《倫敦腔》：康柏拜區、皇后合唱團都是英國ICON，但《悲慘世界》又有什麼淵源？

文:白舜羽、魏君穎(以下分別簡稱A、W)

W:班尼迪克.康柏拜區(Benedict Cumberbatch)

為了寫倫敦的生活經歷,我先列出所有字母,然後一個個想要寫什麼,B這個字母可以寫的很多,畢竟光名稱裏有「大英」(British)就不少,列了幾個出來,沒什麼特別的靈感,搭地鐵時看到站名,我說不然來寫貝克街(Baker Street)好了,因為福爾摩斯。

「妳乾脆寫班尼迪克.康柏拜區(Benedict Cumberbatch)好了。」「耶?對吼 !」(尖叫)。

跟許多他的粉絲一樣,真的讓我注意到班尼迪克.康柏拜區,是因為BBC 影集《新世紀福爾摩斯》(Sherlock)。劇本好,演技佳,吸引人一看再看,看到我後來還把〈貝爾格拉維亞醜聞〉(A Scandal in Belgravia〉的一段台詞都背下來,對於金魚腦的我而言,這是非常難得的事。

仔細去查他的資料,才發現自己早在二○○七年,就在皇家宮廷劇院(Royal Court Theatre)看過他演出的《縱火者》,但我當時光是搞懂劇情就霧煞煞了,以致於根本沒有什麼深刻的印象。然後也錯過二○一一年他跟強尼.李.米勒(Johnny Lee Miller)在國家劇院演出的《科學怪人》,懊惱之餘,幸好發現國家劇院有「國家劇院現場」(NTLive)計畫,可以去電影院看當時演出的錄影,雖然跟臨場的震撼不能相比,以約莫十鎊上下的票價看到這齣好戲,也很值回票價。

先前為了寫「奧利維獎」報導,需要一些照片,因而寫信聯絡了主辦單位,對方寄來照片後,又寄了紅地毯採訪通知(我明明沒申請啊,怪哉),但想到班尼迪克.康柏拜區入圍最佳男主角獎,幾經思量之後還是衝了,能掛記者證在紅地毯上看到他的機會恐怕也只有一生一次!雖然我心裏默默地想著:都幾歲了還來這裏追星,是我遲來的青春期,還是我已經向師奶之路邁進了?(腦中浮現韓星抵台時,手中揮舞標語的粉絲團)。

當天在紅地毯邊站了好幾個小時,經歷太陽小雨和冰雹,直到典禮開始,都沒看到康柏拜區身影,卻又不想錯過頒最佳男主角的時刻,趕忙回家看轉播。最後不負眾望,班尼迪克.康柏拜區跟強尼.李.米勒兩人得了最佳男主角。

奧利維獎後沒多久,皇家宮廷劇院舉辦一場讀劇演出,這場演出不同一般表演:演員沒有走位,從頭到尾只是端坐在椅子上,讀演約翰.奧斯朋(John Osbourne)的經典名劇《憤怒回首》(Look Back in Anger)。

這個計畫讓英國的當代演員,以讀劇方式,導演他們最愛的劇作品。記得很久以前聽學校老師提過這齣戲,開場是一個女人在燙衣服,雖然不懂劇情,但衝著班尼迪克,立馬搶了票去看。果不其然,即使是週間,劇院裏還是坐滿了迷妹,只為了親眼目睹他的丰采。當然,散場後,她們也不意外地將演員出入口擠得水洩不通,等著抓住機會跟他握手簽名。

再後來,班尼迪克.康柏拜區和曾與他一起參加該場讀劇演出的另一位演員蕾貝卡.霍爾(Rebecca Hall),演出BBC 的另一齣電視劇《隊列之末》(Parade's End),劇中扮演英國紳士克里斯多佛.提真斯(Christopher Tietjens),而蕾貝卡.霍爾演出他那機車又放蕩的妻子。

比起《新世紀福爾摩斯》,這齣戲真是悶到爆炸,因為不忍心看他被老婆欺負,我只好快轉伺候。謝謝班尼迪克,因為他,讓我們增添不少對英國的戲劇還有電影、電視的了解。二○一五年,康柏拜區在倫敦的巴比肯中心上演莎士比亞的著名悲劇《哈姆雷特》,票券啟售時,離演出還有一年呢,全球粉絲迅速地把票搶得一張不剩,創下倫敦劇場史上售票最迅速的紀錄,期待他繼續有更多好作品以饗戲迷和影迷啊!

