《我們不想當英雄》：水面下那雙伸過來的小手，是我第一次碰到生命強勁的意志

文：吳永煥（오영환）

那是在八月中旬的時候。

就如往常一般，釜山的海雲台海水浴場充滿了來自全國各地的避暑遊客，但是人們全都只是在沙灘上踩踩踏踏的，完全沒辦法踏入海水中一步，因為颱風導致海浪洶湧猛烈，一一九水上救援隊管制避暑遊客下水。大部分的救援隊員一整天都忙著在海邊阻止遊客入水，而海水浴場的管理處果然也一直持續不斷地接到民眾抱怨而被備受折磨。

結果到了下午四點多時，接到市政府下達指示電話的水上救援隊隊長，帶著一張僵硬難看的表情說，放寬入水限制，可以到「膝蓋」為止。但是隊員們非常清楚這樣的限制是一點意義也沒有，得要更加疲於奔命地拚命管制興高采烈跑來跑去的避暑遊客。

「永煥啊！要跟我騎水上摩托車去繞一圈嗎？」

「好！知道了。」

一一九水上救援隊CP（指揮所）位於可以一眼望去看到全部海雲台海水浴場的位置，當天執勤隊的權容旭小組長，充滿魄力又青春洋溢的聲音大聲地回答，像是響徹整個海邊似的，隨即穿梭在海灘上。由於海浪過高的關係，決定派出一輛停放在一旁的水上摩托車，小組長帶著我這個義務消防隊員，親自去執行勤務。

當時海雲台水上救援隊共有二十名消防員，以兩班制輪流工作，五名義務消防員則是常駐現場為民眾服務。當時我是五月剛入伍的新兵二防階級（相當於一般軍隊裡的二等兵），是罕見的以消防員為目標的義務消防員，對於我來說，能和救援隊員們一起工作，讓我每一天都只覺得幸福滿滿。

不僅託一起工作隊員們的福，還有朴浩德救援隊長，柳柱澤、權容旭小隊長也對我很關照，常安排我使用救援艇、水上摩托車或是讓我在瞭望台上職勤。

經驗老道的組長在救援隊裡已經有十多年工作經驗，從創立海水浴場水上救援隊開始，他每年都會來這邊職勤，親自駕駛著水上摩托車。而我穿著緊身的潛水服和蛙鞋，帶著長條型如香腸模樣的魚雷浮標（譯註：救生浮板）。我們就這樣穿過高聳的波浪，從停放水上摩托車的漂浮點騎出去開始執勤。

短短不到一小時裡，水上摩托車已經翻覆了三次了，組長熟練的駕駛實力依然健在，但是只要稍微將視線短暫地轉向避暑遊客，像房子一樣巨大的海浪就會猛然地撲向我們。在這之中我摔得人仰馬翻，甚至還掉了一隻蛙鞋，我被沖到了岸邊，幸好在靠近頭部附近的海水裡撈起了掉落的蛙鞋，好不容易才又騎上了水上摩托車回來，就這樣經歷了許多波折。

「哎呀……這樣下去，連我們都要死了啊。」

「組長，請把我埋在那五六島吧。」

「欸，那是石頭島嶼啊，你這傢伙。」

在巨大波濤驟然湧入與退去的面前，只能入海至膝蓋的水深基準變得毫無作用，避暑遊客們在一瞬間被捲到了第一道浮標線，放聲大喊著救命。海上的救援隊員們隨著時間的流逝，愈來愈疲憊不堪，但是看守著這一片廣闊的海雲台海岸，所有隊員們都氣喘吁吁，隨時警戒著四周。

但是突然一個瞬間，小組長掛在脖子上的無線電發出了相當急切的聲音。

「水上摩托車一號，這裡是CP！立刻前往十三號安全網十一點鐘方向第二道浮標線！」

連回答的時間都沒有，就衝破巨浪出發了。隊長以最快的速度驅駛著水上摩托車，而我為了要在穿越這怒海波濤之中確認視線，硬是將眼睛瞪得大大的。在距離漸漸拉近之後，在遠處前方約十多公尺的水面上，發現了一個狀況危急的影子，在超過第二道浮標線的地方載浮載沉，隱隱約約反覆地掙扎。

權小組長加快水上摩托車的速度，盡可能地接近之後，放聲大喊：

「下去！」

把魚雷浮標夾在腋下，側坐並伸出了右腿。

撲通。

那一瞬間，怒濤洶湧的大海又再度掀起高大的巨浪，兇猛地向我迎面襲來，而我只能無力地摔入巨浪陰影的黑水之下。

「噗。」

立刻調整擺正姿勢，往水面上衝了上去，被海水灌滿的耳裡，傳來了組長著急的呼喊。

「跑到哪裡去了！快找！」

回過神抬起頭的時候，水上摩托車轉了個方向，退到了安全距離，可是卻不見原本在我面前的那位需救助者的蹤跡，心臟重重地一沉，一股不祥的預感籠罩著全身。沒時間多想，我毫無目標地先潛入水中再說。把頭埋入水中，使勁地轉動身體，但是被深沉黑暗的水波擋住視線，什麼也找不到。

