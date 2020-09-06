《倫敦腔》：康柏拜區、皇后合唱團都是英國ICON，但《悲慘世界》又有什麼淵源？

文：白舜羽、魏君穎（以下分別簡稱A、W）

W：班尼迪克．康柏拜區（Benedict Cumberbatch）

為了寫倫敦的生活經歷，我先列出所有字母，然後一個個想要寫什麼，B這個字母可以寫的很多，畢竟光名稱裏有「大英」（British）就不少，列了幾個出來，沒什麼特別的靈感，搭地鐵時看到站名，我說不然來寫貝克街（Baker Street）好了，因為福爾摩斯。

「妳乾脆寫班尼迪克．康柏拜區（Benedict Cumberbatch）好了。」「耶？對吼 ！」（尖叫）。

跟許多他的粉絲一樣，真的讓我注意到班尼迪克．康柏拜區，是因為BBC 影集《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）。劇本好，演技佳，吸引人一看再看，看到我後來還把〈貝爾格拉維亞醜聞〉（A Scandal in Belgravia〉的一段台詞都背下來，對於金魚腦的我而言，這是非常難得的事。

仔細去查他的資料，才發現自己早在二○○七年，就在皇家宮廷劇院（Royal Court Theatre）看過他演出的《縱火者》，但我當時光是搞懂劇情就霧煞煞了，以致於根本沒有什麼深刻的印象。然後也錯過二○一一年他跟強尼．李．米勒（Johnny Lee Miller）在國家劇院演出的《科學怪人》，懊惱之餘，幸好發現國家劇院有「國家劇院現場」（NTLive）計畫，可以去電影院看當時演出的錄影，雖然跟臨場的震撼不能相比，以約莫十鎊上下的票價看到這齣好戲，也很值回票價。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

先前為了寫「奧利維獎」報導，需要一些照片，因而寫信聯絡了主辦單位，對方寄來照片後，又寄了紅地毯採訪通知（我明明沒申請啊，怪哉），但想到班尼迪克．康柏拜區入圍最佳男主角獎，幾經思量之後還是衝了，能掛記者證在紅地毯上看到他的機會恐怕也只有一生一次！雖然我心裏默默地想著：都幾歲了還來這裏追星，是我遲來的青春期，還是我已經向師奶之路邁進了?（腦中浮現韓星抵台時，手中揮舞標語的粉絲團）。

當天在紅地毯邊站了好幾個小時，經歷太陽小雨和冰雹，直到典禮開始，都沒看到康柏拜區身影，卻又不想錯過頒最佳男主角的時刻，趕忙回家看轉播。最後不負眾望，班尼迪克．康柏拜區跟強尼．李．米勒兩人得了最佳男主角。

奧利維獎後沒多久，皇家宮廷劇院舉辦一場讀劇演出，這場演出不同一般表演：演員沒有走位，從頭到尾只是端坐在椅子上，讀演約翰．奧斯朋（John Osbourne）的經典名劇《憤怒回首》（Look Back in Anger）。

這個計畫讓英國的當代演員，以讀劇方式，導演他們最愛的劇作品。記得很久以前聽學校老師提過這齣戲，開場是一個女人在燙衣服，雖然不懂劇情，但衝著班尼迪克，立馬搶了票去看。果不其然，即使是週間，劇院裏還是坐滿了迷妹，只為了親眼目睹他的丰采。當然，散場後，她們也不意外地將演員出入口擠得水洩不通，等著抓住機會跟他握手簽名。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

再後來，班尼迪克．康柏拜區和曾與他一起參加該場讀劇演出的另一位演員蕾貝卡．霍爾（Rebecca Hall），演出BBC 的另一齣電視劇《隊列之末》（Parade's End），劇中扮演英國紳士克里斯多佛．提真斯（Christopher Tietjens），而蕾貝卡．霍爾演出他那機車又放蕩的妻子。

比起《新世紀福爾摩斯》，這齣戲真是悶到爆炸，因為不忍心看他被老婆欺負，我只好快轉伺候。謝謝班尼迪克，因為他，讓我們增添不少對英國的戲劇還有電影、電視的了解。二○一五年，康柏拜區在倫敦的巴比肯中心上演莎士比亞的著名悲劇《哈姆雷特》，票券啟售時，離演出還有一年呢，全球粉絲迅速地把票搶得一張不剩，創下倫敦劇場史上售票最迅速的紀錄，期待他繼續有更多好作品以饗戲迷和影迷啊！

A：《悲慘世界》（Les Mis）

在《新世紀福爾摩斯》裏看到編劇調侃《悲慘世界》，應該是要我寫一篇介紹（大誤）。

《悲慘世界》這齣音樂劇的原名是Les Misérables，可能因為英國觀眾不太會法文發音，於是在英國簡稱Les Mis （音近「壘密思」）。目前本劇紅遍全球，殊不知當年差點在首演後被腰斬。

