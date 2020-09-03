美國國防部發布2020中國軍力報告：3個方面已超越美國，兩岸戰力差距逐漸加大

美國國防部本月1日公布2020年度中國軍力報告，指出中國持續動用大量資源打造軍武，企圖在未來10年內加倍儲備核彈頭，且目前在部分地區的武力已經能與美國抗衡。報告也分析，兩岸戰力差距逐漸拉大，美國基於《台灣關係法》和《六項保證》，持續提供對台軍售，協助台灣維持自衛能力。

首次揭露洲際飛彈數量，美軍重心從中東轉向中國

報告指出，中國的目標是在2035年前完成軍事現代化，2049年前建立「世界一流」的軍隊。隨著武器現代化和多元化，中國致力整合陸、海和空的核打擊能力，意圖達到「核三位一體」的戰力；現在中國在造船、陸基中長程飛彈、防空系統這3方面，已經超前美國。

中國現在有全世界最大規模的艦隊，包含350艘戰艦和潛水艇，多於美軍的293艘。中國防空系統也能進入全球最先進之列，結合俄製S-300和S-400地對空飛彈系統、以及國產的防空武器。

美中在陸基中長程飛彈方面的差距最為顯著。中國共有1250枚陸基彈道飛彈（GLBMs）和巡弋飛彈（GLCMs），射程介於500至5500公里之間；美國目前僅有1種常規陸基彈道飛彈，射程介於70至300公里，而沒有任何巡弋飛彈。

報告指出，中國的核彈頭儲備數量目前估計是低於200枚，未來10年內可能增加至少1倍；能夠威脅到美國本土的陸基洲際彈道飛彈（ICBM）預計在未來5年內會增加到200枚。

去年的種種跡象也顯示，中國擴建了飛彈發射井，可能轉向「接獲預警後發射」（launch-on-warning，簡稱LOW）策略，即是在偵測到有飛彈來襲、而飛彈還在半空時，就能有效以核彈反擊。

美中關係緊繃，美國近年對中國動向也提高警覺，審慎揭露更多情報。《華盛頓郵報》指出，這是美軍在中國軍力報告書裡，首次具體指出能威脅美國的中國洲際彈道飛彈數量。

在此之前，僅美國科學家聯盟（FAS）估計中國共約有320枚核彈頭。《路透》引述該協會數據指出，美國約有3800枚核彈頭，俄羅斯約有4300顆。也因此中國一直對參與美俄的《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty）興趣缺缺，畢竟數量已經輸美俄太多；中國官員7月時表示，只要美國願意將核武減少到和中國一樣的水準，那中國就很樂意參加軍備管制談判。

報告也提到中國軍方在全球插旗的野心，例如在東非的吉布地設立基地，其他考慮地點包含緬甸、泰國、新加坡、印尼、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿聯酋等地也設補給基地。美國國防部中國副助理部長施燦得（Chad Sbragia）對《華盛頓郵報》表示，中國最終很可能在所有「你想得到的地點」爭取設立駐點。

施燦德表示，美國近幾年來一直專注於中東反恐行動，現在已經開始將注意力轉到中國威脅。這對國防產業是個福音，因為戰機、戰艦等重型武器造價昂貴得多，也讓中國看到美國對國防傾力投資，認知到美國對於長期戰略和策略轉型是認真的。

中國國防預算是台灣16倍，侵台有4種策略

與2010年相比，中國的國內生產總值（GDP）至2019年降低約4%，但國防預算年年增加，從2010年不足1000億美元，至2019年已達到1740億美元，而這只是官方說法。美軍這份年度報告指出，中國公布的數字沒有計入研發和向外國採購等支出，「與中國軍事相關的實際支出可能超過2000億美元」。

報告內也列出西太平洋地區國家2019年的國防預算：中國1740億美元為最高、印尼617億美元、日本539億美元、韓國398億美元；而台灣僅109億美元，即中國國防預算是台灣的16倍。