救援隊員是絕對不會放棄的。

腦海中響起中央消防學校救援教官的聲音，「如果想成是自己家人的話，你能放棄的了嗎？」所以我再度低下頭來，伸出手的那一瞬間，有個強而有力與充滿渴望的手伸向了我在深水之中胡亂摸索的手，絕非我伸手先將他的手抓住的，那深深渴望的力量穿越過水壓，強力地握住我的手，兩隻緊緊相握的手，穿著蛙鞋的腳用力地踢著，費盡全力地將對方拉到了水面上。

啊……怎麼會這樣。

是一個年紀還非常小的女孩。大概只有十歲左右吧？圓圓的小臉發青，雙眼已經放空，似乎連大叫的力氣或是剩餘的意志都沒了，就連意識也顯得模糊不清，但是孩子那小小的手，卻以驚人的力量，帶著強烈的渴望緊緊握住我的手。

趕緊將於魚雷浮標套在孩子的腋下，將兩端連接在一起，因為怕孩子小小的身體或許會滑落，所以在浮標上原本有的繩子再緊緊地綑綁一圈，但是這時波浪不斷地打過來，我深深吸了一口氣，望著孩子的眼睛，孩子冰冷的身體不停地發抖，我再次牢牢抓緊那隻小小的手。

「別害怕，叔叔會救你回去的。」

手與手之間傳遞著溫度，曾經根本無法承受的波浪，讓我不再恐懼，當巨浪再度襲來時，我不停輪流地滑動著雙臂，努力朝向海岸邊游去，開始脫離這裡。

不知不覺之間，海灘上已經擠滿了圍觀的人群。到了安全地區之後，將懷裡抱著的孩子交給海邊的執勤隊員們，讓他們將孩子帶上岸，海灘上的另一邊看到一對臉色蒼白的夫妻，萬分焦急地跺著腳正等待著我們。

原來是孩子的父母啊。

雖然想要走近告訴他們孩子很安全，讓他們可以放心，但是我的責任到此為止。所以我又轉過身去，再度走向大海，好不容易回到水上摩托車的時候，權小組長笑著對我大喊：

「永煥，幹得好啊！你救了一個人呢！」

CP也以無線電傳道：

「Good Job！辛苦了！」

我有些害羞不好意思地向海灘那邊舉手敬禮。

遠處傳來救護車前往醫院的警笛聲，在太陽緩緩沒入的海面上，海浪也漸漸入睡，我突然轉過頭來望著在夕陽下的手。

水面下那雙伸過來的小手，是我第一次碰到在面對生命時那強勁的意志。

那隻帶著強烈渴望的小手，傳遞來的溫度，似乎深深滲入我的手中一般。

相關書摘 ▶《我們不想當英雄》：火場痛哭失聲的中年大叔，讓我決定成為一名消防員

書籍介紹

本文摘錄自《我們不想當英雄：消防員生死前線的心碎告白》，時報文化出版

作者：吳永煥（오영환）

譯者：梁如幸

「務必要把人救回來，然後，活著回來。」（金勳，《捎給大海的訊息》）

第一位韓國首位消防員出身的國會議員

第一手消防生死前線最沉痛的告白

親眼目睹無數的犧牲、面對許多無法拯救的瞬間，

必須擺脫對這些悲劇的自責與崩潰的心，

這就是消防員的日常。

目睹同袍兄弟在火場中無辜殉職，是心中一輩子無法抹滅的陰影。

烈火無情，我們不想當英雄，只希望大家都能平安歸來。

逢年過節無法與家人團聚、一整年不分日夜地待命執勤、出生入死的災難現場，

每一次的救護救災都是未知數——這就是消防員的日常。

在他們拚盡全力救災的同時，永遠不知死亡與意外何時會降臨。

親眼目睹同袍的犧牲，在那些無法挽救的悲劇性災難，

消防員背負著失去同事的哀傷，以及無法救出他們的自責與痛苦，

就算時間流逝，他們也一輩子抱著這份深切的傷痛永遠地生活下去。

第一線消防員吳永煥透過親身經歷以及同袍的故事，帶出消防員在生死前線的日常。

希望引發讀者對生命安全的省思，也能提高大家對消防員權益的重視。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航