這個故事是這樣的：《悲慘世界》原本的法國創作者在英國看到《孤星淚》（Oliver）深受感動，也想做一個法國版的類似作品，於是想把落落長的雨果鉅著《悲慘世界》濃縮成一部音樂劇，寫完之後在巴黎搬演，不過三個月合約到期下檔，並未引起什麼特別的注目。後來導演把概念音樂寄給英國明星製作人卡麥隆．麥金塔（Cameron Mackintosh，音樂劇《貓》就是他做的。）

當初卡麥隆想，拜託，劇名法文就算了，看起來還悲慘的要命，怎麼可能會賣？

不過後來還是找了皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）合作，把法文版改成英文，想辦法把原始概念擴充完成，好不容易終於一九八五年十月八號在巴比肯藝文中心（Barbican）首演。

演員說，演完後製作人的習慣是把大家找來吃個飯，不過那頓飯大家都跟參加喪禮一樣食不下嚥，原因是被劇評批得一文不值。我看到的訪談有一段說得尖刻：「音樂劇就已經夠糟了，比這個更糟的，大概只有法文改編的音樂劇了。」

劇評當然都是把雨果原著讀完才來的，因此批評的重點可能是太煽情，弱化雨果的故事線，平淡如水的台詞等等。總之如潮惡評讓卡麥隆開始猶豫要不要演完就算了。不過已經付了西區皇宮劇院（Palace Theatre）一大筆訂金，只好硬著頭皮上了。但奇妙的事情發生了，有天卡麥隆經過票口，看到人山人海，一問之下才發現自己的製作賣到一票難求，這時他忽然覺得可能有點搞頭。

後來的故事大家應該就比較熟悉了，在倫敦大賣，在紐約大賣，全球各種語文版本搬演，電影翻拍。十年在皇家亞伯特廳的紀念版，二十五年光在倫敦就有三種紀念版。即使古怪的法文名字與相對複雜的劇情，也沒有阻止觀眾的

熱情。我曾在紀錄片中看到超好笑的軼事：工作人員有天在戲院外面聽到有人賣黃牛票，大喊：「拉子反抗（Lesbian Rebellion）兩張！拉子反抗兩張！」工作人員本想去糾正他發音的，不過想想算了，不知道買到黃牛票的觀眾有沒有一種被騙進去的感覺。

而我自己對於《悲慘世界》的記憶，是從哥哥買來的十年版CD開始，當時他很著迷，常常整天放，小時候最讓人熱血沸騰的當然是人民的怒吼，或是芳婷自傷身世的陳年舊夢。大學去紐約玩的時候順利排到了《悲慘世界》的半價票，好友還說最好複習一下劇情，不然一直換景頭很暈，都不知道現在演到哪裏。

比如賈維自殺一幕因為舞台設計的關係，是讓所有布景往上拉，如果沒搞清楚，實在會霧煞煞。當初仍是霧煞煞地看完，霧煞煞地感動。到了倫敦，室友找到了便宜的好位置，這是我在倫敦看的第一場音樂劇。

走在繁華的蘇活區，我還跟室友說：「直到現在我才覺得自己生活在一個觀光都市中。」位置好可以近距離看表演，才發現音樂劇真是磨人，要唱、要演、要入戲，一不小心就被發現破音或情緒不對，觀眾真要苛刻起來實在很難討好。但奇妙的是， 感動依舊在，即使明知戲院中每天都在革命，還是入戲太深地流了不少眼淚。

我想《悲慘世界》之所以動人，說不定在於某種程度上的多聲多部吧。即使主角尚萬強散發人性光輝，但他起初又偷又搶；現在許多人都在嘲弄入戲太深的宗教信徒，可是拯救主角靈魂的也是個神職人員；賈維食古不化，但他不是堅

守了自己的道德原則嗎？學生們唱著人民怒吼慷慨激昂，但最後卻幾以全軍覆沒收場；芳婷處境堪憐，但浪蕩青春不也同樣可能被鄉民看輕嗎？在戲中，也許每個人都可以找到一部分的自己，或又否定另一部分的自己。這戲有多少種聲音， 人生就比這複雜更多倍。戲裏戲外，這齣音樂劇都帶給我無限回憶與樂趣，希望這齣超過三十歲的作品能以更多不同精采形式再戰三十年。

A：皇后樂團（Queen）

寫音樂文章最花時間的不是寫本身，而是不小心在網路上把過去經典全部重看一遍。更讓人困擾的是，皇后樂團的經典不只耐聽，還要看那驚人的表演跟戲劇效果。結果還沒寫出幾個字，就花了一整天回味，真是糟糕。

提到皇后樂團，運動迷最耳熟能詳的，大概是〈我們是冠軍〉（We are the champions）與〈我們要震撼你〉（We will rock you），無論哪種賽事都百搭。前幾年如果有在倫敦市中心走跳過，很難錯過一尊金光閃閃的樂團主唱雕像，手指天空，不可一世。

那裏是音樂劇表演《我們要震撼你》的劇院，前陣子剛結束十二年的演出。即使其他成員也很重要，核心人物還是非早逝的主唱佛萊迪．摩克瑞（Freddie Mercury）莫屬。儘管前些年其他成員試圖復出，但似乎更彰顯了佛萊迪無可取代的個人魅力。

