《黑魔后》與復仇心理學：報仇會令人滿足嗎？

文:香港大學學生會社會科學學會心理學學會

在電影《黑魔后》中,黑魔后被愛人史蒂芬背叛。於是在史蒂芬成為國王並誕下女兒睡公主後,黑魔后向睡公主施魔咒以報復他。在魔咒下,除非睡公主得到真愛之吻,否則會在十六歲生日時被紡織機傷害並陷入沉睡。其實除了黑魔后,現實中也有些人會以報仇(revenge)的方法來減低對他人的仇恨。

圖片來源:電影《黑魔后》海報

為何人會在受到挑釁或傷害後,做出報仇的舉動?人類有一種適應性問題(adaptive problem),會傾向減低自己對別人作出的犧牲。為了面對這種問題,人們會對挑釁者(aggressor)施加報復性的舉動,令該挑釁者降低對傷害自己的期望。這種報仇系統,主要用來避免受到更多的挑釁(McCullough, Kurzban & Tabak, 2013)。

那麼報仇會使人感到滿足嗎?Jaffe(2011)的研究發現,當人們決定報復挑釁者時,會令尾狀核(caudate nucleus)的神經活動(neural activity)變得更急促。在向挑釁者報仇後,報仇者的神經影像顯示大腦的伏隔核(nucleus accumbens)有更強的神經活動(Chester & DeWall, 2016)。 伏隔核主要能加強令人滿意和在社交上達到預期效果的行為,當中包括報仇所得到的滿足感。而尾狀核和伏隔核都與人們處理獎勵、快樂等事情有關,有助確立報仇會令人快樂的說法(Jaffe, 2011; Chester & DeWall, 2016)。有心理學家解釋了此說法的原因,包括相對痛苦(comparative suffering)和理解假設(understanding hypothesis)。前者指報仇者因挑釁者承受了相若的痛苦而滿足;後者指報仇者因挑釁者明白了報仇的原因而滿足(Gollwitzer, Meder & Schmitt 2011)。

圖片來源:電影《黑魔后》劇照

雖然報仇會令人快樂,但有些報仇者會後悔報復的行為。黑魔后亦在跟睡公主見面後,後悔施魔咒給她,但解除不下魔咒。Price(2009)的研究提到在報復的一段時間後,報仇者會比沒有報仇的人感覺更差,但報仇者會誤以為在沒有報復時會更難受。這種後悔或難受的感覺源於報仇者的自省(rumination),大多是對報仇的方式感到懊悔(Jaffe, 2011)。

報仇可能會導致一些壞後果,如不理性的暴力舉動。這類行為與伏隔核和外側前額葉皮層(lateral prefrontal cortex)的調節區(regulatory region)之間的連接有關,該連接功能及調節區的自我調節過程(self-regulatory process)能避免我們做出報復性的攻擊行為(Chester & DeWall, 2016)。

在被別人挑釁後,除了選擇報仇,原諒挑釁者是另一選項。當受害者饒恕挑釁者時,他們大腦的某些部分復原,如與掌管心理狀況有關的顳頂交界點(temporoparietal junction)和背側前額葉皮層(dorsomedial prefrontal cortex)、與認知衝突及控制(cognitive conflict and control)有關的背側前扣帶皮層(dorsal anterior cingulate cortex)和外側前額葉皮質(lateral prefrontal cortex)等。當受害者向挑釁者報復的次數越多,在他其後原諒挑釁者時,大腦的這些部分復原和激活得更多。這帶出受害者在由報復轉為原諒的過程中,會推測挑釁者的心理狀況,並會代入挑釁者的角度設想,從而減低因被挑釁而產生的負面情緒(Will, Crone & Güroğlu, 2015)。另一研究指人為了與挑釁者維持良好關係,會抑制報仇的欲望,並假設挑釁者不會再挑釁自己而原諒他(McCullough, 2008)。若挑釁者能為自己帶來利益,選擇原諒的機會會更高(McCullough et al., 2013)。

圖片來源:電影《黑魔后》劇照

黑魔后有殺害史蒂芬的報復機會,但最終沒有選擇殺害他。其實我們也會面對被別人背叛或傷害的情況,像黑魔后被史蒂芬背叛一樣。至於選擇報仇,還是選擇原諒,則是我們自己的決定。在報仇和原諒之間的決擇,大家需認真考慮,以免做出像黑魔后施魔咒般,令自己後悔莫及的事。

(We would like to express our gratitude to Dr. CHANG Dorita H. F. from the Department of Psychology for her very kind advice. With her guidance and support, students are given the valuable opportunity to explore Psychology in our Monthly Academic Journal.)