A:《悲慘世界》(Les Mis)

在《新世紀福爾摩斯》裏看到編劇調侃《悲慘世界》,應該是要我寫一篇介紹(大誤)。

《悲慘世界》這齣音樂劇的原名是Les Misérables,可能因為英國觀眾不太會法文發音,於是在英國簡稱Les Mis (音近「壘密思」)。目前本劇紅遍全球,殊不知當年差點在首演後被腰斬。

這個故事是這樣的:《悲慘世界》原本的法國創作者在英國看到《孤星淚》(Oliver)深受感動,也想做一個法國版的類似作品,於是想把落落長的雨果鉅著《悲慘世界》濃縮成一部音樂劇,寫完之後在巴黎搬演,不過三個月合約到期下檔,並未引起什麼特別的注目。後來導演把概念音樂寄給英國明星製作人卡麥隆.麥金塔(Cameron Mackintosh,音樂劇《貓》就是他做的。)

當初卡麥隆想,拜託,劇名法文就算了,看起來還悲慘的要命,怎麼可能會賣?

不過後來還是找了皇家莎士比亞劇團(Royal Shakespeare Company)合作,把法文版改成英文,想辦法把原始概念擴充完成,好不容易終於一九八五年十月八號在巴比肯藝文中心(Barbican)首演。

演員說,演完後製作人的習慣是把大家找來吃個飯,不過那頓飯大家都跟參加喪禮一樣食不下嚥,原因是被劇評批得一文不值。我看到的訪談有一段說得尖刻:「音樂劇就已經夠糟了,比這個更糟的,大概只有法文改編的音樂劇了。」

劇評當然都是把雨果原著讀完才來的,因此批評的重點可能是太煽情,弱化雨果的故事線,平淡如水的台詞等等。總之如潮惡評讓卡麥隆開始猶豫要不要演完就算了。不過已經付了西區皇宮劇院(Palace Theatre)一大筆訂金,只好硬著頭皮上了。但奇妙的事情發生了,有天卡麥隆經過票口,看到人山人海,一問之下才發現自己的製作賣到一票難求,這時他忽然覺得可能有點搞頭。

後來的故事大家應該就比較熟悉了,在倫敦大賣,在紐約大賣,全球各種語文版本搬演,電影翻拍。十年在皇家亞伯特廳的紀念版,二十五年光在倫敦就有三種紀念版。即使古怪的法文名字與相對複雜的劇情,也沒有阻止觀眾的

熱情。我曾在紀錄片中看到超好笑的軼事:工作人員有天在戲院外面聽到有人賣黃牛票,大喊:「拉子反抗(Lesbian Rebellion)兩張!拉子反抗兩張!」工作人員本想去糾正他發音的,不過想想算了,不知道買到黃牛票的觀眾有沒有一種被騙進去的感覺。

而我自己對於《悲慘世界》的記憶,是從哥哥買來的十年版CD開始,當時他很著迷,常常整天放,小時候最讓人熱血沸騰的當然是人民的怒吼,或是芳婷自傷身世的陳年舊夢。大學去紐約玩的時候順利排到了《悲慘世界》的半價票,好友還說最好複習一下劇情,不然一直換景頭很暈,都不知道現在演到哪裏。

比如賈維自殺一幕因為舞台設計的關係,是讓所有布景往上拉,如果沒搞清楚,實在會霧煞煞。當初仍是霧煞煞地看完,霧煞煞地感動。到了倫敦,室友找到了便宜的好位置,這是我在倫敦看的第一場音樂劇。

走在繁華的蘇活區,我還跟室友說:「直到現在我才覺得自己生活在一個觀光都市中。」位置好可以近距離看表演,才發現音樂劇真是磨人,要唱、要演、要入戲,一不小心就被發現破音或情緒不對,觀眾真要苛刻起來實在很難討好。但奇妙的是, 感動依舊在,即使明知戲院中每天都在革命,還是入戲太深地流了不少眼淚。

我想《悲慘世界》之所以動人,說不定在於某種程度上的多聲多部吧。即使主角尚萬強散發人性光輝,但他起初又偷又搶;現在許多人都在嘲弄入戲太深的宗教信徒,可是拯救主角靈魂的也是個神職人員;賈維食古不化,但他不是堅

守了自己的道德原則嗎?學生們唱著人民怒吼慷慨激昂,但最後卻幾以全軍覆沒收場;芳婷處境堪憐,但浪蕩青春不也同樣可能被鄉民看輕嗎?在戲中,也許每個人都可以找到一部分的自己,或又否定另一部分的自己。這戲有多少種聲音, 人生就比這複雜更多倍。戲裏戲外,這齣音樂劇都帶給我無限回憶與樂趣,希望這齣超過三十歲的作品能以更多不同精采形式再戰三十年。

A:皇后樂團(Queen)