這份報告對於台灣著墨良多，明確比較兩岸的三軍戰力數據。台灣空軍目前有500架戰鬥機（含教練機）、沒有轟炸機，共軍東部和南部戰區共有750架戰鬥機、250架轟炸機。

台灣海軍有4艘驅逐艦、22艘巡防艦、沒有護衛艦，共軍東部和南部戰區有23艘驅逐艦、37艘巡防艦、30艘護衛艦；潛艦差距更大，台灣具攻擊力的潛艦僅2艘，共軍東南戰區共有柴電潛艦32艘、核動力攻擊潛艦2艘、彈道飛彈潛艦4艘。

而差距最大的自然是兵力人數，中國解放軍陸軍共103萬人，其中東部與南部戰區有41萬名陸軍，而台灣陸軍將近9萬人；中國坦克共有6300輛，幾乎是台灣的8倍。

不過，陸戰並不是中國攻台的主要戰爭型態，台灣在防禦上有技術和地理優勢，共軍光是搶灘登島就有一定難度。

《中央社》指出，這份報告列舉共軍可能採取的4種侵台策略：

海空封鎖：切斷台灣重要物資進口、大規模飛彈攻擊、奪取台灣外島

有限軍力和強制選擇：有限度地攻擊台灣基礎設施，並透過公開或秘密活動引發台灣人恐慌，降低對政府的信心

空襲：飛彈攻擊台灣空軍基地、雷達站，破壞台灣防空系統

入侵：兩棲登陸作戰

在「入侵」方面，美軍報告認為共軍可能採取聯合島嶼登陸行動，嘗試突破或繞過海防，從台灣西岸的南端和北端搶灘登陸，藉此運送士兵和物資並發動攻擊；但是搶灘在全球戰爭史上向來是最複雜又困難的軍事行動，即使共軍成功登陸，很可能引來國際干預，戰力也可能在巷戰中逐漸消耗，風險極高。

台灣與中國的戰力有差距，隨著投注資金的落差，台灣原有的防禦技術和天然優勢可能被追平。這份報告強調，美國秉持的「一中原則」是建立於美中《三個公報》和《台灣關係法》，支持以和平且兩岸雙方都接受的方式解決兩岸問題，也將依據《台灣關係法》確保台灣自衛能力，持續提供對台軍售。

Photo Credit: 中央社 2020年7月漢光演習「三軍聯合反登陸作戰」，圖為F16V戰鬥機在攻擊後施放熱焰彈脫離。

印太地區缺乏多邊防禦組織，美國有意打造「小北約」

因應中國在西太平洋的崛起，美國也有意在印太地區打造一個類似北大西洋公約組織（NATO）的小北約。《日本時報》報導，美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）上月31日在線上會議表示，希望在「四方安全對話」（Quad）論壇的架構上，擴展出一個多邊組織。

「四方安全對話」論壇成員包含美國、印度、澳洲、日本，會不定期舉辦會議和聯合軍演。畢根表示，印太地區目前缺乏強大、具有正式結構的多邊組織，不像北約或歐盟的聯合防禦那麼堅強，因此希望能「四方安全對話」這4個民主國家為基礎，建立一個具有共同價值觀和利益的聯盟，吸引其他國家加入，目前考慮的邀請對象還包含韓國、越南、紐西蘭。

但畢根強調，要建立這個印太版的北約組織，必須確保每個成員國的堅定程度都和美國一樣強烈。《日本時報》指出，美國和日本也許會堅定支持這個小北約，澳洲和印度則不一定，如果擔憂中國報復，可能有所猶豫。

不過，中國和印度今年發生數次邊境衝突，與澳洲也因為疫情起源問題而發起關稅戰，是否會刺激「小北約」建立，仍有待觀察。畢根也說，許多歐洲國家在第二次世界大戰之後，對於北約組織沒有抱太大期望，起初也選擇中立。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：楊士範