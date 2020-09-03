《我們不想當英雄》：火場痛哭失聲的中年大叔，讓我決定成為一名消防員

文：吳永煥（오영환）

消防員，我兒時的夢想

在晨光耀眼的初夏早晨，在熟悉的消防隊內務室被子裡睜開了眼睛，讓自己昏昏沉沉的腦袋放空了一會兒之後，振作精神從床上起身。位於蓮山洞的釜山消防本部後方有五層樓高的消防訓練塔，其中兩層做為義務消防員的內務室來使用。

我開始慢慢地穿上了陌生的軍服，兩年前在陸軍訓練所最後一次穿上軍服後，今天是第一次再次穿上，雖然前一天費心地整理放好，但現在還是很尷尬，看到右肩上印著退役兵長的標誌，覺得有些不好意思。今天是結束為期兩年兩個月義務消防役退伍的日子。走出訓練塔的瞬間，我突然看了一下在建築物入口處全身鏡中自己的身影，竟然已經到了義務消防役退伍的日子。

回想起身為水上救援隊的一員守護著海雲台那炎炎夏日的回憶，以及在海雲台消防局身為急救隊員時，不分晝夜，只要那警笛一響，馬上起身出發的日子。那一個又一個令人懷念的瞬間，也慢慢地和過去曾經非常渴望來到這地方的時光重疊在一起。

釜山消防本部，義務消防役隊員選拔最終面試的日子。

「一千○一號吳永煥先生，請進。」

在等待順序的報名者之中，負責人的聲音響起，一千○一號，輪到我了。報名開始的第一天，一大清早我就立刻到消防本部的行政科報到，第一個交出報名表。下意識地緊咬著牙根走進了面試室。

即使是室內空氣也相當冰冷，面試官們的提問攻勢一刻也不停歇地不斷進攻，家庭關係如何？大學為什麼休學？也問了一些關於我個人情況瑣碎且形式上的問題。銳利的眼神像是看透了我，我連自己究竟回答了什麼也不知道，早知道就吞一顆牛黃清心丸，可惜已經為時已晚而感到後悔不已。背已經被汗浸濕了，但是既然也沒有其它方法，那倒不如把胸膛挺得更直吧。

「嗯……這樣的回答很抽象呢。」

面試官看著驚慌失措的我，繼續說道：

「該怎麼說呢？感覺很抽象，又很像背了準備資料的感覺。」

喉嚨再次凝聚力氣開口回答。

「我一直以來始終如一，懷抱著夢想希望成為一名消防員。」

生硬地說出事先準備好的回答，我決定只思考一個問題。

「為什麼想成為消防員？」

這是我一直以來不斷問著自己的問題，無數次反覆自問並且尋求答案的那個問題，不是面試官，而是輪到我對自己再一次地捫心自問。

雖然不記得確切的時間點，但是令人無法忘記的，是那一瞬間強烈的確信感。

曾經是軍官的父親在我上小學之前就退役了，為了家計開始創業，可惜接連失敗，嚐盡了失敗的苦頭，也因此我們在幾近貧窮的環境下成長，但是我從未覺得自己不幸。

幾年以來，一家四口住在一間小套房裡，也總是和和氣氣，家庭氣氛相當溫暖。即使情況是如此絕望，我的父母總是用盈盈笑臉對待我和大我兩歲的姊姊。他們總是抱持著明天會比今天來得更加美好，不放棄任何希望。所以買回來一袋米的日子，也可以讓家人臉上帶著微笑產生繼續向前的力量。托父母的福，我們姊弟倆也才能毫無陰影開朗健康地長大。

「現在播報下一則新聞，昨天○○市○○洞四段商街大樓失火，附近居民全數疏散……消防隊員出動……無人傷亡……」

是高中時期嗎？那時正準備要上學的我，從客廳開著的電視裡看到了熊熊烈火往上竄升的畫面，傳統市場老舊的商街大樓被猛烈的火焰包圍，所有的縫隙都吐著濃濃的黑煙，而且那地方還有民眾困在裡面。在警察的制止下，商販們又哭又叫，甚至有人盲目地想要衝入火場。哭喊著「不可以，不可以」，因自己崩垮的人生放聲大哭。

畫面中，癱坐在地號啕大哭的商人大嬸，似乎與努力生活扶養我們姐弟的母親模樣重疊在一起，而痛哭失聲的中年大叔身上，似乎看到我那白髮稀疏父親的模樣。本來只是擦身而過的一刻，但對我來說卻成了一輩子也忘不了的刺激，但我無法得知原因。

幾年過後的今天，仍然不明確。只是，那時有一股強大的力量讓我無法從電視上轉移視線，那就是人們，痛徹心扉哭喊著的人們，就像是在任何地方都可以看到，那些太過於平凡的人們。

而他們的希望，被燃燒火焰擊垮的那一天、那一瞬間，看到了有一群人衝進熊熊烈火之中，將崩潰的民眾又拖又抱，同時也與火焰奮戰的一群人。猛烈的大火填滿整個老舊的十八吋電視畫面，也讓膽小高中生的我更加畏懼。