寫音樂文章最花時間的不是寫本身,而是不小心在網路上把過去經典全部重看一遍。更讓人困擾的是,皇后樂團的經典不只耐聽,還要看那驚人的表演跟戲劇效果。結果還沒寫出幾個字,就花了一整天回味,真是糟糕。

提到皇后樂團,運動迷最耳熟能詳的,大概是〈我們是冠軍〉(We are the champions)與〈我們要震撼你〉(We will rock you),無論哪種賽事都百搭。前幾年如果有在倫敦市中心走跳過,很難錯過一尊金光閃閃的樂團主唱雕像,手指天空,不可一世。

那裏是音樂劇表演《我們要震撼你》的劇院,前陣子剛結束十二年的演出。即使其他成員也很重要,核心人物還是非早逝的主唱佛萊迪.摩克瑞(Freddie Mercury)莫屬。儘管前些年其他成員試圖復出,但似乎更彰顯了佛萊迪無可取代的個人魅力。

佛萊迪原名Farrokh Bulsara,是在東非(今坦尚尼亞)出生的印度帕西(Parsi)人,兒時在東非跟印度長大,受英式教育,直到東非發生暴亂才來到倫敦郊區。在學校裏學的是藝術,皇后樂團的團徽就是他親手設計的。

先前在寄宿學校他就有組團,畢業後他做過不少工作,也認識了一生的伴侶瑪麗.奧斯汀(Mary Austin)。玩了幾個團,最後認識了吉他手布萊恩.梅(Brian May)與鼓手羅傑.泰勒(Roger Taylor),換了幾個貝斯手,直到約翰.迪肯(John Deacon)加入後整個樂團才正式定型。

他的豐功偉業實在一言難盡,或許直接進影片會比較快。布萊恩.梅曾說,他就是有本事緊緊抓住演唱會所有觀眾的目光,即使你站在幾萬人中的最後一排,也會覺得他在對著你唱歌。佛萊迪自己則說,歌迷就是要來看你表演的,這本來就是一場秀。

然而,台上這種誇張的舞台風格與鮮明的個人魅力,卻與他私下的生活有很大的反差。他幾乎不接受任何訪問,因為他不喜歡跟陌生人說話,對自己的隱私也是極端保護。儘管生涯後期罹患愛滋病的傳聞甚囂塵上,他在過世的前一天,才由經紀人發表公開聲明。

我覺得他最令人著迷的地方,也許就是這種充滿衝突的人格特質。在舞台上眾人瘋狂,私底下寂寞害羞;常說自己的音樂像免洗刮鬍刀,用完即丟,卻不斷試著突破,做出新的東西;跟瑪麗.奧斯汀雖然後來沒了愛情,卻視她為唯一的親友;滿口髒話、生活逸樂,對音樂卻無比真誠。

而這些互相矛盾的特質也只會在倫敦開展。如果不是大英帝國的擴張,在東非出生的帕西人不會跑來倫敦;成名作〈波西米亞狂想曲〉(Bohemian Rhapsody)要發行的時候,唱片公司覺得六分鐘太長,曲式又複雜,怎麼可能上廣播,佛萊迪後來說:「英美兩地主管都說別鬧了,不過我們在英國逃過一劫。」原因是有DJ 聽到愛不釋手,偷拿了一片去播,一個週末播了十幾次,不紅也難。

他跟瑪麗.奧斯汀的關係更是耐人尋味,他們在七○年代初交往,一九七六年佛萊迪開始跟某男性唱片主管交往,結束浪漫關係,但從未離開瑪麗,他在一九八五年的訪問說:「我的愛人們都問我為什麼他們無法取代瑪麗,但這根本不可能,我唯一的朋友就是瑪麗,我也不要其他人,對我來說,她是我法定的妻子,對我來說,這就是婚姻,我們相信彼此,這就夠了。」

過世之後,他也把大部分的財產都留給了瑪麗,也許外人很難想像這究竟是怎麼樣一段關係,但我相信這比許多好萊塢銀色夫妻的生活都還要真誠;而到了後期,他對於歌劇與芭蕾的興趣益發濃厚,〈我要解放〉(I Want to Break Free)後半段的舞蹈就相當驚人(前半段則是戲謔地反串英國長壽肥皂劇加冕街,結果竟被MTV 封殺),〈巴塞隆納〉(Barcelona)更是跨界合作的典範,還成了奧運的主題曲,至此,藝術與商業也許沒那麼大的差別,重點只是做得夠不夠好。

他迷人的地方,說不定也是倫敦迷人的地方:兼容並蓄,多元豐富。儘管不是每個人都能接受,或甚至驚世駭俗,可是倫敦成為一個匯聚的所在,對於沒有塞進餅乾模子裏的不同多了點寬容,一個城市的夢想,應該要建立在這種有一點點危險的心靈解放與自由之上吧。

