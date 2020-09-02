全台普度拜什麼？AIT用美金、日圓冥紙，消防局用狗糧紀念過世搜救犬

今（2）日是一年一度的中元節，全台各地都有拜拜活動，民眾依傳統準備供品普度好兄弟。不過各行各業拜拜用的祭品各有不同，《關鍵評論網》替你整理了全台普度亮點，一起來看看有什麼有趣的地方吧！

不只台灣人過中元節，在台灣的外國人也要入境隨俗一下。美國在台協會（AIT）今日舉行中元普度大拜拜，AIT處長酈英傑、副處長谷立言親自持香，率領大批職員祈求平安。

桌上除了台味十足的供品，準備的金紙更是多元，除了傳統用的紙錢、蓮花以外，還包括美金、日圓、歐元等「外幣冥紙」，讓不少網友議論紛紛，稱「東西準備的這麼齊全、比一般台灣人更重視中元節！」

外國人體驗台灣民俗，外幣冥紙除了讓網友嘖嘖稱奇，立委陳柏惟也搞笑地說：「聯準會有同意嗎？」閃靈樂團也搞笑回應「冥紙匯兌請洽閃靈樂團」。

而為求環保，環保署也留言歡迎AIT來體驗台灣的「紙錢集中燒」服務（透過專屬貯坑集中焚化⁣⁣），虔誠又環保，還特別強調，「各國貨幣都有收喔」。

紀念過世搜救犬，狗糧、玩具上供桌

中元節除了普度人類「好兄弟」，高雄市消防局第四大隊特搜中隊的普度活動，也有一桌是特別準備給曾經一同出勤的好兄弟搜救犬，供桌上除了狗飼料、零食、罐頭、保健品外，還有狗狗們最喜歡玩的玩具及球，希望曾經日夜陪伴訓練出勤的搜救犬們，在另一個世界也能吃好、睡飽、玩得開心。

《聯合報》報導，搜救犬隊小隊長陳志三說，習俗並沒有為死去的狗而設的紀念日，但是過世的搜救犬，在世時不但是特搜員的好兄弟，而且還救過不少人，搜救犬隊除了立追思碑紀念去世的搜救犬，早晚誦經，今年才趁中元普度，當成搜救犬的紀念日，感念這群勞苦功高的「赤腳英雄」。

中元普渡超有愛... 由高雄市政府消防局特搜中隊搜救犬隊發佈於 2020年9月2日 星期三

不過，可以普度動物嗎？

《自由時報》報導，民俗專家廖大乙說，普度是為孤魂野鬼超度，讓靈魂可以回到該去的地方，回到天上不要在世間留戀，避免造成不安或紛擾。針對特生中心日前用狗、雞、鼠、龜、魚、鳥、倉鼠等動物飼料與各種水果、堅果「普度品」，廖大乙也說，特生中心連死去的動物也相當尊重，願意度化並把飼料當成供品祭拜，讓「野兄弟」們可以飽餐一頓，非常值得讚許。

一年一度的中元普渡，特生中心在今天下午舉行祭祀活動，野生動物急救站亦準備了澎湃的供品，不僅照顧了智人的胃，也撫慰死去的動物們。 點燃清香，我們虔心祝禱：願動物平安、人平安，傷病動物快快康復吧！ #中元普渡 #大家平安 由野生動物急救站發佈於 2020年9月1日 星期二

拜拜有學問，「乖乖」也要分顏色

普度陰間好兄弟，供品裡少不了零食、水果，不過各行各業的規矩似乎不同。

醫護界有禁忌，不能拜鳳梨、鳳梨酥、芒果，意指「很旺」、「很忙」，科技業則不可少拜「綠色乖乖」，保佑電腦正常運作。

《聯合報》報導，新化警分局循例舉辦中元普度拜拜，擺上豐富的普度供品，包括好幾箱綠色乖乖，讓好兄弟享用，以祈求國泰民安，機關運作順遂。據說，拜乖乖可是有學問的，一定要選用綠色乖乖，如果放了黃色或紅色乖乖就慘了，對警方來說，綠色代表治安綠燈，可正常運作，黃色代表警告意味，紅色就見「紅」表示刑案發生了，還有一項禁忌，就是千萬不能放到過期或吃掉，否則轄區治安會出狀況。

「普渡」還是「普度」？意義大不同

而究竟要寫成「普渡」還是「普度」，目前眾說紛紜，雖然教育部國語辭典使用「普渡」，但民俗學家溫宗翰2018年在臉書上解釋，許多人經常搞混，把普度、超度、度化、普度眾生等的「度」字，全寫成「渡」字。

溫宗翰指出，「渡」字是有引渡過河、渡過河流等實際上具有跨越河川之意思；「度」字則是一種丈量的意思，後來將之引申為從此處量到彼處，由此到彼，也能用作通過某一段時間或空間。在宗教領域，則是用此字來意指透過超自然力量使人脫離某種時空限制。

普度、普度眾生、超度、度化等，都是宗教意義上用來指稱某種脫離，或是空間上變化的概念，比如脫離地獄之苦，因此他認為是使用「普度」比較合適。

今天才又發現我在《鄉間小路》8月號的民俗開講專欄，「普度」兩個字，又被擅自改為「普渡」，實在無奈～ 許多人經常訛用「中元普渡」或「普渡」，大眾使用狀況與正確用字不同，我一點都不會覺得怎麼樣，但是在研究領域，我覺得不懂得使用「普度」兩字，則... 由溫宗翰發佈於 2018年9月6日 星期四

中元節遵循傳統供品以外，也因地制宜、因不同產業需求習性，衍生出許多創意來，無論信或不信，這都是一個非常特別有趣、屬於每個世代的台灣人的節日。

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Photo Credit: 中央社

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範