不停吐出的灰黑濃煙，燻得天空一片黑。為了對抗猛烈的火勢，他們用如此纖細的消防水帶和就像是玩具一樣小小的水霧噴頭，奮力與這一切對抗，展開了激烈的鬥爭。代替這些痛哭吶喊且昏倒在地脆弱的人們，挺身而出與火焰對抗的這些人，就是消防員們。

在火災面前倒塌的是人們生活的根基，雖然微小，卻是無比珍貴希望的跳板，消防員們竭盡全力地守護與搶救。在慘不忍睹的災難現場，為了要鎮壓在大火之中燃燒的絕望與交織糾結的淚水，他們挺身站在最前線奮力對抗。

就在那一刻，心中似乎有一股熾熱，清晰地刻畫在我心中。

對年紀尚輕還是一個高中生的我來說，在決定人生方向的瞬間，突然出現了「消防員」三個字。我希望能夠就在最近的地方，守護著我的父母，還有大家那些微小卻又珍貴的所有希望。

朝著夢想前進的第一階段，義務消防隊選拔的最終面試。

我可以做到的，而且比誰都做得更棒，我在腦海中無數次地反覆描繪，成為消防隊員的模樣。這迫切渴望的夢想，讓無限渺小又寒酸的我，可以挺起胸膛，且比任何人都更堂堂正正地站在全世界面前，這就是我的夢想。身為大韓民國的男子，當兵是我必須要肩負的義務與責任，我希望以消防員的身分來承擔這神聖又高貴的義務。我覺得那就是我的命運。只要跨越現在，我就可以一步一步往自己的夢想前進。我再度深深吸了一口氣。

一位自始至終面無表情的面試官抬起頭來冷冷地問道：

「你為什麼想要成為一位消防員呢？」

我想起來了，我想要成為消防員的理由，在我狹窄的肩膀與胸膛裡，第一次充滿自豪的瞬間。

「那些像我父母一樣，在許多困境中仍竭盡全力生活的人，雖然現在一無所有，但是抱持著明天會更好的夢想生活的人，我希望能夠幫助他們，為他們守護現在所僅有的一切。當人們珍貴的希望面臨難以承受的危險時，能最先奔向他們，向他們伸出援手——我希望能夠成為這樣的消防員。」

也許，這樣的回答還是多多少少有些抽象，不對，本來就是很抽象的，

但是兒時的我就是如此確信著。然而，在二○一五年，今天站在一線消防隊最前線的這一瞬間，我也一路走來始終如一，將這抽象的想法深深地珍藏在心中，繼續奔跑著。每當有人的日常生活被大火燃燒，擊倒坍塌的那一瞬間，我會繼續朝向身負重傷痛苦呻吟的人們，或急切渴望我們伸出援手的那個地方，奔馳。

不知不覺中，我也不再年輕了，身為大韓民國的消防隊一員，我仍然永不停歇地奔向世界上所有珍貴的人們。

「那些像我父母一樣，在許多困境中仍然竭盡全力生活的人， 雖然現在一無所有，但是抱持著明天會更好的夢想，正面積極生活的人， 我希望能夠幫助並且為他們守護現在所僅有的一切。 當人們珍貴的希望面臨難以承受的危險時， 能最先奔向他們，並且伸出援手—— 我希望能夠成為這樣的消防員。」

相關書摘 ▶《我們不想當英雄》：水面下那雙伸過來的小手，是我第一次碰到生命強勁的意志

書籍介紹

本文摘錄自《我們不想當英雄：消防員生死前線的心碎告白》，時報文化出版

作者：吳永煥（오영환）

譯者：梁如幸

「務必要把人救回來，然後，活著回來。」（金勳，《捎給大海的訊息》）

第一位韓國首位消防員出身的國會議員

第一手消防生死前線最沉痛的告白

親眼目睹無數的犧牲、面對許多無法拯救的瞬間，

必須擺脫對這些悲劇的自責與崩潰的心，

這就是消防員的日常。

目睹同袍兄弟在火場中無辜殉職，是心中一輩子無法抹滅的陰影。

烈火無情，我們不想當英雄，只希望大家都能平安歸來。

逢年過節無法與家人團聚、一整年不分日夜地待命執勤、出生入死的災難現場，

每一次的救護救災都是未知數——這就是消防員的日常。

在他們拚盡全力救災的同時，永遠不知死亡與意外何時會降臨。

親眼目睹同袍的犧牲，在那些無法挽救的悲劇性災難，

消防員背負著失去同事的哀傷，以及無法救出他們的自責與痛苦，

就算時間流逝，他們也一輩子抱著這份深切的傷痛永遠地生活下去。

第一線消防員吳永煥透過親身經歷以及同袍的故事，帶出消防員在生死前線的日常。

希望引發讀者對生命安全的省思，也能提高大家對消防員權益的重視。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航