遊民跟我要錢還是不見得

會給。但能怎麼樣呢？這些人在可預見的未來並不會憑空消失，不去試圖理解他們，只想用水柱把他們沖走，想讓自己周遭眼不見為淨，似乎不是一條可行的路。試圖理解不代表能理解，不代表認同，甚至不代表接受，但總是善意的第一步。如果連第一步都走不出去的話，共同生活的多元社會只是某種遙遠的幻想吧。

W：任意穿越馬路（Jaywalking）

英國行車方向與台灣相反（是說，全世界也沒幾個是靠左走的國家吧！），所以過馬路時我都異常小心，地上寫說看左我就看左，看右就看右，有時要兩邊一起看。如果有那種可以按下去等人行綠燈的路口，我一定會乖乖等。因此，看著旁邊高頭大馬的阿多仔橫越馬路，我都會心裡暗啐：「你把馬路當自己家啊？！」尤其是人多車多的倫敦市中心，真不知開車的人怎麼有辦法忍著不按喇叭。

Jaywalking是美式講法，極少在英國聽到。一查之下才知道，原來英國是不罰「任意穿越馬路」的，這倒是印證了我從朋友那裡聽來的都市傳說：某位朋友的朋友去了歐洲某國旅遊，依照倫敦人的習性，就算是紅燈，看左右沒車，他就過馬路了。結果警察在旁邊招招手把他叫去，要他拿證件出來，想必是違反交通規則了。

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這位朋友的朋友乖乖拿出證件，最後有沒有被開單已忘了問，倒是警察的叮嚀值得記上一筆：「不要闖紅燈，這裡不是倫敦。」可見倫敦人的這個習慣遠近馳名。有人說，在倫敦街頭要分辨是不是觀光客，就看他是怎麼過馬路的，那有把握有自信看一看就旁若無車走過去的，八成是當地人。

然而倫敦何其大，也不是每條馬路我都敢隨便走，上回跟朋友去看舞，在大英圖書館附近的主幹道上，我大概差了兩秒沒跟上前面的人，打算過馬路時，就被同行的朋友抓回來，原來綠燈亮了，傍晚尖峰的車流正迎面呼嘯而來。那次之後，有很長的一段時間我都不太敢隨便過馬路。

所以，到底能不能「任意穿越馬路」呢？英國人在學校是被教導說要「停，看，聽，想」，然後自己判斷是否安全。當然在斑馬線上，行人有優先權，即便斑馬線旁邊沒有紅綠燈，駕駛還是得停下來讓你通行。這個駕駛規則倒是執行地很貫徹，據我的經驗是只要我站在斑馬線起點，車子就會自動減速，並且停下來。

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那麼，如果半夜沒有車，也沒有警察，那過馬路時還要走斑馬線嗎？這個問題就像是在沒有人的溪谷裡游泳，還需不需要穿泳褲一樣，讓我思考了一下。

A：倫敦的青年（Youth in London）

總覺得不管用哪套指標來評比，倫敦都難以高居「宜居城市」的榜上，這是個又擠又貴、工作難找、食物難吃、天氣又不好的地方。有趣的是，曾經在倫敦停留過的朋友，多半有程度不一的「倫敦病」。

不同時間不同場合認識的朋友，幾乎都曾經說過：「真希望我還在倫敦……」完全可以想像此時是迷濛的少女漫畫眼。我跟室友曾討論過，是因為多數我們認識的朋友都是來此求學，懷念當時的無憂無慮，還是倫敦真有什麼令人永不厭倦的魅力？古老的倫敦，為何吸引了一群又一群的年輕人？

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如果硬要給個答案，我想是自由的氣息。一座那麼大的城市，有來自四面八方的人。再怎麼怪異，只要不妨礙到別人，也不會有人多看你一眼。因為大家都很怪，所以你也就正常了。電影《時時刻刻》（The Hours）中，吳爾芙冒著再次精神崩潰的危險，也要偷偷坐火車回倫敦，被老公抓到了還說沒回倫敦沒辦法活，我想大概就是因為這樣吧。

前幾個禮拜有篇《觀察者報》的報導，講威爾斯小鎮的叛逆男孩到倫敦做同志陪侍。記者跟著他回到破落的故鄉小鎮，預想到如果他待在鎮上的更淒慘的下場，儘管仍然不知他討生活的方式是否合宜，但筆觸之間又添了更多遲疑。

這種自由的氣息也延伸到生活方式的選擇上，儘管倫敦的食衣住行貴到讓人心頭淌血，若不顧一切想留在倫敦，還是有些人進行著不同的嘗試。

比方說來倫敦打工的法國女孩，不到一個禮拜就找到咖啡店侍者的工作，與其他十九個年輕人一起住在大房子裡，過著近乎公社的生活；有人覺得超市過期食品被丟掉浪費，專門鎖定某些垃圾箱，找完好無缺的食物當做三餐來源，稱為免費素食主義（freeganism）；有人不滿節節高升的房價，闖進無人空屋或公有地和平占有，稱為非法占屋（squatting）；用過的東西可以捐慈善商店或是免費回收（freecycle），真的沒飯吃也可以找社區的食物銀行。

當然不是每個人都能過這麼辛苦的生活，但這不啻是另一種不為物所欲的選擇。但為什麼要待在倫敦呢？難道「人說一切好康的攏底加」？

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也許是。免費活動一年到頭從不間斷，新奇概念不斷被付諸實行，因為多元，不同的文化不斷碰撞，有時衝突，但多半可以產生有趣的火花。在二○一二年倫敦奧運中，聖火是由幾位年輕奧運選手點燃，象徵要「鼓舞下個世代」（inspire the next generation）。也許這個古老的城市，真的有些什麼底蘊可以容納各種不同的聲音吧！

當然，一切不是只有玫瑰色的美好。當薪水低到一個地步，工作爛到一個程度，房價沒人能負擔，交通每天打成死結，也許倫敦會漸漸走向衰頹的風景。但在那之前，倫敦還是每天迸發精采的想像，構成一座有趣的城市，進而吸引因為各種原因前來的年輕人。雖然我們嚴格來說越來越不年輕，仍深深為此著迷。坦白說，我也真怕哪天我們離開倫敦，病得比誰都嚴重呢！

書籍介紹

本文摘錄自《倫敦腔：兩個解釋狂的英國文化索引（二版）》，紅桌文化

作者：白舜羽、魏君穎

【本書特色】

兩個非典型阿宅，個性害羞低調，症頭為資料收集癖、名詞解釋狂，只要聊起各種冷知識，眼睛會發亮。他們也是以「室友」相稱的夫妻檔，因為這樣對外人指稱對方才不會太矮油。2010年，他們一起到倫敦留學，特別喜歡坐車遊蕩在倫敦的街頭巷尾，踏遍博物館跟戲院，擁有倫敦在地人的靈魂。

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Photo Credit: 紅桌文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航