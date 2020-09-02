養寵物狗，可防止患上精神分裂症？

文：Reece（香港城市大學心理學三年級學生）

看過《幻愛》中的阿樂、《黑天鵝》的Nina Sayers、《藍色恐懼》的霧越未麻等角色，相信大家對精神分裂症（schizophrenia）已有一定的認識，他們主要呈現了其陽性徵狀（positive symptoms）——幻覺（hallucination）和妄想（delusion）。

精神分裂症是嚴重的神經精神疾病（neuropsychiatric disorders）。研究數據指出人大約有0.2%至1.5%患病率（life prevalence）會在生命某階段發展出精神分裂症，患者的預期壽命（life expectancy）亦低於平均水平，主要因為患者的自殺率（20個患者中有一個死於自殺）和事故率偏高。人的幼年免疫系統發展是日後精神分裂症其中一個重要發病因素，因其可調節人的腦部發展，並受幼年生活環境因素所影響。參閲先前研究，寵物貓和狗可透過各種方式來改變人的免疫系統，如接觸寵物後的過敏反應、家庭成員的人體微生物群系（microbiome）、心理減壓後人腦化學反應的變化等。近年約翰‧霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）醫學院發表了一項新研究，其主要作者Robert Yolken表示，這種「免疫調節」可改變人們罹患精神疾病的風險。

該項研究招募了1371名介乎18歲至65歲的男女，其中有396名為精神分裂症患者、381名為躁鬱症（bipolar disorder）患者和594名為沒有精神疾病歷史的對照組（control group）。參加者需要回答出生後12年內家庭是否養過狗或貓，或兩者都有，得出的結果納入了統計模型分析。結果顯示，13歲前接觸寵物狗的人，成年後罹患精神分裂症的風險將大幅降低高達25%，而三歲之前接觸寵物狗的人，其預防效果最為顯著，寵物狗的微生物群系或可與人體交互影響，增強其免疫系統。對於13歲之前接觸寵物貓的人，從統計結果來看，與降低罹患精神分裂症的風險沒有明顯關聯性。

當然，該項新研究仍然處於發展初期，還需進行更多研究才能確認精神分裂症與寵物狗之間的強烈相關性，並更準確地評估13歲以下兒童接觸寵物貓狗的實際風險。

相關文獻：

Yolken, R., Stallings, C., Origoni, A., Katsafanas, E., Sweeney, K., Squire, A. & Dickerson, F. (2019). Exposure to household pet cats and dogs in childhood and risk of subsequent diagnosis of schizophrenia or bipolar disorder. PLOS ONE 14(12): e0225320

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