佛萊迪原名Farrokh Bulsara，是在東非（今坦尚尼亞）出生的印度帕西（Parsi）人，兒時在東非跟印度長大，受英式教育，直到東非發生暴亂才來到倫敦郊區。在學校裏學的是藝術，皇后樂團的團徽就是他親手設計的。

先前在寄宿學校他就有組團，畢業後他做過不少工作，也認識了一生的伴侶瑪麗．奧斯汀（Mary Austin）。玩了幾個團，最後認識了吉他手布萊恩．梅（Brian May）與鼓手羅傑．泰勒（Roger Taylor），換了幾個貝斯手，直到約翰．迪肯（John Deacon）加入後整個樂團才正式定型。

他的豐功偉業實在一言難盡，或許直接進影片會比較快。布萊恩．梅曾說，他就是有本事緊緊抓住演唱會所有觀眾的目光，即使你站在幾萬人中的最後一排，也會覺得他在對著你唱歌。佛萊迪自己則說，歌迷就是要來看你表演的，這本來就是一場秀。

然而，台上這種誇張的舞台風格與鮮明的個人魅力，卻與他私下的生活有很大的反差。他幾乎不接受任何訪問，因為他不喜歡跟陌生人說話，對自己的隱私也是極端保護。儘管生涯後期罹患愛滋病的傳聞甚囂塵上，他在過世的前一天，才由經紀人發表公開聲明。

我覺得他最令人著迷的地方，也許就是這種充滿衝突的人格特質。在舞台上眾人瘋狂，私底下寂寞害羞；常說自己的音樂像免洗刮鬍刀，用完即丟，卻不斷試著突破，做出新的東西；跟瑪麗．奧斯汀雖然後來沒了愛情，卻視她為唯一的親友；滿口髒話、生活逸樂，對音樂卻無比真誠。

而這些互相矛盾的特質也只會在倫敦開展。如果不是大英帝國的擴張，在東非出生的帕西人不會跑來倫敦；成名作〈波西米亞狂想曲〉（Bohemian Rhapsody）要發行的時候，唱片公司覺得六分鐘太長，曲式又複雜，怎麼可能上廣播，佛萊迪後來說：「英美兩地主管都說別鬧了，不過我們在英國逃過一劫。」原因是有DJ 聽到愛不釋手，偷拿了一片去播，一個週末播了十幾次，不紅也難。

他跟瑪麗．奧斯汀的關係更是耐人尋味，他們在七○年代初交往，一九七六年佛萊迪開始跟某男性唱片主管交往，結束浪漫關係，但從未離開瑪麗，他在一九八五年的訪問說：「我的愛人們都問我為什麼他們無法取代瑪麗，但這根本不可能，我唯一的朋友就是瑪麗，我也不要其他人，對我來說，她是我法定的妻子，對我來說，這就是婚姻，我們相信彼此，這就夠了。」

過世之後，他也把大部分的財產都留給了瑪麗，也許外人很難想像這究竟是怎麼樣一段關係，但我相信這比許多好萊塢銀色夫妻的生活都還要真誠；而到了後期，他對於歌劇與芭蕾的興趣益發濃厚，〈我要解放〉（I Want to Break Free）後半段的舞蹈就相當驚人（前半段則是戲謔地反串英國長壽肥皂劇加冕街，結果竟被MTV 封殺），〈巴塞隆納〉（Barcelona）更是跨界合作的典範，還成了奧運的主題曲，至此，藝術與商業也許沒那麼大的差別，重點只是做得夠不夠好。

他迷人的地方，說不定也是倫敦迷人的地方：兼容並蓄，多元豐富。儘管不是每個人都能接受，或甚至驚世駭俗，可是倫敦成為一個匯聚的所在，對於沒有塞進餅乾模子裏的不同多了點寬容，一個城市的夢想，應該要建立在這種有一點點危險的心靈解放與自由之上吧。

書籍介紹

本文摘錄自《倫敦腔：兩個解釋狂的英國文化索引（二版）》，紅桌文化

作者：白舜羽、魏君穎

【本書特色】

兩個非典型阿宅，個性害羞低調，症頭為資料收集癖、名詞解釋狂，只要聊起各種冷知識，眼睛會發亮。他們也是以「室友」相稱的夫妻檔，因為這樣對外人指稱對方才不會太矮油。2010年，他們一起到倫敦留學，特別喜歡坐車遊蕩在倫敦的街頭巷尾，踏遍博物館跟戲院，擁有倫敦在地人的靈魂。

全世界都愛《新世紀福爾摩斯》，康柏拜區有何迷人之處？

排隊搶票看戲，有什麼小技巧？

英國皇室又有什麼八卦？

為何觀光客總在地鐵迷路？

電話亭何時成為重要的城市風景？

倫敦人為何對吃並不講究？

英國政府怎麼看待法律邊緣的占屋族？

Photo Credit: 紅桌文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航